Уругвайский футболист Искьердо умер в 27 лет

Полузащитник футбольного клуба "Насьональ" из Уругвая Хуан Искьердо скончался в 27 лет.
"С глубочайшей болью и потрясением в сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо", — цитирует сообщение клуба в соцсети РБК Спорт.
Одноклубники выразили соболезнования родным и близким футболиста.
Искьердо умер из-за того, что у него остановилось дыхание. Это было связано с аритмией.
Напомним, что 22 августа уругвайский игрок во время матча с бразильским "Сан-Паулу" в 1/8 финала Кубка Либертадорес упал в обморок на газон на 84-й минуте без какого-либо контакта с соперниками. Скорая помощь увезла ело прямиком в больницу Альберта Эйнштейна.
Медики сообщили, что у него прогрессируют повреждения мозга и повышается внутричерепное давление.
Фото: commons. wikimedia.org/Steffen Prößdorf (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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