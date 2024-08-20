Футболист Сигурдссог рассказал о своей жене Елене

Бывший футболист "Ростова", "Краснодара" и "Рубина" Рагнар Сигурдссон высказался о русских девушках.



Он восхищен их красотой. Жена его тоже русская.

"Очевидно, что русские женщины — самые красивые", — сказал футболист.

Футболист рассказал, что она вполне соответствует некрасовскому образу и способна "коня на скаку остановить и в горящую избу войти".

"Мы жили в Копенгагене в моей квартире на четвёртом этаже, а на первом была кальянная. Туда приезжали какие-то парни на мотоциклах и так громко шумели, что наши дети постоянно просыпались. И в один день, когда я был на игре, они в очередной раз разбудили детей. Лена спустилась вниз и сказала: "Если вы не перестанете будить моих детей, вы увидите меня снова", — цитирует футболиста "Чемпионат".

История закончилась тем, что те парни после этого никогда больше не позволяли себе шуметь.

Фото: commons. wikimedia.org/Andrzej Otrębski (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).