Футболист Сигурдссог рассказал о своей жене Елене

Бывший футболист "Ростова", "Краснодара" и "Рубина" Рагнар Сигурдссон высказался о русских девушках.
Он восхищен их красотой. Жена его тоже русская.
"Очевидно, что русские женщины — самые красивые", — сказал футболист.
Футболист рассказал, что она вполне соответствует некрасовскому образу и способна "коня на скаку остановить и в горящую избу войти".
"Мы жили в Копенгагене в моей квартире на четвёртом этаже, а на первом была кальянная. Туда приезжали какие-то парни на мотоциклах и так громко шумели, что наши дети постоянно просыпались. И в один день, когда я был на игре, они в очередной раз разбудили детей. Лена спустилась вниз и сказала: "Если вы не перестанете будить моих детей, вы увидите меня снова", — цитирует футболиста "Чемпионат".
История закончилась тем, что те парни после этого никогда больше не позволяли себе шуметь.
Фото: commons. wikimedia.org/Andrzej Otrębski (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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