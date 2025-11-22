Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 2:10

Делала всего три упражнения — а ягодицы подтянулись быстрее, чем в зале

Джули Бенц показала три эффективных упражнения для ягодиц — фитнес-тренеры

Когда график забит по минутам, полноценная тренировка кажется недостижимой мечтой. Но Джули Бенц, звезда сериала No Ordinary Family, доказывает, что даже 20 минут достаточно, чтобы проработать всё тело и улучшить форму ягодиц. Актриса признаётся, что её секрет — короткий, но эффективный комплекс из трёх упражнений, который можно выполнять где угодно.

"С этими движениями я прорабатываю всё тело и завершаю тренировку за 15-20 минут", — говорит актриса Джули Бенц.

Эта мини-тренировка помогает не только укрепить мышцы, но и сжечь калории, повысить выносливость и улучшить осанку. Всё, что понадобится, — гантели весом 4-5 кг и немного свободного пространства.

Советы шаг за шагом

1. Выпады с обратным махом

Встаньте, поставив ноги на ширине бёдер, возьмите по гантели в каждую руку. Сделайте шаг вперёд правой ногой, одновременно выполняя сгибание рук на бицепс. Перенесите вес тела на правую ногу и выполните мах левой ногой назад. Затем шагните левой ногой вперёд и повторите движение. Выполните 10 повторов на каждую ногу.
Совет: держите корпус прямо и не опускайте плечи — так лучше прорабатываются ягодицы и бёдра.

2. Приседания плие

Расставьте ноги шире плеч, носки направьте в стороны. Держите одну гантель перед собой двумя руками. Медленно опуститесь вниз, пока бёдра не станут параллельны полу, затем плавно вернитесь в исходное положение. Сделайте 10 повторов.
Подсказка: не наклоняйте корпус вперёд — следите, чтобы спина оставалась прямой.

3. Бёрпи с отжиманием

Начните с положения стоя, ноги на ширине бёдер. Опуститесь в присед и положите руки на пол под плечи. Оттолкнитесь ногами назад — вы окажетесь в планке. Сделайте одно отжимание, затем верните ноги к рукам и энергично подпрыгните вверх. Повторите 10 раз.
Совет: выполняйте упражнение в темпе, но без рывков — важнее техника, а не скорость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком глубокие выпады без контроля коленей.
    Последствие: нагрузка на суставы и растяжения.
    Альтернатива: сокращайте амплитуду, пока не укрепите мышцы.

  • Ошибка: слишком широкий угол стоп в плие-приседе.
    Последствие: перегрузка связок.
    Альтернатива: держите угол разворота около 45°.

  • Ошибка: падение корпуса при бёрпи.
    Последствие: риск травм плеч и поясницы.
    Альтернатива: сохраняйте ровную линию от головы до пяток, как в классической планке.

А что если нет гантелей

Если дома нет спортивного инвентаря, можно заменить гантели бутылками с водой, утяжелёнными сумками или просто выполнять упражнения без веса, увеличив количество повторений. Главное — поддерживать устойчивый ритм и правильную технику.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • тренировка занимает минимум времени;

  • не требует спортзала;

  • укрепляет ягодицы, пресс и руки одновременно.

Минусы:

  • требует концентрации и контроля дыхания;

  • начинающим может быть сложно выдержать темп без пауз.

FAQ

Как часто выполнять комплекс?
Оптимально — трижды в неделю. Для продвинутого уровня можно добавить ещё один круг.

Сколько весят гантели для этой тренировки?
Подойдут 8-10 фунтов (около 4-5 кг). Если вы новичок, начните с меньшего веса.

Что лучше: эти упражнения или бег?
Они взаимно дополняют друг друга. Бег развивает выносливость, а силовые упражнения формируют рельеф и упругость мышц.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы подтянуть ягодицы, нужно тренироваться каждый день.
    Правда: мышцы растут и восстанавливаются во время отдыха. Перерывы необходимы.
  • Миф: плие-приседы делают ноги массивными.
    Правда: наоборот, они придают ногам рельеф и помогают избавиться от лишнего жира.
  • Миф: без спортзала невозможно достичь результата.
    Правда: регулярные домашние тренировки дают отличный эффект при правильной технике.

3 интересных факта

  1. Выпады активируют более 70% мышц нижней части тела.

  2. Плие-приседы пришли из классического балета, где они служили для тренировки выносливости.

  3. Один круг из трёх упражнений может сжечь до 200 калорий.

Исторический контекст

Тренировки с собственным весом появились задолго до фитнес-клубов. Ещё в античные времена атлеты использовали простые движения — выпады, приседы и отжимания — для поддержания формы. Сегодня фитнес-индустрия лишь адаптировала эти методы, добавив удобный инвентарь и научный подход. Именно поэтому короткие интенсивные тренировки, как у Джули Бенц, остаются эффективными и актуальными.

