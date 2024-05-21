В Государственную Думу был внесён законопроект, который обяжет производителей наносить маркировку "Честный знак" на спиртосодержащую не пищевую продукцию. Речь идёт о косметических продуктах, таких как лосьоны, тоники и душистые воды, которые в народе называют "фунфыриками".

Кроме того, новый документ предлагает установить минимальные отпускные цены на эти товары и ввести обязательную отчётность по ним. Это поможет контролировать оборот продукции "двойного назначения".

К сожалению, люди с низким уровнем дохода часто употребляют такие жидкости, что приводит к отравлениям. В 2020 году от отравлений спиртосодержащей непищевой продукцией погибло более 10 тыс. человек. Введение обязательной маркировки "фунфыриков" позволит снизить количество смертельных случаев в 10 раз.

Фото: flickr.com/Fabrizio Sciami (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)