Беру по 35 кг в каждую руку — ноги стали сильнее, чем после приседаний

Бывший "морской котик" Диджей Шипли знает о человеческих возможностях больше, чем кто-либо. Его тело и разум прошли испытания, которые трудно вообразить: годы службы, бесконечные тренировки, травмы и восстановление. Всё это сформировало его уникальную философию движения и силы. Для Шипли тренировки — не про красивую форму, а про тело, которое остаётся сильным и выносливым на протяжении всей жизни, независимо от возраста.

Он убеждён: главное — не идеальный пресс, а функциональность. Тренировка должна готовить к жизни, к неожиданным испытаниям, к физической нагрузке, которая не разрушает, а укрепляет. "Тренируйтесь усердно, но с умом", — вот девиз, который проходит через весь его подход.

В одном из выпусков подкаста Huberman Lab Диджей поделился упражнениями, которые остаются в его программе на протяжении многих лет. Это не просто привычка — это основа его философии. Ни одно из них не делает человека бодибилдером, но все вместе формируют функциональное тело, которое способно выдерживать нагрузку любого дня.

Шесть опор силы Диджея Шипли

1. Становая тяга с трэп-грифом

Трэп-штанга — неслучайный выбор Шипли. Она снижает нагрузку на поясницу и позволяет сохранять вертикальное положение корпуса. Особенно это важно для тех, у кого длинный торс. Несмотря на щадящую механику, упражнение по-прежнему развивает силу всего тела. Трэп-гриф — основа его тяговых тренировок, которые он дополняет подтягиваниями, упражнениями на хват и на корпус.

2. Строгие подтягивания

Подтягивания — краеугольный камень его режима. Только строгие, без раскачек и инерции. Минимум — десять, максимум — двадцать и больше. Для него это показатель истинной силы. После серьёзной травмы плеча Шипли долго не мог даже повиснуть на перекладине, но шаг за шагом восстановил форму. Сегодня он выполняет серии по 20-25 повторений.

3. Выпады с весом

В дни, посвящённые ногам, он делает акцент на выпадах. В каждой руке — по 35 килограммов. Эти упражнения он сочетает с болгарскими сплит-приседаниями, классическими приседаниями и многоповторными вариантами на одну ногу. Такой подход развивает не только силу, но и устойчивость, координацию, баланс.

4. Фермерская прогулка

Один из самых простых и при этом эффективных элементов программы. Половина веса тела — в каждой руке. Идти нужно как можно дальше, сохраняя осанку и дыхание. Это мощно укрепляет хват, стабилизаторы корпуса и дыхательную систему. Такое упражнение напрямую улучшает повседневную функциональность тела — от переноски сумок до работы в саду.

5. Плиометрика

Прыжки на тумбу, в длину и другие взрывные упражнения активируют быстро сокращающиеся мышечные волокна. Они отвечают за скорость, реакцию, ловкость. Для Шипли важно не только быть сильным, но и уметь действовать быстро. Именно поэтому плиометрика — обязательная часть его тренировок. Эти движения тренируют нервно-мышечную связь и повышают эффективность всего тела.

6. Спринты

Короткие, но интенсивные забеги — залог сохранения скорости. В начале недели он делает спринты по 40-50 метров, прорабатывая мощность ног. Несколько раз в неделю добавляет интервалы по 200-300 метров. Они улучшают выносливость, не снижая силовые показатели. Спринт — это универсальное средство для тех, кто хочет оставаться функционально быстрым в любом возрасте.

Сравнение

Элемент программы Цель Основное преимущество Трэп-тяга Развитие силы без перегрузки спины Безопасная альтернатива классике Подтягивания Укрепление верхней части тела Работа с собственным весом Выпады Развитие ног и равновесия Функциональная нагрузка Фермерская прогулка Улучшение хвата и дыхания Комплексная выносливость Плиометрика Взрывная сила и скорость Сохранение ловкости Спринты Быстрота и кардиоформа Тренировка реакции

Советы шаг за шагом

Действие Инструмент/оборудование Разогрев перед тренировкой Скакалка, ролик для массажа Основная тяга (трэп-штанга) Гриф, блины Подтягивания и корпус Турник, гимнастические кольца Ноги и баланс Гантели, степ-платформа Фермерская прогулка Гантели или гири Плиометрика и спринт Тумба, беговая дорожка или стадион

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка → Перегружать позвоночник классической становой тягой без контроля техники.

Последствие → Хроническая боль в пояснице, потеря мобильности.

Альтернатива → Использовать трэп-гриф, следить за положением корпуса.

Ошибка → Перегружать позвоночник классической становой тягой без контроля техники.

Последствие → Хроническая боль в пояснице, потеря мобильности.

Альтернатива → Использовать трэп-гриф, следить за положением корпуса.

Ошибка → Делать подтягивания с раскачкой.

Последствие → Травмы плеча и снижение эффективности.

Альтернатива → Строгие повторения с контролем дыхания.

Последствие → Травмы плеча и снижение эффективности.

Альтернатива → Строгие повторения с контролем дыхания.

Ошибка → Игнорировать плиометрику.

Последствие → Потеря скорости и реакции.

Альтернатива → Добавить прыжки на тумбу и короткие спринты.

А что если…

Если нет доступа к залу — замените трэп-штангу гантелями, используйте турник во дворе, а фермерскую прогулку делайте с канистрами воды. Философия Шипли не в оборудовании, а в системности. Он убеждён: сила и выносливость — результат дисциплины, а не дорогих тренажёров.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Повышает функциональную силу и выносливость Требует регулярности Минимизирует риск травм Нужен доступ к весам Подходит для любого возраста Сложно без базовой подготовки Улучшает осанку и координацию Медленный прогресс в эстетике

FAQ

Как часто тренируется Диджей Шипли?

Он занимается 5-6 раз в неделю, чередуя силовые и скоростные дни.

Можно ли повторить его программу новичку?

Да, но стоит снизить вес и количество подходов. Главное — техника и контроль.

Что лучше для выносливости: спринт или кардио?

Спринты развивают силу и мощность, кардио — выносливость. Идеально — сочетание обоих.

Мифы и правда

Миф: тяжёлая тяга всегда вредит спине.

Правда: при правильной технике и использовании трэп-штанги нагрузка становится безопасной.

Миф: подтягивания подходят только для продвинутых.

Правда: строгие подтягивания доступны каждому при постепенном прогрессе.

Миф: спринты бесполезны после 40 лет.

Правда: короткие интервалы наоборот помогают сохранить мышечный тонус и метаболизм.

Интересные факты

Трэп-гриф изначально создавался для тяжелоатлетов с травмами спины. Плиометрика использовалась в подготовке олимпийцев ещё в 70-х годах. Фермерская прогулка вошла в арсенал силовых тренировок благодаря стронгменам.

Исторический контекст

Принципы функциональных тренировок зародились ещё в армейской подготовке XX века. После Второй мировой войны американские военные начали внедрять упражнения, развивающие не только силу, но и координацию, выносливость, устойчивость. Именно эти идеи легли в основу современных программ кроссфита и функционального фитнеса, которые пропагандирует Шипли.