Tesla Model 3
Tesla Model 3
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 3:31

Водители в шоке: новый режим Tesla обгоняет всех на дороге и ускоряется до невозможного

Tesla представила режим "Безумный Макс" в FSD для ускоренного вливания в поток

Новая функция в автомобилях Tesla, получившая название "Безумный Макс", привлекла внимание как водителей, так и регуляторов. Этот режим расширяет возможности системы FSD (Full Self-Driving), позволяя автомобилю разгоняться до скоростей, ранее недоступных, и вести себя более агрессивно на дороге. Владельцы, опробовавшие обновление, отмечают, что машина с лёгкостью вливается в поток, уверенно обгоняет другие транспортные средства и сохраняет плавность управления, несмотря на экстремальные ускорения.

Как работает "Безумный Макс"

Режим заменил прежний вариант "Спеши" и стал самым динамичным дополнением в линейке FSD. Обновление v14.1.2 принесло изменения в алгоритмы ускорения, дистанционного контроля и маневрирования, что позволяет электромобилям Tesla чувствовать себя более уверенно в плотном трафике. Система анализирует скорость, положение соседних машин и дорожные условия, принимая решения быстрее и точнее, чем раньше.

Тем не менее, NHTSA напоминает, что ответственность за соблюдение правил дорожного движения остаётся на водителе. Любые функции автопилота, включая новые режимы, не освобождают от необходимости контролировать автомобиль. В прошлых расследованиях ведомство уже изучало почти три миллиона автомобилей Tesla из-за инцидентов с FSD, среди которых были ДТП, травмы и случаи игнорирования красного света.

Сравнение режимов FSD

Режим Особенности Скорость Поведение на дороге
Спеши Плавный разгон Средняя Осторожное слияние с потоком
Безумный Макс Динамичный разгон, агрессивные манёвры Высокая Легкое вливание в поток, быстрые обгоны

Советы для водителей Tesla

  1. Перед включением "Безумного Макса" убедитесь, что дороги пусты и нет плотного трафика.

  2. Держите руки на руле и будьте готовы взять управление в любой момент.

  3. Постоянно следите за дорожными знаками и сигналами светофоров.

  4. Проверяйте обновления FSD и читайте рекомендации Tesla перед активацией новых функций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование скоростных ограничений → штрафы и аварии → использование обычного режима FSD.

  • Полная доверчивость автопилоту → риск столкновения → держать контроль и снижать скорость в сложных условиях.

  • Несвоевременная реакция на дорожную обстановку → аварийные ситуации → адаптивный режим с постоянной готовностью водителя.

А что если…

Если водитель попытается полагаться исключительно на FSD, даже "Безумный Макс" не защитит от штрафов или ДТП. Система предназначена для помощи, а не замены человека за рулём.

FAQ

Как выбрать подходящий режим FSD?
Выбор зависит от дорожных условий и вашего опыта вождения. Для городских улиц лучше "Спеши", для свободных трасс — "Безумный Макс".

Сколько стоит обновление FSD до v14.1.2?
Стоимость зависит от комплектации и региона. Для актуальной информации стоит проверить официальный сайт Tesla.

Что лучше: обычный автопилот или "Безумный Макс"?
Режим "Безумный Макс" обеспечивает более динамичное вождение, но требует большей внимательности со стороны водителя. Обычный автопилот безопаснее для повседневного использования.

Мифы и правда

  • Миф: FSD делает автомобиль полностью автономным.
    Правда: система помогает водителю, но не заменяет его. В любой момент водитель должен быть готов взять управление.

  • Миф: "Безумный Макс" нарушает правила.
    Правда: режим способен разгоняться быстро, но соблюдение ПДД остаётся обязанностью водителя.

Три интересных факта

  1. Обновление v14.1.2 оптимизирует алгоритмы распознавания машин и пешеходов на скоростях выше 120 км/ч.

  2. Режим "Безумный Макс" разработан с учётом тысяч километров тестовых поездок в разных условиях.

  3. FSD обучается на данных миллионов километров движения, что позволяет системе предугадывать поведение других водителей.

