Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Врач за работой
Врач за работой
© commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:43

Фурфурол из мусора: как новые катализаторы без токсичных металлов взорвут рынок импортозамещения

Сумина: разработаны экологичные катализаторы для переработки фурфурола из отходов деревообработки

Российские учёные совершили прорыв в области химической промышленности, разработав новые катализаторы для переработки фурфурола — ценного химического продукта, который можно получать из отходов деревообрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности. Эта разработка имеет важное значение как для экологизации химических процессов, так и для развития отечественной промышленности и импортозамещения.

Что такое фурфурол и почему он важен

Фурфурол представляет собой гетероциклическое фурановое соединение, которое производят из побочных продуктов сельского хозяйства и деревообработки с помощью минеральных кислот. Этот продукт находит широкое применение в различных отраслях промышленности.

Основные области использования фурфурола:

  • в качестве растворителя

  • как компонент твёрдых смол и полимеров

  • в производстве бактерицидных препаратов

  • для получения других ценных химических соединений

Из фурфурола получают такие важные продукты как фурфуриловый спирт и 2-метилфуран, которые широко применяются в химической промышленности, включая производство лекарств и средств защиты растений.

Положение дел в российской промышленности

Несмотря на востребованность фурфурола, российская фурфурольная промышленность развита крайне слабо. В стране действует всего один завод, мощность которого составляет лишь две тысячи тонн в год.

"В мире производят более 400 тысяч тонн фурфурола в год, а в России работает всего один завод мощностью две тысячи тонн в год", — отмечает инженер Инжинирингового центра ФИЦ "Институт катализа СО РАН" Анастасия Сумина.

Такие скромные объёмы производства не покрывают потребности отечественной промышленности, в результате чего фурфурол приходится закупать за рубежом, в основном в Китае. При этом Россия обладает обширной сырьевой базой для развития этого направления.

Новые разработки российских учёных

Специалисты ФИЦ "Институт катализа СО РАН" в рамках деятельности молодёжной лаборатории создали каталитические системы для получения фурфурилового спирта и 2-метилфурана. Эти разработки отличаются экологичностью и доступностью.

Новые катализаторы представляют собой сплавные системы, содержащие переходные металлы:

  • медь

  • никель

  • кобальт

  • железо

  • алюминий

Эти каталитические системы могут использоваться как в парофазной, так и в жидкофазной гидроконверсии фурфурола.

"В присутствии одной из таких систем при варьировании условий можно достичь высокой селективности как по фурфуриловому спирту (до 100 %), так и по 2-метилфурану (до 80 %)", — рассказывает кандидат химических наук Светлана Селищева.

Сравнение традиционных и новых катализаторов

Чтобы лучше понять преимущества новых разработок, рассмотрим различия между традиционными и новыми каталитическими системами.

Параметр Традиционные катализаторы Новые катализаторы
Основной компонент Соединения хрома Медь, никель, кобальт, железо
Токсичность Высокая Низкая
Содержание токсичных металлов До 30% Отсутствуют
Возможность регенерации Нет Исследуется
Экологичность Низкая Высокая

Экологический аспект разработки

Важным преимуществом новых катализаторов является их экологическая безопасность по сравнению с традиционными системами. Промышленные катализаторы для превращения фурфурола в фурфуриловый спирт содержат до 30% хрома и представляют собой достаточно токсичные системы.

"Промышленные катализаторы для превращения фурфурола в фурфуриловый спирт — это достаточно токсичные системы. Содержание хрома в них может достигать 30 %, и они не подвергаются регенерации, то есть утилизируются после отработки", — поясняет Анастасия Сумина.

В отличие от традиционных аналогов, новые катализаторы не содержат токсичного хрома, что делает процесс переработки фурфурола значительно более безопасным для окружающей среды.

Перспективы внедрения и развития

Специалисты института активно работают над масштабированием своих разработок. В ближайшее время создаваемые катализаторы будут исследоваться на опытной установке, а также будут протестированы их прочностные характеристики.

Часть разработанных каталитических систем уже запатентована, другие находятся на стадии регистрации прав. Учёные также планируют исследовать возможность регенерации разрабатываемых систем, что дополнительно повысит их экономическую эффективность.

А что если…

Если разработки российских учёных будут успешно внедрены в промышленность, это может изменить положение дел в отечественной химической промышленности. Возможно, Россия не только перестанет зависеть от импорта фурфурола и его производных, но и сама станет экспортёром этих ценных химических продуктов.

Три факта о фурфуроле

  1. Фурфурол впервые был получен в 1832 году немецким химиком Иоганном Вольфгангом Дёберейнером

  2. Основным сырьём для производства фурфурола являются отходы сельского хозяйства: кукурузные кочерыжки, подсолнечная лузга, рисовая шелуха

  3. Фурфурол обладает характерным запахом миндаля, но при этом является токсичным веществом

Исторический контекст

Развитие фурфурольной промышленности в России имеет историю, однако в последние десятилетия эта отрасль переживала значительный спад. Новые разработки ФИЦ "Институт катализа СО РАН" представляют собой важный шаг в возрождении этого направления отечественной химической промышленности. Особую актуальность эти исследования приобретают в контексте политики импортозамещения и необходимости развития high-tech производств на основе сырьевых ресурсов. Успешная реализация этих разработок может создать пространство для развития других направлений малотоннажной химии в России, способствуя суверенитету страны и созданию новых high-tech рабочих мест.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

AJCN: нежирная свинина превосходит жирное мясо и углеводы в восстановлении мышц сегодня в 16:18
Мышцы болят меньше, растут быстрее: простой перекус, который меняет всё

Учёные выяснили, какой продукт лучше всего помогает мышцам восстанавливаться после тренировки. Результаты исследования удивят многих.

Читать полностью » В провинции Денизли найдены гробницы, доказывающие реальность библейского города Колоссы сегодня в 16:15
Колоссы оживают: археологи нашли гробницы, которые доказывают — библейский город был реальностью

Археологи нашли гробницы библейского города Колоссы, что подтверждает его существование. Узнайте о сенсационной находке в Турции.

Читать полностью » Микробы под арктическим льдом фиксируют азот и поддерживают жизнь океана – Лиза фон Фризен сегодня в 14:41
Где минус два и вечная ночь — там вечеринка: микробы устроили жизнь подо льдом, когда никто не верил

Учёные обнаружили активную жизнь под арктическим льдом — микробы, которые связывают азот и поддерживают экосистему в экстремальном холоде. Это открытие меняет наше понимание границ жизни.

Читать полностью » Почка от генетически модифицированной свиньи работала у человека 271 день – Джон Смит сегодня в 14:09
Свинья отдала почку — и вошла в историю: медики не ожидали такого финала

Ксенотрансплантация шаг за шагом приближается к реальности. Узнайте, какие результаты показали последние эксперименты и что ждет пациентов в будущем.

Читать полностью » Медоносные пчелы теряют королев из-за вирусных инфекций репродуктивных органов – Леонард Фостер сегодня в 13:09
Королева на пенсии: как пчёлы устраивают дворцовый переворот в улье

Как вирусы и паразиты влияют на здоровье пчелиной королевы и стабильность улья? Узнайте, как с помощью феромонов и правильного ухода можно поддержать продуктивность пчеловодства.

Читать полностью » Спинальный имплантат с автономным питанием позволит отслеживать заживление позвоночника – Агарвал сегодня в 12:09
Хребет стал умнее смартфона: новый имплантат сообщает, как заживает позвоночник — без батареек и визитов к врачу

Инновационный спинальный имплантат с автономным питанием может революционизировать восстановление после операций на позвоночнике, предоставляя врачам возможность следить за процессом заживления в реальном времени.

Читать полностью » Миграции неандертальцев по Евразии подтвердили генетические данные из Крыма – Эмили Пиготт сегодня в 11:09
Неандертальцы — ещё те туристы: ДНК показала, как они путешествовали от Алтая до Чёрного моря

Уникальное открытие в Крыму позволяет учёным проследить миграции неандертальцев через Евразию. Узнайте, как анализ ДНК меняет наше понимание древних популяций и их взаимодействий.

Читать полностью » Детские книги формируют отношение детей к боли и эмоциям – Сара Уоллворк сегодня в 10:09
Принцессы плачут, рыцари терпят: чему на самом деле учат детей любимые сказки

Детские книги формируют восприятие боли и эмоций у детей, закрепляя стереотипы. Узнайте, как правильно выбирать литературу для развития эмпатии и сочувствия у малышей.

Читать полностью »

Новости
Дом
Специалисты советуют перекладывать замороженные продукты в пакеты с зип-застёжкой для экономии пространства
Культура и шоу-бизнес
Dictionary.com назвал словом года выражение "шесть-семь"
Дом
Модульные диваны становятся главным трендом современного интерьера
Туризм
Управление по туризму Таиланда попросило туристов соблюдать траур после кончины королевы Сирикит
Культура и шоу-бизнес
Критики высоко оценили мюзикл "Злая: Навсегда" с Арианой Гранде и Синтией Эриво
Авто и мото
Некачественный бензин вызывает засорение форсунок и поломку топливного насоса
Красота и здоровье
Учёные предположили, что улучшение концентрации при СДВГ связано не с типом шума, а с уровнем сенсорной стимуляции мозга
Еда
Барный тренд 2025 года — матча-мартини — оказался вреднее, чем кажется
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet