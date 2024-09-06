Нигерийский футболист чихнул и получил травму спины

Нигерийский футболист неудачно чихнул и получил травму.
Фантастическая история произошла в жизни игрока английского футбольного клуба "Болтона" Виктора Адебойеджо. 26-летний спортсмен из Нигерии заработал повреждение спины после мощнейшего чиха. Об этом рассказал сам главный тренер английской команды Иан Эватт.
Он уточнил, что спортсмен столкнулся с неприятной травмы спины.
"Виктор — мощный парень, и даже чихает он сильно. Он почувствовал, как что-то хрустнуло между ребрами. Мы надеемся, что там дело в хряще или в мышечном повреждении", — цитирует тренера со ссылкой на The Bolton News.
Адебойеджо играет за "Болтон" с января 2023-го года. В этом сезоне футболист принял участие в пяти матчах, в которых забил один гол.
Фото: mos.ru/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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