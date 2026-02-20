Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Реставрация мебели
Реставрация мебели
Михаил Волков Опубликована сегодня в 21:31

Снял старый лак с комода — и всё испортил одной ошибкой: инструмент оказался "не тем"

Снять старое покрытие с комода или стола — значит увидеть характер древесины, скрытый под слоями лака и краски. За годы реставрации мебели этот этап становится не просто технической процедурой, а ключевым принципом работы с любым предметом. Именно во время очистки решается, сохранит ли вещь свою историю и прослужит ли ещё десятилетия. Об этом сообщает House Digest.

Главное правило — инструмент по задаче

Практика показывает: нельзя заставлять инструмент делать то, для чего он не предназначен. Неправильный выбор скребка или щётки способен оставить царапины, которые станут заметны только после нанесения морилки или лака. Особенно это критично для изделий с тонким шпоном или мягкой древесиной.

Подготовка начинается с оценки материала и формы поверхности. Для широких и ровных плоскостей, например столешниц, подходит металлический скребок — он быстро снимает размягчённое покрытие. Для деликатных поверхностей безопаснее пластиковый инструмент, который меньше травмирует волокна.

В углублениях и декоративных элементах эффективна латунная щётка: она удаляет остатки краски, не действуя чрезмерно агрессивно. Для мелкой резьбы или особенно хрупких участков лучше выбирать нейлоновую щетину. Стальная вата разной степени жёсткости также требует аккуратности: слишком грубый абразив способен испортить поверхность, и дефекты проявятся только после финишной отделки.

Терпение и химия — союзники реставратора

Основную работу должен выполнять химический состав для снятия покрытия. Попытка ускорить процесс и начать соскабливать слой до того, как средство подействует, приводит к образованию липкой массы и повышает риск повреждения древесины.

Состав наносят обильно и оставляют примерно на 20 минут, чтобы он растворил старый лак или краску. Удобнее работать поэтапно, обрабатывая небольшие участки, чтобы средство не успевало высыхать. При необходимости процедуру повторяют.

Для разных типов покрытий используют разные растворители: шеллак и воск снимают денатурированным спиртом, лак — ацетоном или специализированными средствами. В случае тонкого шпона химическая очистка часто безопаснее интенсивной шлифовки.

После удаления покрытия поверхность обрабатывают стальной ватой 0000 с минеральным спиртом или нейтрализатором. Пропуск этого этапа может ухудшить сцепление нового слоя отделки, даже если древесина была дополнительно отшлифована.

Сохранить характер, а не стереть историю

Реставрация — это не попытка сделать вещь безупречной, как на фабрике. Вмятины, лёгкие потертости и следы времени нередко становятся частью её характера. Задача состоит в том, чтобы убрать лишнее, не уничтожив индивидуальность предмета.

Работа с химическими средствами требует строгого соблюдения мер безопасности: хорошей вентиляции, перчаток, защитных очков и респиратора. Это важно не только для здоровья, но и для аккуратного и контролируемого процесса.

Качественный результат складывается из точных решений на каждом этапе. Правильный выбор инструмента, выдержка при работе с составами и уважение к структуре древесины позволяют вернуть мебели привлекательность, сохранив её историю.

Автор Михаил Волков
Михаил Волков — строитель, инженер ПГС, опыт 25 лет. Эксперт в технадзоре, аудите строительных процессов и промышленно-гражданском строительстве.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

