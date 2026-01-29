Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина делает становую тягу
Мужчина делает становую тягу
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 18:13

Одно движение вместо десятка тренажёров: упражнение, которое собирает сильное тело целиком

В мире фитнеса редко встречаются упражнения, которые одинаково ценят и новички, и опытные спортсмены. Одно движение способно задействовать почти всё тело, развивать силу и при этом оставаться максимально прикладным в повседневной жизни. Именно такое упражнение давно считается фундаментом силовой подготовки. Об этом сообщает издание Shape.

Почему становая тяга считается базовым движением

Становая тяга относится к ключевым упражнениям силового тренинга, потому что опирается на естественную для человека механику движений. Подъём предметов с пола, наклоны и выпрямление корпуса сопровождают нас ежедневно, и именно эту модель воспроизводит упражнение. Оно вовлекает сразу несколько крупных мышечных групп, работая как единая система, что напрямую связано с принципами кинетической цепи. Такой подход позволяет развивать тело целостно, а не по отдельным сегментам.

Помимо увеличения силы, становая тяга помогает улучшить контроль над телом и устойчивость. При правильной технике она снижает риск бытовых травм и делает повседневные движения более безопасными. Постепенное освоение нагрузки и внимательное отношение к технике особенно важно для тех, кто ранее сталкивался с дискомфортом в пояснице.

Что такое тазобедренный шарнир и зачем он нужен

В основе становой тяги лежит шарнирное движение в тазобедренных суставах. Оно предполагает смещение таза назад и вперёд при сохранении нейтрального положения позвоночника. Такая механика активирует заднюю цепь мышц, которая играет ключевую роль в силе, стабильности и балансе тела.

В работу включаются подколенные сухожилия, ягодицы, разгибатели позвоночника и мышцы кора, отвечающие за устойчивость корпуса. Дополнительно подключаются мышцы верхней части спины, помогающие удерживать позвоночник в правильном положении на протяжении всего движения.

Какие мышцы работают во время становой тяги

Становая тяга — одно из самых комплексных упражнений, поскольку нагружает как основные, так и вспомогательные мышечные группы. Это делает её эффективной для набора мышечной массы и увеличения энергозатрат во время тренировки.

К ключевым мышцам относятся:

  1. выпрямители позвоночника, обеспечивающие стабильность спины;

  2. большая ягодичная мышца, выполняющая основную работу при разгибании бёдер;

  3. четырёхглавая мышца бедра, помогающая оторвать вес от пола;

  4. подколенные сухожилия, активно включающиеся в начальной фазе подъёма;

  5. приводящие мышцы, стабилизирующие таз.

Дополнительную нагрузку получают широчайшие мышцы спины, трапеции и мышцы пресса, формирующие прочный мышечный каркас и защищающие позвоночник.

Основные варианты становой тяги

Существует несколько разновидностей упражнения, каждая из которых смещает акцент нагрузки и позволяет адаптировать тренировку под разные цели.

Тяга сумо

Широкая постановка ног и развёрнутые носки помогают удерживать корпус более вертикально. Это снижает нагрузку на поясницу и переносит её на мышцы ног и таза, облегчая контроль техники.

Тяга на прямых ногах

В этом варианте колени почти не сгибаются, благодаря чему основная работа приходится на заднюю поверхность бедер и ягодицы. Движение выполняется медленно и подконтрольно, с акцентом на растяжение мышц.

Румынская тяга

Похожа на предыдущий вариант, но допускает небольшой сгиб в коленях. Она фокусируется на подколенных сухожилиях и пояснице, развивая силу задней цепи.

Тяга в стойке

Упражнение выполняется с укороченной амплитудой, когда штанга стартует с уровня коленей. Это позволяет использовать больший вес и усиливать нагрузку на верхнюю часть спины и трапеции, что особенно полезно при прогрессивной нагрузке.

Независимо от выбранного варианта, становая тяга остаётся универсальным инструментом развития силы. Она формирует прочную мышечную основу, улучшает координацию и помогает телу справляться с нагрузками не только в зале, но и в обычной жизни.

Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.

