В форму за месяц: восемь упражнений, которые возвращают силу и энергию телу
Физическая форма напрямую зависит не только от регулярных тренировок, но и от правильного питания. Чтобы вернуть телу тонус и энергию, важно сочетать грамотную нагрузку с рационом, в котором нет места лишним калориям и обработанным продуктам. О том, какие упражнения помогут быстро восстановить подтянутость и активность, рассказала фитнес-эксперт Ирина Ротач в интервью Men Today.
"Рекомендую выполнять отжимания с обратной постановкой рук, отжимания от опоры, обратные отжимания, планку с касанием ног, приседания с прыжком, выпады с выпрыгиванием, выпады с махами, а также берпи", — посоветовала Ротач.
Лучшие упражнения для возвращения формы
Эксперт подобрала комплекс, который задействует все основные группы мышц и подходит для домашних условий — без тренажёров и специального оборудования.
1. Отжимания с обратной постановкой рук
Развивают мышцы груди, плеч и трицепсы. Ладони ставятся немного шире плеч, локти направлены назад — так нагрузка идёт именно на руки, а не на спину.
2. Отжимания от опоры
Выполняются от стула, скамьи или кровати. Отличный вариант для начинающих: нагрузка распределяется мягче, но остаётся эффективной.
3. Обратные отжимания
Помогают укрепить заднюю поверхность рук. Сидя спиной к опоре, нужно опуститься вниз, сгибая локти, а затем выпрямить руки, поднимая корпус.
4. Планка с касанием ног
Упражнение для корпуса и стабилизации. Стоя в планке, поочерёдно касайтесь каждой ногой противоположной руки. Это развивает баланс и укрепляет пресс.
5. Приседания с прыжком
Динамическая вариация классического приседа. При выпрямлении тела добавляется мощный прыжок вверх. Тренирует ягодицы, бёдра и сердечно-сосудистую систему.
6. Выпады с выпрыгиванием
Отлично прорабатывают ноги и повышают выносливость. При смене ног выполняется лёгкий прыжок — он активирует мышцы и ускоряет пульс.
7. Выпады с махами
Во время подъёма добавляется мах ногой вперёд или в сторону. Это развивает координацию и укрепляет ягодичные мышцы.
8. Берпи — универсальный элемент
"Для выполнения нужно встать, затем перейти в упор присев, а из него прыжком в упор лёжа, после чего снова перейти в присед, а из него выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой", — уточнила Ротач.
Это упражнение задействует всё тело — от плеч до икр. Оно ускоряет обмен веществ и идеально подходит для жиросжигающих тренировок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: делать упражнения без разогрева.
Последствие: риск травм и растяжений.
Альтернатива: начать с 5 минут лёгкой разминки — наклоны, вращения, бег на месте.
-
Ошибка: выполнять слишком быстро.
Последствие: теряется техника и снижается эффективность.
Альтернатива: концентрироваться на правильных движениях и дыхании.
-
Ошибка: тренироваться нерегулярно.
Последствие: отсутствие результата и мотивации.
Альтернатива: выделить три дня в неделю и придерживаться графика.
А что если нет времени на спортзал?
Домашние тренировки не менее результативны. Достаточно 25-30 минут в день. Главное — делать упражнения осознанно и не пропускать занятия. Для контроля удобнее использовать таймер или фитнес-приложение.
Совет эксперта: даже короткая разминка утром повышает уровень энергии и помогает активизировать обмен веществ на весь день.
Правильное питание как часть успеха
Ротач подчёркивает, что без корректировки рациона даже самая интенсивная тренировка не даст устойчивого результата.
"Следует отдавать предпочтение натуральным и необработанным продуктам, а не расфасованным и упакованным блюдам и закускам," — рекомендует фитнес-эксперт.
Основа рациона — белки, овощи и сложные углеводы. Они обеспечивают организм энергией и помогают мышцам восстанавливаться после нагрузки.
Основные правила питания:
-
Исключить сладкие напитки и фастфуд.
-
Уменьшить количество сахара и соли.
-
Увеличить долю овощей, зелени и воды.
-
Принимать пищу небольшими порциями 4-5 раз в день.
Плюсы и минусы функциональных тренировок
|Плюсы
|Минусы
|Задействуют все группы мышц
|Требуют выносливости и правильной техники
|Можно выполнять дома без оборудования
|При ошибках возможны травмы
|Сжигают калории даже после тренировки
|Нужна регулярность
|Повышают тонус и энергию
|Первое время может быть сложно
Мифы и правда
Миф: для подтянутого тела нужны тренажёры.
Правда: вес собственного тела достаточно для развития силы и рельефа.
Миф: жир сжигается только при длительных тренировках.
Правда: короткие, но интенсивные сессии эффективнее.
Миф: можно худеть, не меняя питания.
Правда: рацион играет ключевую роль — без него мышцы не формируются, а энергия не восстанавливается.
Исторический контекст
Функциональные тренировки, в том числе берпи и планка, появились ещё в военной подготовке середины XX века. Их цель — развить силу, выносливость и скорость без дополнительного оборудования. Сегодня эти упражнения — основа большинства фитнес-программ, включая кроссфит и домашние комплексы HIIT.
