Беговая дорожка
Беговая дорожка
© unsplash.com is licensed under Free to use under the Unsplash License
Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 15:26

60 минут боли ради силы: как тренировки спецназа меняют характер и тело

Комплекс Murph укрепил мышцы и повысил психологическую устойчивость — Men’s Health

Секрет невероятной физической формы морских котиков ВМС США заключается не только в силе, но и в железной дисциплине. Их тренировки направлены на развитие выносливости, скорости и способности работать на пределе возможностей. При этом методы спецназа адаптированы так, чтобы быть доступными любому, кто готов испытать себя. Об этом сообщает Men's Health.

Принципы подготовки спецназа

Основная цель тренировок морских котиков — функциональная сила и готовность действовать в любых условиях. Для этого используются короткие, но интенсивные сессии, сочетающие кардио, силовые упражнения и работу на выносливость. Такой подход помогает не только укрепить тело, но и развить психологическую устойчивость — ключевое качество бойцов спецназа.

"Главное — не количество времени, проведённого в зале, а интенсивность и точность выполнения каждого движения", — отмечается в материале Men's Health.

Методики включают классические элементы: подтягивания, отжимания, приседания, интервальные пробежки. Они формируют универсальную физическую базу, которая обеспечивает выносливость даже при сильной усталости. Похожие принципы лежат в основе функционального фитнеса, который также развивает баланс и гибкость.

Тренировка "Мёрф": проверка силы духа

Тренировка "Мёрф" названа в честь лейтенанта Майкла Мерфи — офицера спецназа, погибшего при выполнении задания в Афганистане. Этот комплекс стал символом выносливости и мужества, требующим максимальной самоотдачи.

Программа включает:

  • Забег на 1 милю;

  • 100 подтягиваний;

  • 200 отжиманий;

  • 300 приседаний;

  • Ещё один забег на 1 милю.

Для увеличения нагрузки рекомендуется использовать утяжелённый жилет. Если выполнить весь объём сразу сложно, допускается разбивать повторения на серии — например, по 5 подтягиваний, 10 отжиманий и 15 приседаний. Это помогает сохранять темп и не снижать интенсивность.

"Эта тренировка не только укрепляет мышцы, но и формирует характер", — говорится в статье Men's Health.

SEALFIT: сила под давлением

Программа SEALFIT создана бывшим офицером спецназа Марком Дивайном. Она направлена на развитие силы в условиях усталости и давления. В основе — многократное повторение простых упражнений в быстром темпе.

Стандартный вариант включает 3-4 раунда:

  • 400 м бега;

  • 20 отжиманий;

  • 15 подтягиваний или обратных тяг;

  • 20 приседаний;

  • 15 рывков гантелей каждой рукой.

Такой комплекс можно завершить за 25-30 минут, получив при этом полноценную нагрузку на всё тело. Сочетание кардио и силовой работы помогает улучшить выносливость и способность концентрироваться даже при усталости. Схожего эффекта можно добиться, выполняя силовые тренировки, которые укрепляют мышцы и улучшают здоровье сердца.

Колода карт: случайность как стимул

Методика "Deck of Cards" делает каждую тренировку уникальной. Каждой масти соответствует определённое упражнение, а число на карте определяет количество повторений:

  • Сердца — отжимания;

  • Пики — приседания;

  • Бубны — скручивания или выпады;

  • Трефы — берпи.

Карты с картинками приравниваются к 10 повторениям, тузы — к 11. Выполнять нужно всю колоду — от первой до последней карты. Случайный порядок заданий исключает монотонность и поддерживает высокий пульс, создавая непредсказуемую нагрузку на мышцы и кардиосистему.

Тройная угроза: бег, гребля и марш

Этот комплекс тренирует три ключевых качества бойца — выносливость, силу и ментальную стойкость. Он состоит из трёх 20-минутных этапов:

  1. Бег на улице или на дорожке.

  2. Гребля на тренажёре.

  3. Ходьба с рюкзаком весом 10-25 кг, с чередованием темпа.

Такой формат формирует физическую и психологическую выносливость, приближая тренировку к условиям реальных задач спецназа.

"Каждое упражнение призвано укрепить тело и разум, чтобы не останавливаться даже под давлением", — подчёркивает Men's Health.

Эти программы — пример того, как системный подход и дисциплина позволяют достигать максимальных результатов без необходимости проходить "Адскую неделю". Методики SEALFIT, Murph и Deck of Cards укрепляют тело и закаляют дух, помогая стать сильнее не только физически, но и внутренне. Главное — постоянство и готовность выходить за пределы комфорта.

