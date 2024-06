Сообщается, что планы о выделении финансовой поддержки для Украины обсуждаются в рамках G7. Эти средства планируется направить на погашение задолженности с использованием средств, заблокированных в России.



Министр финансов США, Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в сенатском комитете по бюджету, заявила о возможности привлечения кредитов от G7 для Украины и использования средств, полученных от замороженных активов России через бельгийскую Euroclear, на погашение кредитов.



По словам Йеллен, такой подход получил широкую поддержку и может быть представлен руководителям G7 на очередной встрече в Италии. Европейский совет ранее принял окончательное решение о направлении 90% доходов, получаемых депозитариями от российских активов в ЕС, в бюджет ЕС для поддержки Украины и программ восстановления. Оставшиеся 10% будут удерживаться депозитариями на случай возможных рисков.



После начала военной операции России на Украине ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро, большая часть из которых находится в бельгийской Euroclear.

В ответ на эти действия, в Кремле утверждали, что это нарушение международного права. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил об ответных мерах в случае конфискации активов на Западе.

