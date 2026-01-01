Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автозаправка
Автозаправка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 19:12

Перестал заливать бензин до щелчка — и вот что произошло с расходом через месяц

Топливо в полном баке расширяется и может повредить систему — АЗС

Заправка "до щелчка" кажется удобной: заехал один раз — и надолго забыл о колонке. Но сотрудники АЗС предупреждают, что привычка заливать бак под завязку может привести не только к лишним тратам, но и к техническим проблемам. При этом водитель часто даже не понимает, почему машина начинает расходовать больше или почему появляются неприятные нюансы в топливной системе. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему полный бак повышает риск переплаты

Сотрудник сетевой АЗС обращает внимание: случаи откровенного обмана сейчас встречаются реже, чем раньше, но недоливы и махинации все еще возможны. Особенно это заметно, когда водитель заказывает полный бак в такой ситуации сложнее сразу понять, не "исчезла" ли пара литров.

Недолив может быть связан с действиями заправщика, ошибками при отпуске топлива или нюансами на кассе. На одной заправке переплата кажется небольшой, но если за год таких визитов десятки, сумма незаметно превращается в тысячи рублей.

Лишний вес — незаметный, но постоянный перерасход

Даже если на заправке все честно, у полного бака есть другой минус: автомобиль становится тяжелее. Дополнительные десятки литров увеличивают массу машины, а значит — двигатель тратит больше топлива на разгон и поддержание скорости.

На современных моделях разница в расходе может быть неочевидной и не бросаться в глаза в ежедневной езде. Однако на дистанции и при регулярной привычке "заливать по максимуму" этот фактор постепенно превращается в ощутимые лишние траты, которые водитель обычно списывает на стиль езды или сезон.

Технические риски: давление и расширение топлива

Помимо экономической стороны, есть и технические нюансы. Бензин расширяется и сжимается при колебаниях температуры окружающей среды. Когда бак заполнен под горловину, топливу буквально некуда "работать" в рамках объема, и это влияет на систему в целом.

Кроме того, бензин активно испаряется, а пары создают дополнительное давление. Если регулярно заправляться "до отказа", возрастает риск проблем с герметичностью элементов топливной системы. В перспективе это может вылиться в появление течей или других неприятных последствий, которые требуют уже не простой экономии, а ремонта.

Некачественное топливо: когда полный бак становится ловушкой

Еще одна проблема, о которой говорит сотрудник АЗС, — шанс столкнуться с неудачной партией топлива. Это бывает даже на крупных сетевых заправках. Если бензин окажется некачественным, двигатель может начать работать иначе, появятся перебои или нестабильность.

Обычно в таких случаях помогает дозаправка на другой станции, чтобы разбавить топливо. Но когда бак заполнен полностью, этот вариант отпадает: водителю приходится ездить на сомнительном горючем, и это действительно может навредить мотору.

Какой объем заливать в городе и на трассе

Сотрудник АЗС советует чаще обновлять топливо и не доводить ситуацию до крайностей. Такой подход помогает избежать лишнего веса, а также позволяет быстрее "обновлять" бензин, который, по словам эксперта, портится довольно быстро — срок его годности сегодня оценивается максимум в месяц.

Для городской эксплуатации оптимально заправляться регулярно небольшими порциями — примерно по 20-25 литров. Если же планируется дальняя поездка, можно увеличить объем до 40-50 литров или залить около трех четвертей бака — ориентируясь на его емкость и предполагаемый маршрут.

Заправка до полного бака действительно удобна, но она несет сразу несколько скрытых рисков. Более разумная стратегия — заезжать на АЗС чаще и заливать умеренный объем. Это помогает экономить, снижает вероятность проблем с системой и дает больше свободы, если попадется не самое удачное топливо и не возникнут нюансы с оплатой топлива.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Покупка автомобиля у частника часто сопровождается скрытыми проблемами — соцсети вчера в 14:21
Эти слова в объявлении звучат безобидно — но именно после них начинаются проблемы

Частники часто продают авто "без проблем", но умалчивают о ремонте, пробеге и ограничениях. Разбираем, что проверить на осмотре и в документах.

Читать полностью » Водители обязаны останавливаться по жесту руки инспектора — МВД вчера в 10:01
Почему инспектор может остановить вас просто рукой — и что будет, если сделать вид, что не заметил

В МВД объяснили, почему водитель обязан остановиться по требованию инспектора даже без жезла, и в каких ситуациях сигнал рукой особенно распространён.

Читать полностью » Беспроводная зарядка и сенсорные панели часто разочаровывают водителей — автоспециалисты вчера в 6:38
За эти опции переплачивают почти все — а потом жалеют: скрытая ловушка современных авто

Производители обещают комфорт и инновации, но часть автомобильных опций в реальной жизни оказывается бесполезной и даже раздражающей.

Читать полностью » Украшение автомобиля гирляндами может привести к лишению прав – юрист Рудакова вчера в 5:01
Светодиоды, которые ставят под угрозу ваши права: как гирлянды на машине могут привести к наказанию

Перед Новым годом важно помнить, что гирлянды на автомобиле могут стать причиной лишения прав. Как избежать штрафов, читайте в нашем материале.

Читать полностью » Турбомоторы достигают пика мощности на средних оборотах — специалисты вчера в 2:55
Миф о красной зоне развеян: вот что на самом деле происходит с двигателем на высоких оборотах

Инженер объяснил, какие обороты считаются безопасными для двигателя, что значит красная зона тахометра и почему иногда полезно "продувать" мотор.

Читать полностью » Китайские автозапчасти часто уступают оригиналам по ресурсу и качеству — Авто Mail 30.12.2025 в 21:57
Экономия на запчастях обернулась двойными расходами: опыт водителей отрезвляет

Рынок автозапчастей в России насыщен, но китайские аналоги часто разочаровывают. Какие детали лучше брать с разборки и почему экономия может обернуться расходами.

Читать полностью » Снег на номере грозит лишением прав зимой — автоюрист 30.12.2025 в 17:04
В снегопад все номера нечитаемые, но штрафуют не всех — вот какой секрет знают опытные водители

Автоюрист объяснил, могут ли лишить прав за номер, залепленный снегом, как отличают случайность от умысла и что делать при остановке ГАИ.

Читать полностью » Jaecoo оценил обновлённый J7 в России от 2,8 до 3,4 млн — Известия 30.12.2025 в 16:08
Jaecoo J7 стал похож на Range Rover, но подешевел: в России открыли прайс на обновлённую версию

Доступный кроссовер Jaecoo J7 вернулся на рынок с обновлённым дизайном и более низкой ценой! Узнайте, что нового в модели и как изменились цены.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Доминика даёт возможность наблюдать и нырять рядом с кашалотами — Forbes
Наука
Разработана назальную вакцину от аллергии на арахис — JACI
Спорт и фитнес
Лень сопровождается чувством вины после отказа от тренировки — психологи
Еда
Прогрев яиц с сахаром дал устойчивую массу для бисквита — кулинары
Садоводство
Укрывной слой из садовой земли защищает корни горшечных роз зимой — Mein schöner Garten
Красота и здоровье
Ночной искусственный свет повысил риск болезней сердца – AHA
Дом
Плитка под мрамор утратила актуальность в ванных — дизайнеры
Питомцы
Пудели демонстрируют высокую способность к обучению трюкам — кинологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet