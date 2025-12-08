Осьминоги поднимаются из глубин и примеряют корону Земли: мир готовится к смене правителя

Представить мир без людей сложно, но мысль об этом неизбежно рождает любопытство. Учёные давно обсуждают, какие формы жизни способны продолжить эволюционную историю планеты в нашем отсутствии. Один из исследователей предлагает неожиданного кандидата на роль доминирующего вида будущего. Об этом сообщает The European.

Земля после людей

Идея о том, что человеческая эпоха не вечна, занимает умы учёных уже не одно десятилетие. Профессор Оксфордского университета Тим Коулсон, изучающий эволюцию и развитие живых организмов, обращает внимание на то, как глубоко человек изменил планету. Наши города, технологии, сельское хозяйство и индустрия затронули леса, океаны, атмосферу и сотни экосистем. Но в своей работе он подчёркивает, что Земля уже переживала исчезновение доминирующих видов и способна адаптироваться вновь.

В книге "Всеобщая история нас" Коулсон рассматривает историю зарождения и развития жизни, показывая, как мутации формируют биологическое разнообразие. Он описывает эволюцию как "постепенное изменение живых организмов с течением времени по мере их адаптации к окружающей среде", — отмечается в книге автора. Учёный напоминает, что генетические изменения чаще вредны, но отдельные мутации могут давать живым существам преимущества, позволяя им выживать и закреплять новые свойства в последующих поколениях.

По его словам, мутации — двигатель прогресса, но ни один организм не способен избежать естественного предела своего существования.

"Вымирание — удел всех видов, включая людей, хотя будем надеяться, что наша гибель случится ещё очень нескоро", — говорит профессор Тим Коулсон.

Исследователь отмечает, что когда-то задался вопросом, какие существа могли бы занять место людей, если человечество и наши родственники-приматы исчезнут. Он подчеркивает, что экосистемы Земли, уравновешенные после нашего ухода, неизбежно предоставят новые возможности тем видам, которые смогут их использовать.

"Я начал задаваться вопросом, какие виды могут занять наше место, если люди и наши близкие родственники — человекообразные обезьяны — вымрут", — говорит профессор Тим Коулсон.

Появление новых форм разума

Учёный признаёт, что невозможно предсказать, в какую сторону повернёт эволюция. В истории Земли не раз случалось, что развитие шло по неожиданным траекториям, приводя к появлению форм и поведенческих моделей, которые ранее казались невероятными.

"Новые формы разума и сложности могут появиться самым неожиданным образом", — говорит профессор.

Долгое время считалось, что если люди исчезнут, доминирующий статус могут занять приматы. Они обладают развитым интеллектом, сложными социальными структурами и разнообразным поведением. Однако, по мнению учёного, именно эти особенности могут стать препятствием.

"Приматы в значительной степени зависят от прочных социальных связей. Они занимаются охотой, уходом за шерстью и защитой, что крайне важно для их выживания. Эти ограничения могут мешать им приспосабливаться к миру, в котором происходят кардинальные экологические изменения", — объясняет Коулсон.

Коулсон указывает, что связи внутри группы, позволяя приматам процветать сегодня, могут помешать им адаптироваться в будущем, особенно если экологические условия будут нестабильными. Поэтому он предлагает рассматривать иные варианты развития.

Возможно ли, что Землю захватят осьминоги

Самым неожиданным претендентом, по мнению учёного, является осьминог. Это морское существо, обладающее уникальной нервной системой и высоким уровнем интеллектуального поведения. Коулсон убеждён, что их адаптивность делает их подходящими кандидатами на роль преемников человеческой цивилизации.

"Их способность решать сложные задачи, общаться друг с другом с помощью цветовых сигналов и манипулировать предметами позволяет предположить, что при наличии подходящих условий окружающей среды они могут эволюционировать в вид, способный создавать цивилизации", — говорит Коулсон.

"Благодаря развитой нервной системе, децентрализованному управлению и выдающимся способностям к решению задач некоторые виды осьминогов хорошо приспособлены к непредсказуемому миру", — добавляет он.

Осьминоги поражают исследователей поведением, напоминающим творческое мышление. Они умеют открывать банки, пользоваться предметами как инструментами, проявлять настойчивость и любопытство.

"В некоторых исследовательских центрах некоторые особи даже сбегают по ночам из своих аквариумов и наведываются к соседям, хотите верьте, хотите нет", — говорит профессор.

Но перед потенциальным "восхождением осьминогов" стоит серьёзное препятствие: отсутствие скелета.

"Осьминоги вряд ли смогут приспособиться к жизни на суше из-за отсутствия скелета, что затрудняет их быстрое и ловкое передвижение вне воды", — объяснил профессор Тим Коулсон.

Тем не менее он допускает, что многовековая эволюция способна подарить им новые свойства.

"Благодаря эволюционному прогрессу они могут научиться дышать вне воды и в конечном счёте охотиться на наземных животных, таких как олени, овцы и другие млекопитающие, — при условии, что они пережили катастрофу, которая привела к вымиранию людей", — говорит Тим.

Похожая непредсказуемость биологического развития отражается и в других видах: например, генетические изменения у животных показывают необычные пути приспособления. Такие процессы напоминают исследования о том, как менялась древняя ДНК домашних кошек и почему эволюция способна разворачиваться в самых неожиданных направлениях.

Как может выглядеть будущее осьминогов

Если представить, что подводный вид развивается миллионы лет, можно вообразить подводные поселения, сложные формы коммуникации и даже попытки освоить сушу.

"Будут ли осьминоги строить огромные подводные города и выходить на сушу в дыхательных аппаратах, чтобы подстрелить оленя? Мы этого не знаем", — говорит Тим .

Учёный подчёркивает, что будущая эволюция зависит от множества случайных процессов — от мутаций до глобальных катастроф.

"Случайные мутации, непредвиденные случаи вымирания и сокращение численности популяции могут существенно повлиять на траекторию эволюции", — говорится в интервью, опубликованном The European.

Эти слова перекликаются с современными наблюдениями, которые показывают, как экстремальные условия могут влиять на виды: например, устойчивость к токсинам у чернобыльских собак демонстрирует, что мутации действительно способны менять биологию организмов.

И хотя точных прогнозов быть не может, размышления об альтернативных сценариях помогают лучше понять природу жизни.

"Будущее жизни на Земле зависит от бесчисленного множества переменных. Но смогут ли осьминоги заменить людей — и, возможно, также приматов — если те вымрут? Безусловно. Они могли бы стать мозгом моря", — отмечает профессор Тим Коулсон.

Сравнение: приматы vs осьминоги как будущие доминирующие виды

Приматы часто рассматриваются как логичные наследники, но их зависимость от социальных структур делает их менее гибкими. Осьминоги, напротив, не привязаны к сложным иерархиям, обладают высоким уровнем когнитивных способностей и быстрее адаптируются к новым условиям. Приматы лучше освоили наземное пространство, но осьминоги демонстрируют более разнообразный спектр поведения и способность к независимому принятию решений. Возможность для эволюционного скачка у осьминогов выше, хотя среда обитания накладывает ограничения. Обе группы имеют потенциал, но путь развития может оказаться совершенно разным.

Плюсы и минусы потенциальных видов-преемников

Размышляя о будущих доминирующих организмах, важно учитывать естественные преимущества и уязвимости различных видов. Это помогает понять, какие из них способны сформировать устойчивые экосистемные роли.

Преимущества приматов включают интеллект и развитую социальность, а их минусы — малая гибкость. Осьминоги, напротив, выигрывают за счёт пластичности и иного устройства нервной системы.

Плюсы осьминогов:

• высокий интеллектуальный потенциал;

• умение использовать предметы;

• развитая мимика и цветовая коммуникация;

• способность приспосабливаться к разнообразным условиям.

Минусы осьминогов:

• зависимость от водной среды;

• отсутствие скелета;

• ограниченная мобильность на суше;

• короткая продолжительность жизни большинства видов.

Советы: как изучать возможные пути эволюции

Исследование будущего жизни на планете требует комплексного подхода. Важно учитывать исторические процессы, сравнивать их с современными тенденциями и избегать упрощённых выводов. В этом помогают данные о древних видах и открытия о том, как они приспосабливались к меняющимся условиям. Например, понимание того, как птерозавры осваивали полёт, показывает, насколько неожиданными могут быть эволюционные решения.

Практика моделирования экологических сценариев помогает увидеть связь между случайностью, внешними факторами и долгосрочной эволюцией. Подобные методы дают возможность оценивать вероятность появления новых интеллектуальных форм жизни и сравнивать их потенциал.

Популярные вопросы о будущем эволюции

1. Кто может занять место людей в будущем?

Учёные предполагают несколько кандидатов, среди которых приматы и осьминоги. Каждый из них обладает набором преимуществ и ограничений, влияющих на эволюционный потенциал.

2. Можно ли предсказать эволюционные изменения?

Полностью точно — нет. Эволюция зависит от случайных мутаций и глобальных событий, которые невозможно просчитать заранее.

3. Что лучше приспособлено к изменяющейся планете: приматы или осьминоги?

Приматы сильны на суше, но менее гибки. Осьминоги обладают большим интеллектуальным потенциалом, но ограничены водной средой.