Нигерийский футболист чихнул и получил травму спины

Нигерийский футболист неудачно чихнул и получил травму.



Фантастическая история произошла в жизни игрока английского футбольного клуба "Болтона" Виктора Адебойеджо. 26-летний спортсмен из Нигерии заработал повреждение спины после мощнейшего чиха. Об этом рассказал сам главный тренер английской команды Иан Эватт.



Он уточнил, что спортсмен столкнулся с неприятной травмы спины.

"Виктор — мощный парень, и даже чихает он сильно. Он почувствовал, как что-то хрустнуло между ребрами. Мы надеемся, что там дело в хряще или в мышечном повреждении", — цитирует тренера Sports со ссылкой на The Bolton News.

Адебойеджо играет за "Болтон" с января 2023-го года. В этом сезоне футболист принял участие в пяти матчах, в которых забил один гол.

Фото: mos.ru/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).