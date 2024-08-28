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Футболист из Уругвая скончался на 28-м году жизни
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Уругвайский футболист Искьердо умер в 27 лет

Футболист из Уругвая скончался на 28-м году жизни

Полузащитник футбольного клуба "Насьональ" из Уругвая Хуан Искьердо скончался в 27 лет.

"С глубочайшей болью и потрясением в сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо", — цитирует сообщение клуба в соцсети РБК Спорт.

Одноклубники выразили соболезнования родным и близким футболиста.

Искьердо умер из-за того, что у него остановилось дыхание. Это было связано с аритмией.

Напомним, что 22 августа уругвайский игрок во время матча с бразильским "Сан-Паулу" в 1/8 финала Кубка Либертадорес упал в обморок на газон на 84-й минуте без какого-либо контакта с соперниками. Скорая помощь увезла ело прямиком в больницу Альберта Эйнштейна.

Медики сообщили, что у него прогрессируют повреждения мозга и повышается внутричерепное давление.

Фото: commons. wikimedia.org/Steffen Prößdorf (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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