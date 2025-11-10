Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 19:41

Серфер с хвостом: вот как собака покорила океан и вошла в Книгу рекордов

Книга рекордов Гиннесса давно стала символом человеческой и природной уникальности. С 1954 года она ежегодно собирает самые невероятные достижения — от спортивных рекордов до удивительных случаев из мира животных. И, конечно, среди героев этого сборника почетное место занимают наши верные друзья — собаки. Они не только покоряют сердца людей, но и поражают своими талантами, ловкостью и… чувством юмора.

Сегодня я расскажу о пяти самых забавных и удивительных собачьих рекордах, которые вошли в историю и доказали: даже пёс может стать мировой звездой.

Собака, которая уместила в пасти шесть теннисных мячей

Голден-ретривер по кличке Финли из штата Нью-Йорк вошёл в историю в 2020 году, когда ему исполнилось шесть лет. Его хобби с детства было собирать теннисные мячики — и однажды он решил не останавливаться. Финли смог удержать во рту сразу шесть мячей, не уронив ни одного! Этот трюк принёс ему рекорд и место на страницах Книги рекордов Гиннесса.

Хозяева рассказывали, что он всегда приносил мячи с таким энтузиазмом, будто знал: его ждёт всемирная слава. Финли стал символом настойчивости и любви к игре.

Серфер из Сан-Диего: пёс, покоривший океан

18 октября 2011 года пляж Ocean Beach в Сан-Диего стал ареной для необычного зрелища. Австралийская келпи по кличке Эбби Гёрл взошла на доску для серфинга и поймала волну длиной 107,2 метра. Почти 20 секунд она удерживала равновесие, скользя по воде, словно профессионал.

Её рекорд стал доказательством того, что собаки не только верные друзья, но и отличные спортсмены. Эбби Гёрл покорила публику не только талантом, но и абсолютным спокойствием — ни страха, ни паники, только радость от движения и свободы.

Дуэт чемпионов: самые ловкие собаки в мире

На шоу Lo Show Dei Record, проходившем 17 февраля 2025 года в Милане, два дрессированных пса установили новое достижение: за одну минуту они выполнили 30 трюков! Публика аплодировала стоя — ведь предыдущий рекорд не удавалось побить почти пять лет.

Их выступление стало примером идеального взаимодействия между человеком и животным. Каждое движение было отточено, а реакция — мгновенной. Эти собаки доказали, что дрессировка может быть не просто искусством, а настоящим совместным танцем.

Бигль-футболист: 14 мячей за минуту

Бигль по кличке Пурин из японского города Сакура стал мировой сенсацией в 2015 году. За одну минуту она поймала лапами 14 мячей, которые бросал её владелец Макото Кумагай. Пурин словно превращалась в вратаря-супергероя, не пропуская ни одного "гола".

Её результат поразил даже спортивных фанатов — ведь координация движений и реакция у собаки были просто феноменальными. После этого рекорда Пурин стала любимицей японских телеканалов и получила звание "самой спортивной собаки страны".

Джек-расселл, который лопнул сто шариков

Энергичная Джек-расселл-терьер по кличке Твинки из Калифорнии вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 2016 году, установив невероятное достижение: она лопнула 100 воздушных шаров всего за 39,08 секунды!

Предыдущее время — 41,67 секунды — принадлежало дуэту из Великобритании, но Твинки решила не останавливаться. Через год она вновь вышла на арену и побила собственный рекорд. Её азарт и стремительность сделали её любимицей публики — и символом энергии, которой не могут похвастаться даже многие люди.

Почему собаки становятся рекордсменами

Каждое из этих достижений — не просто результат тренировки. Это проявление характера, интуиции и невероятной связи между собакой и её владельцем. Животные чувствуют эмоции хозяина, реагируют на его настроение и часто готовы идти до конца ради похвалы и игры.

Многие тренеры отмечают, что рекордсмены среди собак отличаются особым темпераментом: они любопытны, настойчивы и всегда готовы к экспериментам. Именно это делает их идеальными участниками соревнований и шоу.

Интересные факты

  1. Голден-ретриверы чаще других пород становятся рекордсменами — из-за интеллекта и дружелюбия.

  2. В Книге рекордов Гиннесса зарегистрировано более 300 "собачьих" достижений.

  3. Самая старая собака-рекордсмен прожила 29 лет — породы австралийский хиллер.

А что если ваша собака особенная?

Если ваш питомец проявляет необычные способности — ловит предметы, танцует, "поёт" под музыку — это не просто забава. Такие таланты можно развивать! Книга рекордов Гиннесса открыта для всех: владельцы могут подать заявку онлайн, приложив видео и описание навыка.

Кто знает, возможно, именно ваш пёс станет следующим героем и докажет, что любовь, доверие и игра способны привести даже к мировому признанию.

