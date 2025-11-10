Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина делает бёрпи
Мужчина делает бёрпи
© commons.wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 1:16

Делала всего 10 берпи в день — и тело будто заново переродилось: вот что изменилось через неделю

Берпи — это одно из тех упражнений, которые кажутся простыми только до первой попытки. Оно сочетает кардио и силовую нагрузку, заставляет работать всё тело и буквально "включает" каждую мышцу. Когда-то берпи было тестом для новобранцев армии США, а сегодня — любимое упражнение тренеров, спортсменов и всех, кто хочет быстро прийти в форму без дополнительного оборудования.

Что такое берпи и откуда оно взялось

История этого упражнения уходит в 1930-е годы, когда американский физиолог Роял Х. Берпи разработал его как инструмент оценки физической подготовки. Первоначально это был простой тест из четырёх движений: приседание, планка, отжимание и прыжок. Но со временем из лабораторного метода берпи превратилось в универсальный элемент фитнеса.

Почему берпи так эффективно

Берпи заставляет работать одновременно руки, ноги, грудь, плечи и пресс. В нём соединяются аэробная и анаэробная нагрузки — тело получает мощный стимул к сжиганию калорий.
Исследования показывают, что за 10 минут интенсивных берпи можно потратить до 100 калорий, а ускоренный метаболизм сохраняется ещё несколько часов после тренировки. При этом упражнение не требует оборудования и может выполняться где угодно — дома, в парке или спортзале.

Польза регулярных тренировок

  1. Увеличивает выносливость и силу.

  2. Развивает координацию и ловкость.

  3. Улучшает работу сердца и лёгких.

  4. Подтягивает мышцы и улучшает осанку.

  5. Делает тело стройным и энергичным.

Учёные в 2014 году доказали, что упражнения с собственным весом, включая берпи, снижают давление и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Сравнение: берпи и другие упражнения

Параметр Берпи Отжимания Прыжки на скакалке
Нагрузка Все группы мышц Верх тела Кардио и ноги
Калорийность (10 мин) До 100 ккал 50-60 ккал 70-90 ккал
Требуется оборудование Нет Нет Да
Координация Высокая Средняя Средняя
Подходит для дома Да Да Не всегда

Как правильно делать берпи: пошагово

Действие Подсказка
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч Держите спину ровно
Присядьте, руки на полу перед собой Вес на пятках
Отпрыгните назад, войдите в планку Не прогибайтесь в пояснице
Сделайте отжимание (по желанию) Не спешите
Вернитесь в присед Колени вперёд не выносим
Подпрыгните вверх, тянитесь руками к потолку Сохраняйте дыхание

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком быстрое выполнение без контроля движений.
    → Последствие: травма коленей или спины.
    → Альтернатива: делайте упражнение медленнее, удерживая баланс.
  • Ошибка: пропуск отжимания.
    → Последствие: снижается общая нагрузка.
    → Альтернатива: добавьте хотя бы пол-отжимания или планку.
  • Ошибка: неправильное дыхание.
    → Последствие: быстрое утомление.
    → Альтернатива: выдыхайте при прыжке, вдыхайте при приседе.

А что если вы не можете выполнить полный берпи?

Новичкам можно адаптировать упражнение: исключить прыжок или отжимание, а затем постепенно добавлять элементы. Есть и облегчённые варианты, например, "half-burpee", когда из приседа переходят в планку и сразу возвращаются обратно. Главное — регулярность. Даже 5-10 повторов в день постепенно укрепят мышцы и улучшат тонус.

Плюсы и минусы берпи

Плюсы Минусы
Не требует оборудования Сложное выполнение для новичков
Развивает силу и выносливость Высокая нагрузка на суставы
Сжигает много калорий Требует правильной техники
Укрепляет все мышцы Быстро вызывает усталость
Можно выполнять где угодно Нельзя выполнять при травмах

FAQ

Как часто нужно делать берпи?
Начинающим достаточно 2-3 раз в неделю. Постепенно можно довести до ежедневных коротких сессий по 10-15 минут.

Сколько повторов оптимально?
Для старта — 5-10. Со временем увеличивайте до 30 и более. Главное — сохранять технику и не форсировать прогресс.

Что лучше: берпи или бег?
Берпи эффективнее для комплексной тренировки и ускорения обмена веществ, тогда как бег лучше подходит для развития выносливости и сжигания жира.

Мифы и правда

Миф: Берпи подходит только спортсменам.
Правда: Существует множество адаптированных вариантов для новичков, которые не требуют высокой подготовки.

Миф: Если делать берпи каждый день, мышцы "перекачаются".
Правда: Упражнение развивает функциональную силу, но не приводит к избыточному росту мышечной массы.

Миф: Берпи заменяет все другие тренировки.
Правда: Оно универсально, но не может полностью заменить растяжку и силовые упражнения с отягощением.

Сон и психология

Интересно, что берпи помогает не только телу, но и психике. Резкие смены движений и акцент на дыхании стимулируют выработку эндорфинов. После 10 минут упражнения уровень стресса снижается, а концентрация повышается — именно поэтому берпи часто используют в утренних программах бодрости.

3 факта о берпи

  1. Рекорд Гиннесса по количеству берпи за час — 951 повтор.

  2. В армии США тест на 40 берпи считается нормой для физически подготовленного солдата.

  3. Спортсмены кроссфита нередко используют "берпи-челленджи" — по одному повторению в день с постепенным увеличением нагрузки.

Исторический контекст

В 1940-х годах берпи вошло в программу армейских тестов США как инструмент оценки выносливости. Позже его адаптировали в школах и спортивных клубах. С приходом фитнес-бумa 2000-х берпи стало символом дисциплины и силы духа. Сегодня это упражнение используют в подготовке пожарных, спасателей и бойцов спецподразделений.

