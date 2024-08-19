В Испании ножом убит 11-летний футболист

Мужчина зарезал юного футболиста во время матча в Испании

Мужчина зарезал ножом 11-летнего футболиста во время матча в Испанском городе Мосехан.

Ребята играли на футбольном поле в спортивном центре. Мужчина с капюшоном на головке напал на подростка, когда тот находился у бровки. Преступник ударил юного футболиста ножом. После этого мужчина сел в автомобиль и уехал.

Как сообщает испанское издание Marca, мальчика на вертолете госпитализировали, однако врачам не удалось сохранить жизнь подростку.

Фото: commons. wikimedia.org/ AlfvanBeem (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).