На саммите Большой Семерки в Италии, завершившемся принятием итогового документа, лидеры стран-участниц обратились к Ирану с призывом воздержаться от передачи России баллистических ракет и связанных с ними технологий, сообщается издательство ANSA.

В заявлении, опубликованном агентством ANSA, говорится, что Иран должен прекратить поддержку военных действий России в Украине и отказаться от поставок ракетных комплексов и сопутствующих технологий. В случае игнорирования этого призыва, страны G7 пригрозили Ирану быстрым и скоординированным ответом, включая введение новых санкций.

Лидеры G7 также выразили обеспокоенность дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке и предупредили Иран о том, что любые действия, способные усугубить конфликт, не останутся без ответа.

До начала 2022 года Иран занимал лидирующую позицию по количеству компаний и физических лиц, подвергшихся санкциям. Ограничительные меры вводились поэтапно на протяжении последних сорока лет.

В период с 2006 по 2010 год Организация Объединенных Наций ввела запрет на экспорт вооружений, импорт ядерных материалов и оборудования для атомной промышленности. С 2010 по 2012 годы санкции были направлены на нефтяной и финансовый секторы, что привело к практически полной изоляции Ирана от глобальной финансово-экономической системы. В период с 2012 по 2021 год средний годовой рост ВВП составил всего 0,58%, что свидетельствует о значительном негативном влиянии санкций на иранскую экономику.