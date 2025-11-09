Повесила ремни на дверь — и вот что стало с фигурой через неделю

Упругие мышцы, ровная осанка и подтянутое тело — всё это можно получить без сложных тренажёров. Компактная система TRX позволяет тренировать всё тело, используя вес собственного тела. Главное — подобрать правильные упражнения и выполнять их технично.

Как работает TRX

TRX — это прочные ремни с ручками, которые фиксируются на двери, стене или перекладине. С их помощью создаётся нестабильное положение тела, заставляющее мышцы работать активнее. Такой формат тренировок развивает силу, выносливость, координацию и помогает быстро привести фигуру в тонус.

Базовые упражнения для всего тела

Crunch and curl

Это упражнение направлено на проработку бицепсов и пресса. Зафиксируйте якорь TRX на двери, сядьте лицом к нему и возьмитесь за рукоятки, ладони вверх. Лягте на пол, ноги согнуты, стопы стоят. Поднимите плечи и спину, одновременно подтягивая руки к плечам. Медленно опуститесь обратно. Сделайте 12 повторов.

Whittling wheelbarrow

Прорабатываются трицепсы, грудь, пресс и бёдра. Встаньте на колени спиной к креплению TRX, зацепите носки за петли. Перейдите в планку. Подтяните колени к груди, задержитесь на счёт "раз", затем вернитесь в исходное положение и выполните отжимание. Повторите 12 раз.

Butt blaster

Фокус на ягодицах, бёдрах и мышцах кора. Повернитесь спиной к TRX, зацепите правую ногу за обе петли, поставьте левую немного вперед. Сделайте выпад, опускаясь до параллели колена с полом, затем выпрямитесь, удерживая баланс. Повторите 12 раз и смените ногу.

Best seat in the house

Отлично укрепляет спину, плечи и ягодицы. Встаньте лицом к TRX, возьмите обе рукоятки в левую руку, правую положите на бедро. Сделайте приседание и, поднимаясь, потяните левую руку назад, сводя лопатки. Повторите 12 раз, затем смените сторону.

Lift off

Задействует мышцы пресса, ягодиц и ног. Лягте на спину, пятки в петлях TRX, руки вдоль тела. Поднимите бёдра, выстраивая прямую линию от плеч до пяток. Согните колени под углом 90 градусов, подтянув пятки к ягодицам, затем вернитесь в исходное положение. Выполните 12 повторов.

Perk-up

Работают плечи, грудь, трицепсы и пресс. Встаньте спиной к TRX, ноги на ширине бёдер. Возьмите рукоятки, руки вытянуты вперёд. Перенесите вес на носки, согните локти и наклоните корпус вперёд, одновременно поднимая левую ногу назад. Вернитесь в исходное положение. Повторите, сменив ногу. Всего 12 повторов.

Советы шаг за шагом

Проверяйте крепление TRX перед каждой тренировкой — оно должно быть устойчивым. Двигайтесь медленно и осознанно, чтобы не потерять баланс. Контролируйте дыхание: выдох — при усилии, вдох — при возвращении в исходное положение. Для лучшего эффекта делайте три подхода по 12 повторений каждого упражнения. Завершайте тренировку лёгкой растяжкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком быстрое выполнение движений.

Последствие: потеря равновесия, риск растяжения.

Альтернатива: медленные, контролируемые движения с акцентом на технику.

Ошибка: неплотное крепление TRX.

Последствие: падение или травма.

Альтернатива: используйте специальные анкерные системы или крепление для дверей.

Ошибка: тренировка без разминки.

Последствие: болезненность мышц, замедленное восстановление.

Альтернатива: короткий разогрев с махами руками и приседаниями.

А что если нет TRX

Замените TRX эластичными лентами, турником или даже полотенцем, зафиксированным в дверном проёме. Это не полностью повторит функционал, но поможет развивать мышцы и баланс.

Плюсы и минусы

Плюсы:

тренировка всех групп мышц;

компактное оборудование;

подходит для дома и путешествий;

минимальный риск перегрузки суставов.

Минусы:

требует стабильного крепления;

новичкам может быть сложно удерживать равновесие.

FAQ

Как часто можно тренироваться с TRX?

Оптимально — 3-4 раза в неделю, с перерывом на восстановление.

Можно ли использовать TRX на улице?

Да, достаточно закрепить ремни на прочной перекладине или дереве.

Сколько стоит TRX?

Оригинальные комплекты стоят от 100 долларов, но есть качественные аналоги дешевле.

Мифы и правда

Миф: TRX подходит только спортсменам.

Правда: нагрузка регулируется углом наклона тела, поэтому система подходит даже новичкам.

Правда: TRX тренирует силу, выносливость и координацию.

Правда: достаточно пары квадратных метров.

Три интересных факта

TRX был создан военнослужащим ВМС США для поддержания формы в полевых условиях.

TRX-тренировки развивают не только мышцы, но и вестибулярный аппарат.

Система используется в подготовке пилотов, пловцов и марафонцев.

Исторический контекст

TRX (Total Resistance Exercise) появился в 1990-х годах. Изобретатель Рэнди Хэтрик искал способ тренироваться в ограниченном пространстве. Простая конструкция из ремней быстро получила популярность среди профессионалов и любителей. Сегодня TRX — неотъемлемая часть функционального тренинга по всему миру.