Делала всего три упражнения — а ягодицы подтянулись быстрее, чем в зале
Когда график забит по минутам, полноценная тренировка кажется недостижимой мечтой. Но Джули Бенц, звезда сериала No Ordinary Family, доказывает, что даже 20 минут достаточно, чтобы проработать всё тело и улучшить форму ягодиц. Актриса признаётся, что её секрет — короткий, но эффективный комплекс из трёх упражнений, который можно выполнять где угодно.
"С этими движениями я прорабатываю всё тело и завершаю тренировку за 15-20 минут", — говорит актриса Джули Бенц.
Эта мини-тренировка помогает не только укрепить мышцы, но и сжечь калории, повысить выносливость и улучшить осанку. Всё, что понадобится, — гантели весом 4-5 кг и немного свободного пространства.
Советы шаг за шагом
1. Выпады с обратным махом
Встаньте, поставив ноги на ширине бёдер, возьмите по гантели в каждую руку. Сделайте шаг вперёд правой ногой, одновременно выполняя сгибание рук на бицепс. Перенесите вес тела на правую ногу и выполните мах левой ногой назад. Затем шагните левой ногой вперёд и повторите движение. Выполните 10 повторов на каждую ногу.
Совет: держите корпус прямо и не опускайте плечи — так лучше прорабатываются ягодицы и бёдра.
2. Приседания плие
Расставьте ноги шире плеч, носки направьте в стороны. Держите одну гантель перед собой двумя руками. Медленно опуститесь вниз, пока бёдра не станут параллельны полу, затем плавно вернитесь в исходное положение. Сделайте 10 повторов.
Подсказка: не наклоняйте корпус вперёд — следите, чтобы спина оставалась прямой.
3. Бёрпи с отжиманием
Начните с положения стоя, ноги на ширине бёдер. Опуститесь в присед и положите руки на пол под плечи. Оттолкнитесь ногами назад — вы окажетесь в планке. Сделайте одно отжимание, затем верните ноги к рукам и энергично подпрыгните вверх. Повторите 10 раз.
Совет: выполняйте упражнение в темпе, но без рывков — важнее техника, а не скорость.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: слишком глубокие выпады без контроля коленей.
Последствие: нагрузка на суставы и растяжения.
Альтернатива: сокращайте амплитуду, пока не укрепите мышцы.
-
Ошибка: слишком широкий угол стоп в плие-приседе.
Последствие: перегрузка связок.
Альтернатива: держите угол разворота около 45°.
-
Ошибка: падение корпуса при бёрпи.
Последствие: риск травм плеч и поясницы.
Альтернатива: сохраняйте ровную линию от головы до пяток, как в классической планке.
А что если нет гантелей
Если дома нет спортивного инвентаря, можно заменить гантели бутылками с водой, утяжелёнными сумками или просто выполнять упражнения без веса, увеличив количество повторений. Главное — поддерживать устойчивый ритм и правильную технику.
Плюсы и минусы
Плюсы:
-
тренировка занимает минимум времени;
-
не требует спортзала;
-
укрепляет ягодицы, пресс и руки одновременно.
Минусы:
-
требует концентрации и контроля дыхания;
-
начинающим может быть сложно выдержать темп без пауз.
FAQ
Как часто выполнять комплекс?
Оптимально — трижды в неделю. Для продвинутого уровня можно добавить ещё один круг.
Сколько весят гантели для этой тренировки?
Подойдут 8-10 фунтов (около 4-5 кг). Если вы новичок, начните с меньшего веса.
Что лучше: эти упражнения или бег?
Они взаимно дополняют друг друга. Бег развивает выносливость, а силовые упражнения формируют рельеф и упругость мышц.
Мифы и правда
- Миф: чтобы подтянуть ягодицы, нужно тренироваться каждый день.
Правда: мышцы растут и восстанавливаются во время отдыха. Перерывы необходимы.
- Миф: плие-приседы делают ноги массивными.
Правда: наоборот, они придают ногам рельеф и помогают избавиться от лишнего жира.
- Миф: без спортзала невозможно достичь результата.
Правда: регулярные домашние тренировки дают отличный эффект при правильной технике.
3 интересных факта
-
Выпады активируют более 70% мышц нижней части тела.
-
Плие-приседы пришли из классического балета, где они служили для тренировки выносливости.
-
Один круг из трёх упражнений может сжечь до 200 калорий.
Исторический контекст
Тренировки с собственным весом появились задолго до фитнес-клубов. Ещё в античные времена атлеты использовали простые движения — выпады, приседы и отжимания — для поддержания формы. Сегодня фитнес-индустрия лишь адаптировала эти методы, добавив удобный инвентарь и научный подход. Именно поэтому короткие интенсивные тренировки, как у Джули Бенц, остаются эффективными и актуальными.
