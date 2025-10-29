Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:10

10 минут — и будто сбегал в зал: тренировка, которая сжигает всё лишнее

Пейдж Венер: короткие HIIT-занятия помогают сжигать жир и повышать выносливость

Когда нет времени на спортзал, а хочется поддерживать форму, спасают короткие, но интенсивные тренировки. Фитнес-тренер Пейдж Венер поделилась простым комплексом упражнений, который поможет проработать всё тело за считанные минуты — без оборудования и лишних затрат.

"Домашние тренировки удобны тем, что они дешевы, удобны и разнообразны", — подчеркнула фитнес-тренер Пейдж Венер.

Почему короткие тренировки работают

Интенсивные интервальные занятия (HIIT) заставляют тело работать в ускоренном режиме: мышцы активируются одновременно, а пульс повышается до зоны сжигания жира. За счёт этого улучшается метаболизм, укрепляется сердечно-сосудистая система и повышается выносливость.

Такие тренировки идеально подходят для тех, кто хочет быстро привести себя в тонус или поддерживать форму дома.

Комплекс упражнений от Пейдж Венер

"Все упражнения нужно выполнять в течение тридцати секунд с отдыхом по пять секунд между ними. После первого сета следует подождать тридцать-шестьдесят секунд и повторить комплекс еще два раза", — отметила Венер.

  1. Приседания с выпрыгиваниями.
    Активно прорабатывают ноги, ягодицы и корпус, улучшая координацию и выносливость. Приседайте до параллели с полом и мощно выталкивайтесь вверх.

  2. Выпады назад.
    Укрепляют ягодичные мышцы и бедра, развивают баланс. Делайте шаг назад, опускаясь до прямого угла в колене.

  3. Планка.
    Статическое упражнение, которое включает в работу пресс, спину, плечи и ноги. Важно сохранять прямую линию тела от головы до пяток.

  4. Скручивания.
    Классика для пресса. Выполняйте контролируемо, поднимая лопатки от пола и направляя взгляд вверх.

Сравнение упражнений

Упражнение Основные мышцы Тип нагрузки Дополнительный эффект
Приседания с выпрыгиванием Ноги, ягодицы, корпус Динамическая Сжигает жир, развивает силу
Выпады назад Ягодицы, бедра Динамическая Улучшает равновесие
Планка Пресс, плечи, спина Статическая Формирует осанку
Скручивания Пресс Динамическая Делает живот подтянутым

Как построить тренировку

  1. Выполняйте каждое упражнение 30 секунд, отдыхая 5 секунд между ними.

  2. После четырёх упражнений сделайте передышку 30-60 секунд.

  3. Повторите комплекс 3 раза.

  4. В конце — короткая заминка: растяжка ног, спины и дыхание.

Всё занятие займёт около 10 минут, но по эффективности может сравниться с полноценной тренировкой в зале.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Делать упражнения без разминки.
    Последствие: Риск растяжений и дискомфорта в мышцах.
    Альтернатива: Разомните суставы и сделайте 2-3 минуты лёгкого кардио.

  • Ошибка: Работать на пределе без отдыха.
    Последствие: Перенапряжение и потеря техники.
    Альтернатива: Соблюдайте интервалы отдыха 5 секунд между упражнениями.

  • Ошибка: Выполнять упражнения слишком быстро.
    Последствие: Потеря контроля и травмы.
    Альтернатива: Сосредоточьтесь на правильной технике и ровном дыхании.

Как сочетать с уличными тренировками

Венер подчеркнула, что домашние тренировки можно совмещать с уличными.

Отличная стратегия — чередовать форматы. Например:
• В понедельник и пятницу — домашний комплекс по Венер.
• В среду и выходные — прогулка быстрым шагом, велосипед или бег трусцой.
Так организм получает разнообразную нагрузку, а мышцы — стимул к росту и восстановлению.

Плюсы и минусы домашнего формата

Плюсы Минусы
Не требует оборудования и абонемента Сложно контролировать технику
Быстрое выполнение — 10-15 минут Меньше мотивации без тренера
Можно заниматься где угодно Ограничена нагрузка для продвинутых
Подходит новичкам Требует самодисциплины

FAQ

Сколько раз в неделю выполнять комплекс?
3-4 раза — оптимально для поддержания формы и ускорения метаболизма.

Можно ли добавить отягощение?
Да, через 2-3 недели можно использовать гантели или эспандер для увеличения нагрузки.

Подходит ли эта тренировка для похудения?
Да, при правильном питании и регулярности она эффективно сжигает калории и укрепляет мышцы.

Мифы и правда

Миф: Короткие тренировки не дают результата.
Правда: При высокой интенсивности 10 минут HIIT могут заменить 40 минут обычного кардио.

Миф: Планка не помогает похудеть.
Правда: Она активирует мышцы кора, ускоряя обмен веществ и улучшая осанку.

Миф: Дома нельзя добиться рельефа.
Правда: При правильной программе можно заметно укрепить тело уже через месяц.

3 интересных факта

• За 10 минут интервальной тренировки можно сжечь до 150 калорий.
• Прыжки и планка активируют более 20 мышечных групп одновременно.
• Домашние комплексы повышают уровень энергии и концентрации даже без кофеина.

