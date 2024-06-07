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Львова-Белова заявила об обеспокоенности субкультурой
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 14:18

Львова-Белова заявила об обеспокоенности субкультурой "фурри"

Необходимо принимать меры по поводу контроля над субкультурой "фурри". Дети наряжаются в костюмы животных и подражают им во многих вещах, — заявила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Меня смутило не то, что они наряжаются в костюм животных, а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах", — разъяснила Львова-Белова.

Государственного деятеля беспокоит неэтическое поведение подростков, заключающееся в хождении на лоток, или приёме пиши из миски.

Адепты "фурри" регулярно подвергаются нападениям. Так 6 августа 2023 года в Петербурге мужчина бросил страйкбольную грануту в толпу поклонников субкультуры. Похожий случай произошел 20 августав того же года в Гатчине. Неизвестный также бросил стракбольную гранату в группу подростков, кроме того несколько раз выстрелив из пневмотического пистолета. По факту этого было возбуждено уголовное дело.

Фото: Douglas Muth/ Eurofurence2014-Halfsuit2 (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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