Сообщается, что планы о выделении финансовой поддержки для Украины обсуждаются в рамках G7. Эти средства планируется направить на погашение задолженности с использованием средств, заблокированных в России.
Министр финансов США, Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в сенатском комитете по бюджету, заявила о возможности привлечения кредитов от G7 для Украины и использования средств, полученных от замороженных активов России через бельгийскую Euroclear, на погашение кредитов.
По словам Йеллен, такой подход получил широкую поддержку и может быть представлен руководителям G7 на очередной встрече в Италии. Европейский совет ранее принял окончательное решение о направлении 90% доходов, получаемых депозитариями от российских активов в ЕС, в бюджет ЕС для поддержки Украины и программ восстановления. Оставшиеся 10% будут удерживаться депозитариями на случай возможных рисков.
После начала военной операции России на Украине ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро, большая часть из которых находится в бельгийской Euroclear.
В ответ на эти действия, в Кремле утверждали, что это нарушение международного права. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил об ответных мерах в случае конфискации активов на Западе.
Фото: www. flickr.com/Federalreserve (This work is in the public domain)
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