Пробую новую технику отжиманий — живот ушёл, а я стала держать спину ровно

Фитнес-тренды приходят и уходят, но некоторые упражнения остаются актуальными десятилетиями. Приседания, выпады и отжимания не случайно считаются "золотой классикой" — они работают с телом комплексно и подходят для любого уровня подготовки. Их можно адаптировать под любые цели — от похудения до набора силы. Об этом сообщает издание SELF.

Универсальная тройка: почему классика не устаревает

Приседания, выпады и отжимания — основа большинства тренировочных программ. Эти движения задействуют сразу несколько групп мышц, развивают координацию и выносливость, укрепляют суставы и улучшают осанку. При правильной технике они помогают сбалансировать нагрузку на тело и избежать травм. Специалисты подчёркивают, что именно эти упражнения обеспечивают естественное развитие тела, ведь они имитируют привычные для человека движения: вставание, шаг, отталкивание.

"Такие упражнения развивают не только силу, но и осознанность движений, что делает тренировки безопаснее и эффективнее", — отмечается в материале SELF.

Многие новички совершают ошибки: слишком быстрое выполнение, неправильная постановка ног, чрезмерное прогибание спины. Всё это снижает эффективность тренировки и может привести к перегрузке суставов. Персональный тренер, консультант по здоровому образу жизни и инструктор йоги Мэри Джордж из спортивного клуба Лос-Анджелеса и Бостона подчёркивает: важно следить за техникой, дышать ровно и сохранять устойчивость корпуса.

Приседания: фундамент силы и формы

Приседания — одно из самых полезных упражнений для нижней части тела. Они укрепляют ягодицы, бёдра, икроножные мышцы и пресс. Кроме того, приседания развивают подвижность тазобедренных суставов и стабилизируют колени.

"Начинайте движение с бедра, а не с колен — это защищает суставы и помогает включить нужные мышцы", — советует Мэри Джордж.

Для дополнительной нагрузки можно добавить гантели: выполняйте вариант squat to press. Возьмите вес в 2-5 кг, поставьте ноги на ширине бёдер, выпрямите спину, удерживайте гантели у плеч. Медленно приседайте, словно садитесь на невидимый стул, затем возвращайтесь вверх, выжимая гантели над головой. Это упражнение одновременно тренирует ноги, плечи и корпус.

Главное — сохранять контроль над движением. Вес тела должен приходиться на пятки, спина остаётся прямой, взгляд направлен вперёд. Если колени уходят вперёд, значит техника нарушена.

Выпады: баланс силы и стабильности

Выпады укрепляют ноги и ягодицы, развивают чувство равновесия. Они особенно полезны для тех, кто хочет улучшить симметрию тела, ведь каждое движение выполняется отдельно для каждой ноги.

Тренеры советуют выполнять выпады со сгибанием рук с гантелями. Для этого возьмите вес 3-5 кг, сделайте шаг вперёд левой ногой, опустите корпус, пока колено не образует прямой угол. Следите, чтобы переднее колено не выходило за линию носка. В нижнем положении выполните сгибание рук к плечам, затем вернитесь в исходное положение.

"Главное — сохранять устойчивость корпуса и не спешить: контроль важнее количества повторений", — говорится в статье SELF.

Такое сочетание упражнений укрепляет и верх, и низ тела, развивает синхронность движений. Выполняйте по 10 повторов на каждую ногу.

Отжимания: сила без оборудования

Отжимания — классика, которая не требует ни тренажёров, ни много пространства. Они формируют грудные мышцы, руки и плечи, а также укрепляют мышцы кора. Один из эффективных вариантов — отжимания на BOSU. Для этого нужен балансировочный снаряд BOSU, перевёрнутый куполом вниз.

Положите руки на края платформы, примите положение высокой планки, напрягите пресс и держите тело прямым. Медленно опуститесь вниз, сгибая руки под углом 45 градусов, затем поднимитесь обратно. Если удерживать прямую линию тела сложно, можно делать отжимания с колен.

"Не допускайте провисания бёдер — это снижает нагрузку на мышцы и может травмировать поясницу", — предупреждает тренер Мэри Джордж.

Эта вариация развивает не только силу, но и чувство баланса, делая тело устойчивее.

Как избежать ошибок в технике

Ошибки чаще всего возникают из-за спешки и недостаточного контроля. Чтобы тренировки приносили максимум пользы, важно соблюдать несколько правил:

Всегда разминайтесь перед началом упражнения.

Следите, чтобы колени не выходили за линию носков.

Не округляйте спину, держите корпус в тонусе.

Выполняйте движения медленно и осознанно.

Дышите ровно: вдох на опускании, выдох на подъёме.

Тренеры напоминают: правильная техника важнее веса. Только при контроле движений можно развивать силу, сохраняя здоровье суставов и позвоночника.

Популярные вопросы о базовых упражнениях

1. Как выбрать правильный вес для тренировок?

Начинайте с небольших гантелей — 2-4 кг для женщин и 5-8 кг для мужчин. Если вы можете выполнить 10-12 повторов без потери формы, значит вес подобран верно.

2. Что лучше: тренировки с собственным весом или с отягощением?

Оба варианта эффективны. Упражнения с собственным весом подходят новичкам и помогают развить стабильность, а с отягощением — увеличивают силу и мышечный объём.

3. Сколько раз в неделю стоит выполнять приседания, выпады и отжимания?

Оптимально — 3-4 раза в неделю с одним днём отдыха между тренировками. Важно давать мышцам время на восстановление.

Зачем включать базовые упражнения в программу

Регулярное выполнение этих трёх движений улучшает обмен веществ, помогает поддерживать вес и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Кроме того, они стимулируют работу нервной системы и повышают общую энергию.

Такая тренировка не требует спортзала — достаточно коврика и пары гантелей. Главное — дисциплина и внимание к телу. Со временем упражнения становятся легче, а результаты — заметнее: осанка выпрямляется, мышцы становятся плотнее, движения увереннее.