Полгода кроссфита — и таблетки исчезают из тумбочки: эффект, который меняет отношение к здоровью

Кроссфит давно перестал быть нишевым увлечением для подготовленных атлетов и все чаще рассматривается как полноценный инструмент для улучшения здоровья. Интенсивные тренировки привлекают внимание не только фитнес-энтузиастов, но и исследователей, изучающих влияние физической активности на качество жизни. Новые данные показывают, что регулярные занятия могут отражаться даже на медикаментозной нагрузке. Об этом сообщает Shape.

Что представляет собой кроссфит сегодня

Кроссфит — это система функциональных тренировок, в которой сочетаются силовые, аэробные и гимнастические элементы. Упражнения подбираются так, чтобы задействовать сразу несколько групп мышц и имитировать естественные движения тела, что роднит этот формат с функциональным фитнесом. Основу методики составляет принцип высокоинтенсивных интервальных нагрузок, при котором короткие, но насыщенные по усилию подходы чередуются с минимальным отдыхом.

Такой формат позволяет за ограниченное время проработать выносливость, силу, скорость и координацию. Именно поэтому кроссфит часто выбирают люди с плотным графиком, которым важно получить ощутимый эффект от тренировки без многочасовых занятий. Интервальные нагрузки давно рассматриваются как эффективный способ активизировать обмен веществ и повысить общий уровень физической подготовки.

Подходит ли кроссфит не спортсменам

Распространенное мнение о том, что кроссфит доступен только физически подготовленным людям, постепенно уходит в прошлое. На практике тренировки масштабируются под возраст, уровень подготовки и состояние здоровья участников. Разница между новичком и опытным спортсменом чаще всего заключается в весах, количестве повторений и темпе выполнения, а не в самих упражнениях.

Такой подход делает кроссфит универсальным форматом, который может использоваться как для общего укрепления организма, так и для целенаправленного развития силы или выносливости. Однако специалисты подчеркивают, что для устойчивого прогресса важно учитывать баланс нагрузки и восстановления — без этого даже регулярные занятия могут не дать ожидаемого результата, о чем напоминают материалы о режиме тренировок и отдыха.

Кроссфит и снижение лекарственной нагрузки

Интерес к кроссфиту усилился после публикации исследования ученых из Nottingham Trent University. В нем приняли участие 1211 жителей Великобритании в возрасте от 19 до 67 лет, регулярно занимающихся этим видом тренировок. Большая часть респондентов относилась к возрастным группам 30-39 и 40-49 лет.

Участников опрашивали о состоянии здоровья, приеме рецептурных препаратов и изменениях, которые произошли после начала занятий. До старта тренировок 280 человек принимали как минимум одно лекарство по назначению врача. Чаще всего речь шла о препаратах от тревожных и депрессивных состояний, астмы, повышенного давления, диабета второго типа и хронических болей.

Результаты показали, что более половины этих участников сообщили о снижении дозировок в течение первых шести месяцев занятий. Часть респондентов полностью отказалась от лекарств, другие сократили дозу более чем наполовину. Кроме того, около 40% опрошенных отметили, что стали реже обращаться к врачу.

Почему тренировки дают такой эффект

Авторы исследования подчеркивают, что прямая причинно-следственная связь не доказана, однако комплексное влияние кроссфита на организм может объяснять полученные результаты. Улучшение физической формы и обменных процессов играет важную роль при хронических заболеваниях, включая гипертонию и диабет второго типа.

Отдельное значение имеет социальный аспект. Групповой формат занятий формирует чувство вовлеченности и поддержки, что положительно сказывается на психическом состоянии. Физическая активность также стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают снижать уровень стресса и болевые ощущения. Это может объяснять, почему некоторые участники сообщили о сокращении приема антидепрессантов и обезболивающих.

Влияние на хроническую боль и подвижность

Силовые и функциональные упражнения укрепляют мышцы, снижая нагрузку на суставы и позвоночник. Повышение выносливости и внимания к технике движений помогает уменьшить скованность и улучшить подвижность. В исследовании отмечалось, что участники с артритом и болями в спине нередко сокращали прием обезболивающих, а некоторые даже откладывали плановые операции благодаря улучшению физической формы.

В совокупности эти факторы показывают, что кроссфит может быть не просто способом поддерживать форму, но и частью комплексного подхода к здоровью. Регулярные и адаптированные под индивидуальные возможности тренировки способны менять образ жизни и отношение к собственному телу, формируя устойчивую основу для долгосрочного благополучия.