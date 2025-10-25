Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Каменистая экзопланета рядом со звездой
Каменистая экзопланета рядом со звездой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 2:16

Новая физика на подходе: мир оказался не энергией, а смыслом, закодированным в данных

Астробиолог Вонг: рост функциональной информации объясняет усложнение материи

Физика переживает новую волну философских поисков. Всё чаще учёные задаются вопросом: возможно ли, что сама ткань реальности построена не на материи и энергии, а на информации? С этой идеей выступили минералог Роберт Хейзен и астробиолог Майкл Вонг из Института Карнеги в Вашингтоне. Они предложили "закон возрастания функциональной информации" — смелую гипотезу, которая может изменить привычное представление о развитии Вселенной.

Что скрывают законы классической физики

Классическая физика веками объясняла мир через движение частиц, взаимодействие сил и сохранение энергии. Но всё чаще исследователи сталкиваются с тем, что эти модели не отвечают на главный вопрос — почему во Вселенной со временем возникает всё больше сложных структур. От атомов и клеток до экосистем, городов и технологий — кажется, мир движется от простоты к организации.

Хейзен и Вонг считают, что физика в нынешнем виде упускает из виду нечто фундаментальное: информацию - способность системы хранить, передавать и использовать сведения для поддержания своей структуры. Если признать её основным параметром, рядом с массой и энергией, появится ключ к пониманию эволюции космоса и самого понятия времени.

Новый закон: рост функциональной информации

Исследователи формулируют идею просто: во всех сложных системах со временем возрастает количество информации, связанной с их функциональностью. Иными словами, природа "учится" использовать данные, чтобы лучше выживать и развиваться. Эта закономерность, по мнению авторов, действует от микроскопического до космического уровня.

"Закон возрастания функциональной информации объясняет, почему материя стремится к усложнению", — отметил минералог Роберт Хейзен.

Учёные видят в этом не альтернативу законам термодинамики, а их дополнение. Энтропия всё так же растёт, но внутри хаоса появляются островки порядка — живые системы, технологии, цивилизации. Это не противоречие, а отражение универсального принципа самоупорядочения.

От кристаллов до цивилизаций

Хейзен как минералог подходит к вопросу с неожиданной стороны. Он исследует, как кристаллы на протяжении миллиардов лет становились всё разнообразнее. Каждый новый тип минерала содержит больше информации о химических процессах, которые его породили. А Вонг, изучающий происхождение жизни, видит в росте функциональной информации мост между неорганическим и биологическим миром.

Их общая идея: жизнь — это способ накопления информации. Эволюция, по сути, — естественный эксперимент, где успешные формы сохраняют наиболее "работающие" алгоритмы взаимодействия с окружающей средой. Человеческое общество и технологии продолжают эту цепочку, ускоряя поток данных до масштабов, невиданных ранее.

"Сравнение" классической физики и информационного подхода

Критерий Классическая физика Информационная физика
Основная сущность Материя и энергия Информация и функции
Цель описания Законы движения и взаимодействия Эволюция структур и сложность
Отношение ко времени Абсолютная ось событий Свойство, возникающее из потока информации
Пример системы Планета, атом Клетка, организм, интернет
Главная метрика Масса, энергия Количество и эффективность информации

Как измерить информацию в природе

Учёные признают: самая трудная часть — ввести количественные показатели. Физики уже давно используют энтропию Шеннона, чтобы оценивать хаос и порядок, но функциональная информация описывает не просто объём данных, а их "смысл" — способность выполнять полезную работу.

Примером может служить ДНК. Её последовательность — это не случайный набор символов, а код, обеспечивающий работу организма. Аналогично, структура Интернета или финансовых систем хранит информацию, поддерживающую их устойчивость. Каждый новый уровень организации — дополнительная ступень в накоплении смыслов.

Советы шаг за шагом: как физика может принять новую парадигму

  1. Пересмотреть понятие "основных величин" и признать информацию равноправной с энергией.

  2. Разработать методы измерения функциональной информации для разных типов систем.

  3. Объединить данные биологии, геологии и физики в единую теорию эволюции сложности.

  4. Использовать вычислительные модели для проверки гипотезы на искусственных системах.

  5. Включить новую логику в образование — учить физике как науке о взаимодействии данных.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: рассматривать эволюцию Вселенной только через энергию и массу.
Последствие: непонимание причин появления порядка и жизни.
Альтернатива: признать информацию активным фактором развития материи.

А что если время — тоже информация?

Одно из самых интригующих следствий этой идеи — переосмысление времени. Возможно, прошлое, настоящее и будущее — не абсолютные категории, а разные состояния информационного поля. Если так, то направление времени определяется не физическим процессом, а ростом функциональной информации. Мы движемся "вперёд" потому, что данные во Вселенной становятся всё более организованными.

Таблица "Плюсы и минусы" информационного подхода

Плюсы Минусы
Объединяет разные науки под одной теорией Сложно формализовать измерения
Объясняет рост сложности во Вселенной Недостаток эмпирических данных
Даёт новое понимание времени и эволюции Требует пересмотра базовых понятий
Поддерживает междисциплинарные исследования Может вызывать скепсис у классиков

FAQ

Что такое функциональная информация?
Это количество сведений, которые позволяют системе эффективно выполнять свои функции, будь то химическая реакция, ген или технология.

Чем новая теория отличается от энтропии?
Энтропия описывает хаос, а функциональная информация — наоборот, способность поддерживать порядок внутри этого хаоса.

Можно ли измерить сложность цивилизации в информационных единицах?
Теоретически — да. Количество данных, обработанных обществом, отражает уровень его организации и технологического развития.

Мифы и правда

Миф: информационная физика противоречит законам термодинамики.
Правда: она их дополняет, объясняя, почему внутри растущей энтропии появляются структуры.

Миф: информация — понятие из информатики, не из физики.
Правда: в современной науке информация признана универсальным физическим ресурсом, связанным с энергией и энтропией.

Миф: рост информации ведёт к хаосу.
Правда: наоборот, она организует хаос, создавая условия для саморазвития систем.

Исторический контекст

Интерес к информации как физической сущности возник не вчера. Ещё Джон Уилер, один из учеников Эйнштейна, предложил концепцию "it from bit" - всё во Вселенной происходит из информации. Клод Шеннон в 1948 году создал математическую основу теории информации, а позже физики, включая Ландауэра и Беннетта, показали, что обработка данных требует энергии. Сегодня идеи Хейзена и Вонга продолжают этот путь, предлагая объединить физику и эволюцию в одной рамке.

3 интересных факта

• Каждый бит информации при удалении выделяет энергию — это доказал физик Рольф Ландауэр.
• В черных дырах информация, по теории Хокинга, не исчезает, а кодируется на их горизонте событий.
• Генетический код человека содержит около 3 млрд "битов" информации — колоссальная база данных природы.

Психология восприятия времени

Если время — функция информации, то субъективное ощущение его течения тоже связано с обработкой данных мозгом. Чем больше информации мы получаем и анализируем, тем медленнее "течёт" время. Именно поэтому насыщенные событиями дни кажутся длиннее, чем монотонные.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кылыч: в пещере Деликли найдены уникальные обсидиановые орудия возрастом 6000 лет до н.э. вчера в 21:11
Неолит, Урарту и Средневековье — в одной пещере: невероятное открытие в Турции

В пещере Деликли на берегу озера Ван археологи нашли следы жизни возрастом 8000 лет. От неолита до Средневековья — одно место, три эпохи.

Читать полностью » BMC Geriatrics: быстрая потеря зубов у пожилых людей повышает риск смертности вчера в 20:08
Ваши зубы спасают жизнь — или убивают? Новое исследование раскрывает правду

Учёные из Китая выяснили: быстрая потеря зубов у пожилых людей может указывать на риск преждевременной смерти. Почему рот — зеркало здоровья организма?

Читать полностью » Российские учёные создали новое противовоспалительное соединение против устойчивых бактерий вчера в 20:05
Лекарство будущего уже здесь: российские химики создали чудо-соединение против супербактерий

Учёные УрФУ и Индии синтезировали новое соединение с двойным эффектом — противовоспалительным и антибактериальным. Оно может заменить антибиотики в будущем.

Читать полностью » Хо Мин: в древней столице Кореи Кёнджу нашли полный комплект доспехов эпохи Силла вчера в 19:31
Под землёй Кёнджу спрятан воинский клад: археологи нашли доспехи, изменившие историю

В древней столице Кореи Кёнджу археологи нашли гробницу военачальника с доспехами для него и его коня. Открытие проливает свет на военное искусство и символику власти государства Силла.

Читать полностью » Археолог Колберн: в Иране обнаружена древнейшая фигурка тигра возрастом 5000 лет вчера в 19:28
Тайны древнего Ирана раскрыты: найдена фигурка, старше всех известных изображений этого животного

В Иране нашли керамическую фигурку тигра возрастом 5000 лет — самое древнее изображение хищника в мировой археологии. Она меняет представления об истоках иранского искусства и символики.

Читать полностью » Нортумбрийский университет: широкая походка делает мужчин более уверенными в глазах окружающих вчера в 18:19
Женщины не могут устоять перед мужчинами с такой походкой — учёные объяснили почему

Учёные выяснили, что мужчины с выразительной походкой кажутся более сильными, уверенными и привлекательными. Всё дело в эволюционных сигналах, которые мозг считывает по движениям.

Читать полностью » Геолог Мозли: в северной Гренландии найдена пещера с древними отложениями вчера в 18:16
Пещера Коув-Кейв рассказала правду о будущем Арктики: учёные замерли от открытия

Учёные нашли в пещере на севере Гренландии доказательства того, что миллионы лет назад здесь не было вечной мерзлоты. Эти данные помогут понять, как Арктика отреагирует на нынешнее потепление.

Читать полностью » Валлортигара: изменения в структуре нейронных переходов могут повлиять на восприятие времени и эмоций вчера в 17:10
Мозг меняет наше восприятие времени: шокирующие результаты экспериментов

Почему годы пролетают незаметно? Учёные выяснили, что дело не в психологии, а в том, как мозг регистрирует события — и как старение меняет само восприятие времени.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Надежда Чернышова: утренний стакан воды помогает запустить обмен веществ
Еда
Меренги получаются воздушными и хрустящими при правильном приготовлении
Туризм
Mirror: в августе 2027 года Алжир окажется в эпицентре солнечного затмения
Технологии
China Times: Apple повысит цены на iPhone 18 из-за дороговизны 2-нм чипов A20
Еда
Шеф-кондитер Микеле: рецепт яблочного тарта проверен временем и вкусом
Спорт и фитнес
Учёные РНИМУ выяснили, что генетика влияет на преобладание быстрых и медленных волокон
Садоводство
Октябрь назван лучшим временем для обрезки лиан и вьющихся растений
Дом
Дизайнеры объяснили, как избежать типичных ошибок при планировании систем хранения и освещения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet