Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Домашняя тренировка для похудения
Домашняя тренировка для похудения
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 22:38

Дедлайны, усталость и аврал: 20 минут нагрузки возвращают телу форму даже без зала

20-минутная тренировка задействовала все группы мышц — Джон Шеклтон тренер

Конец года часто превращается в сплошной цейтнот, когда работа, встречи и дедлайны вытесняют заботу о физической форме. Однако даже в самом плотном графике можно найти всего 20 минут, чтобы эффективно нагрузить все тело. Короткая, но грамотно выстроенная тренировка позволяет сохранить силу и выносливость без сложного оборудования. Об этом сообщает Men Today.

Почему короткая тренировка действительно работает

Нехватка времени остается одной из самых распространенных причин, по которым мужчины пропускают занятия спортом. Сертифицированный специалист по силовой и кондиционной подготовке Джон Шеклтон уверен: продолжительность тренировки не так важна, как ее структура. Если правильно подобрать упражнения, даже короткая сессия способна дать заметный результат.

В условиях жестких временных рамок приоритет стоит отдавать базовым двигательным паттернам. Многосуставные движения — приседания, подтягивания, выпады и отжимания — позволяют задействовать сразу несколько крупных мышечных групп. Такой подход активизирует все тело и формирует выраженный тренировочный стимул даже за ограниченное время, по тому же принципу, что и короткие силовые микротренировки в течение дня.

Как выглядит 20-минутная тренировка

Формат, предложенный Шеклтоном, прост и универсален. Вся тренировка делится на короткую разминку и основную часть, выполняемую по кругу. Это помогает поддерживать высокий темп и не тратить время на длительные паузы.

Разминка занимает около пяти минут. В начале важно слегка повысить пульс — подойдет бег трусцой, прыжки со скакалкой, велосипед или гребля. Затем следует перейти к динамическим движениям, раскрывающим тазобедренные суставы, позвоночник и голеностопы.

Основная часть длится 15 минут. За это время выполняется максимальное количество кругов, включающих кардиоупражнение, приседания, подтягивания, выпады, отжимания и движения на разгибание в тазобедренном суставе. Повторы подбираются так, чтобы сохранялась техника и оставался небольшой запас сил. Такой формат хорошо вписывается в логику тренировок для тех, у кого нет времени на зал, как и короткие тренировки без оборудования.

Функциональный подход вместо изоляции

"Такая структура работает, потому что рассматривает тело как функциональное целое, а не как набор отдельных частей. Вы тренируете передвижение, приседания, сгибание в тазобедренном суставе, толкание, тягу и работу на одной ноге за одну тренировку", — пояснил сертифицированный специалист по силовой и кондиционной подготовке Джон Шеклтон.

По его словам, отказ от изолированных упражнений позволяет развивать силу, координацию и общую работоспособность одновременно. Организм учится эффективно создавать и контролировать усилие, что особенно важно при редких и коротких тренировках.

Как поддерживать прогресс

Когда упражнения начинают выполняться уверенно, нагрузку стоит постепенно усложнять. Шеклтон рекомендует увеличивать вес, менять положение отягощений или выбирать более сложные вариации движений. Даже небольшие изменения в распределении нагрузки способны заметно повысить интенсивность.

Если возможности добавить вес нет, можно сосредоточиться на технике, темпе и контроле амплитуды. Такой подход позволяет продолжать прогрессировать без перегрузки и делает 20-минутную тренировку рабочим инструментом для поддержания формы в самые загруженные периоды года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Просмотр очень привлекательных фитнес-блогеров снижает самооценку — The Conversation 17.12.2025 в 23:16
Челюсть отвисла сразу: безупречная картинка в фитнес-блогах дала опасный сбой

Новое исследование показывает, почему чрезмерная привлекательность фитнес-инфлюенсеров может снижать вовлечённость и подрывать связь с аудиторией.

Читать полностью » Трицепс помогает увеличить силу рук у мужчин — тренеры Fit Seven 17.12.2025 в 21:25
Мозг и мышцы работают врозь: почему бицепс не растёт, даже если вы тренируетесь по учебнику

Почему важно не просто поднимать вес, а научиться чувствовать бицепс? Рассказываем, как развить контроль, выбрать правильную технику и избежать травм.

Читать полностью » Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года получит 50 млн долларов призовых — ESPN 17.12.2025 в 19:30
Победа на ЧМ-2026 принесёт рекордную сумму: таких призовых в футболе ещё не было

Чемпион мира по футболу 2026 года получит беспрецедентные призовые, а общий фонд турнира превысит все предыдущие показатели.

Читать полностью » Эластичные ленты укрепили мышцы корпуса и рук — тренер Стефани Лафф 17.12.2025 в 19:10
Нашла старую ленту в шкафу — теперь тренирую всё тело без гантелей

Эластичные ленты помогают тренировать всё тело без тренажёров — рассказываем, как выбрать подходящую и выполнять три эффективных упражнения для идеальной формы.

Читать полностью » Креатин повысил силовые показатели при интенсивных тренировках — The Conversation 17.12.2025 в 17:15
Мышцы на порошке: креатин обещает быстрый рост, но молодые платят скрытую цену

Почему креатин стал популярен среди подростков, что говорит наука о его пользе и безопасности и почему эксперты советуют молодым начинать не с добавок, а с основ.

Читать полностью » Комплекс Murph укрепил мышцы и повысил психологическую устойчивость — Men’s Health 17.12.2025 в 15:26
60 минут боли ради силы: как тренировки спецназа меняют характер и тело

Четыре программы тренировок морских котиков помогут развить силу, выносливость и выдержку. Каждая из них — испытание характера и шаг к настоящей форме.

Читать полностью » Спортивная одежда с пропиткой замедлила рост бактерий — эксперты SELF 17.12.2025 в 13:10
Раньше не задумывалась о гигиене в зале — пока не столкнулась с проблемой

Как снизить риск контакта с бактериями в спортзале: личные аксессуары, антимикробная экипировка и простые решения для безопасных тренировок.

Читать полностью » Сила и выносливость у большинства людей выше днём и вечером — The Conversation 17.12.2025 в 11:58
Утренний спорт ощущается как наказание неслучайно: организм играет по своим тайным часам

Почему утренние тренировки кажутся тяжелее дневных, как на это влияют циркадный ритм и хронотип и можно ли приучить организм к ранней нагрузке.

Читать полностью »

Новости
Наука
Туристы в суборбитальных полётах поднялись на высоту 100 км — Science Times
Еда
Бефстроганов подают с картофельными драниками как альтернативой пюре и пасте — кулинары
Авто и мото
Стойки стабилизатора передают нагрузку между колёсами и снижают крены кузова — автомеханики
Туризм
Жители России назвали святилище Савин лидером рейтинга загадочных мест — Газета.Ru
Садоводство
Плотная посадка многолетников лишает сорняки света и места — House Digest
Наука
Учёные из Карнеги и Йеля нашли атипичную породу под океаном — ilmessaggero
Дом
Уксус разъедает мрамор и гранит и портит полировку — Better Homes and Gardens
Красота и здоровье
Вздутие живота может быть сигналом о проблемах с кишечником — Здоровье Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet