Тренировка Animal Flow дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 10:11

В форму за месяц: восемь упражнений, которые возвращают силу и энергию телу

Ирина Ротач объяснила, как сочетать тренировки и питание для быстрого результата

Физическая форма напрямую зависит не только от регулярных тренировок, но и от правильного питания. Чтобы вернуть телу тонус и энергию, важно сочетать грамотную нагрузку с рационом, в котором нет места лишним калориям и обработанным продуктам. О том, какие упражнения помогут быстро восстановить подтянутость и активность, рассказала фитнес-эксперт Ирина Ротач в интервью Men Today.

"Рекомендую выполнять отжимания с обратной постановкой рук, отжимания от опоры, обратные отжимания, планку с касанием ног, приседания с прыжком, выпады с выпрыгиванием, выпады с махами, а также берпи", — посоветовала Ротач.

Лучшие упражнения для возвращения формы

Эксперт подобрала комплекс, который задействует все основные группы мышц и подходит для домашних условий — без тренажёров и специального оборудования.

1. Отжимания с обратной постановкой рук

Развивают мышцы груди, плеч и трицепсы. Ладони ставятся немного шире плеч, локти направлены назад — так нагрузка идёт именно на руки, а не на спину.

2. Отжимания от опоры

Выполняются от стула, скамьи или кровати. Отличный вариант для начинающих: нагрузка распределяется мягче, но остаётся эффективной.

3. Обратные отжимания

Помогают укрепить заднюю поверхность рук. Сидя спиной к опоре, нужно опуститься вниз, сгибая локти, а затем выпрямить руки, поднимая корпус.

4. Планка с касанием ног

Упражнение для корпуса и стабилизации. Стоя в планке, поочерёдно касайтесь каждой ногой противоположной руки. Это развивает баланс и укрепляет пресс.

5. Приседания с прыжком

Динамическая вариация классического приседа. При выпрямлении тела добавляется мощный прыжок вверх. Тренирует ягодицы, бёдра и сердечно-сосудистую систему.

6. Выпады с выпрыгиванием

Отлично прорабатывают ноги и повышают выносливость. При смене ног выполняется лёгкий прыжок — он активирует мышцы и ускоряет пульс.

7. Выпады с махами

Во время подъёма добавляется мах ногой вперёд или в сторону. Это развивает координацию и укрепляет ягодичные мышцы.

8. Берпи — универсальный элемент

"Для выполнения нужно встать, затем перейти в упор присев, а из него прыжком в упор лёжа, после чего снова перейти в присед, а из него выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой", — уточнила Ротач.

Это упражнение задействует всё тело — от плеч до икр. Оно ускоряет обмен веществ и идеально подходит для жиросжигающих тренировок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать упражнения без разогрева.
    Последствие: риск травм и растяжений.
    Альтернатива: начать с 5 минут лёгкой разминки — наклоны, вращения, бег на месте.

  • Ошибка: выполнять слишком быстро.
    Последствие: теряется техника и снижается эффективность.
    Альтернатива: концентрироваться на правильных движениях и дыхании.

  • Ошибка: тренироваться нерегулярно.
    Последствие: отсутствие результата и мотивации.
    Альтернатива: выделить три дня в неделю и придерживаться графика.

А что если нет времени на спортзал?

Домашние тренировки не менее результативны. Достаточно 25-30 минут в день. Главное — делать упражнения осознанно и не пропускать занятия. Для контроля удобнее использовать таймер или фитнес-приложение.

Совет эксперта: даже короткая разминка утром повышает уровень энергии и помогает активизировать обмен веществ на весь день.

Правильное питание как часть успеха

Ротач подчёркивает, что без корректировки рациона даже самая интенсивная тренировка не даст устойчивого результата.

"Следует отдавать предпочтение натуральным и необработанным продуктам, а не расфасованным и упакованным блюдам и закускам," — рекомендует фитнес-эксперт.

Основа рациона — белки, овощи и сложные углеводы. Они обеспечивают организм энергией и помогают мышцам восстанавливаться после нагрузки.

Основные правила питания:

  • Исключить сладкие напитки и фастфуд.

  • Уменьшить количество сахара и соли.

  • Увеличить долю овощей, зелени и воды.

  • Принимать пищу небольшими порциями 4-5 раз в день.

Плюсы и минусы функциональных тренировок

Плюсы Минусы
Задействуют все группы мышц Требуют выносливости и правильной техники
Можно выполнять дома без оборудования При ошибках возможны травмы
Сжигают калории даже после тренировки Нужна регулярность
Повышают тонус и энергию Первое время может быть сложно

Мифы и правда

Миф: для подтянутого тела нужны тренажёры.
Правда: вес собственного тела достаточно для развития силы и рельефа.

Миф: жир сжигается только при длительных тренировках.
Правда: короткие, но интенсивные сессии эффективнее.

Миф: можно худеть, не меняя питания.
Правда: рацион играет ключевую роль — без него мышцы не формируются, а энергия не восстанавливается.

Исторический контекст

Функциональные тренировки, в том числе берпи и планка, появились ещё в военной подготовке середины XX века. Их цель — развить силу, выносливость и скорость без дополнительного оборудования. Сегодня эти упражнения — основа большинства фитнес-программ, включая кроссфит и домашние комплексы HIIT.

