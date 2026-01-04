Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Designed by Freepik by starline is licensed under Public domain
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 9:55

Реакторы строили ради энергии, но получили другое: побочный эффект меняет физику

Термоядерные реакторы могут производить частицы тёмной материи — JHEP

Термоядерные реакторы, которые человечество строит ради чистой энергии, могут неожиданно оказаться полезными для фундаментальной физики. Новая научная работа предполагает, что такие установки способны непреднамеренно порождать частицы, связанные с тёмной материей. Самое любопытное — этот процесс может происходить не в раскалённой плазме, а в конструкциях, окружающих реактор. Об этом сообщает издание Journal of High Energy Physics (JHEP).

Неожиданная роль стен термоядерных установок

Исследование, опубликованное в Journal of High Energy Physics, предлагает пересмотреть привычное представление о работе термоядерных реакторов. Согласно расчётам авторов, металлические стенки установки могут становиться ареной редких ядерных процессов. Во время синтеза возникают потоки быстрых нейтронов, которые не удерживаются магнитными полями и неизбежно сталкиваются с материалами оболочки, чаще всего содержащими литий и сталь.

Эти столкновения возбуждают атомные ядра, заставляя их сбрасывать избыточную энергию в необычной форме.

"Нейтроны взаимодействуют с материалом стенок", — объясняет профессор Юре Жупан.

Аксионы и поиски скрытой материи

Речь идёт об аксионах — гипотетических частицах, которые считаются одними из главных кандидатов на роль тёмной материи. По современным оценкам, именно она составляет более 84 % всей массы Вселенной, однако напрямую остаётся невидимой. Интерес к таким частицам растёт на фоне более широких попыток понять скрытую структуру космоса, включая исследования, где поиск внеземной жизни сместился к анализу слабых сигналов и косвенных следов редких процессов.

До сих пор эксперименты по поиску аксионов опирались на редкие сценарии их превращения в фотоны или электроны. Несмотря на годы наблюдений и сложные установки, надёжных подтверждений получено не было. Новая теория предлагает иной путь: использовать уже строящиеся энергетические объекты как потенциальные источники этих частиц.

Нейтроны как скрытые триггеры

Ключевым элементом гипотезы становится нейтронная бомбардировка. В процессе синтеза нейтроны вылетают из плазмы и передают энергию оболочке реактора. Часть этих взаимодействий связана с размножением трития, когда литий захватывает нейтрон. Однако, как считают авторы, побочные эффекты могут быть не менее важны.

Возбуждённые ядра способны испускать аксионы, а нейтроны, которые не были захвачены, замедляются и теряют энергию через тормозное излучение. Это создаёт дополнительный канал рождения лёгких частиц. В итоге материалы, которые раньше считались пассивными элементами конструкции, превращаются в активных участников субатомных процессов, что перекликается с более общими вопросами о том, почему атмосферный состав Земли признан исключением, а не нормой в космическом масштабе.

Как проверить гипотезу на практике

Авторы предлагают относительно простой экспериментальный подход. Рядом с реактором можно разместить резервуар с тяжёлой водой. Если аксион взаимодействует с ядром дейтерия, оно распадается на протон и нейтрон, оставляя характерный сигнал. Такой эффект отличается от фоновых процессов, включая влияние солнечных нейтрино.

Для повышения точности предлагается сравнивать данные при работающем и остановленном реакторе. Учёные признают, что пока не хватает подробных данных о ядерных реакциях в материалах термоядерных установок, однако сама методика выглядит реализуемой без вмешательства в основную работу реактора.

В случае подтверждения гипотезы крупные проекты, включая ITER во Франции, смогут стать не только источниками энергии, но и лабораториями по изучению фундаментального устройства Вселенной. Это позволит приблизиться к разгадке природы тёмной материи, используя уже существующую инфраструктуру.

