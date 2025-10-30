В школе будет как на заводе: как свердловские чиновники предложили изменить образование

Современная система образования часто напоминает завод с разделением на цехи. Школы и классы стали строгими структурами, где каждый ученик выполняет свою роль, но такой подход может измениться в будущем. Глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова уверена, что система, разделяющая учеников по возрасту, будет трансформироваться.

Будущее образования: от классов — к группам

В беседе с корреспондентом URA. RU Гумбатова поделилась своим видением будущего образовательного процесса. Она предполагает, что школьники будущего будут работать в группах с учениками разных возрастов, решая междисциплинарные задачи. Такой подход позволит уйти от традиционной модели с разделением по классам и организовать работу в более гибких и продуктивных формах.

"Каждая школа должна иметь свою уникальную идентичность, а не повторять заводскую систему с разделением по классам" — Инна Гумбатова.

Междисциплинарные задачи и кейс-метод

Одной из ключевых идей, которую озвучила Гумбатова, является внедрение групповой работы для решения сложных межпредметных задач. Например, ученики будут объединяться для выполнения кейсов по нескольким предметам одновременно — физике, биологии, технологии. Это создаст возможность для более глубокого понимания материалов и практического применения знаний, а также научит работать в команде с разными точками зрения.

Индивидуальное обучение: свобода выбора

Еще одним важным моментом, который озвучила глава департамента, является переход к более индивидуализированному обучению. В будущем количество изучаемых учеником предметов будет зависеть от его способностей и интересов. Такой подход откроет новые горизонты для каждого школьника и позволит каждому выбрать свой путь в образовании.