Внимание всем водителям Kia K5: маленький клапан грозит большой опасностью

Kia столкнулась с необходимостью отзыва значительной партии седанов K5, произведённых в период с 2021 по 2024 годы. Причиной стали проблемы с топливным баком, способные привести к его деформации и даже возгоранию. В зоне риска находятся более 250 тысяч автомобилей с 1,6-литровым турбированным двигателем, при этом модели GT с 2,5-литровым мотором пока не затронуты отзывом.

Ситуация привлекла внимание после того, как один из владельцев заметил на приборной панели загоревшийся индикатор "чек" и почувствовал сильный запах бензина. При осмотре автомобиля была выявлена явная утечка топлива. Kia пыталась вернуть проблемный автомобиль для диагностики, но безуспешно, и тогда инженеры обратились к внутренней базе обращений, где нашли схожий случай с K5 2022 года. Осмотр выявил локальное оплавление бака в районе выхлопной системы и утечку топлива.

Причина неисправности

Дальнейшие тесты показали, что дефект скрыт в обратном клапане системы улавливания паров топлива. Когда этот клапан выходит из строя, в бак вместо паров начинает поступать сжатый воздух. Пластиковый бак раздувается, как воздушный шар, и может приблизиться к горячей выхлопной трубе. Это приводит к плавлению пластика, образованию отверстий и, как следствие, к утечке топлива под давлением. В экстремальном случае есть риск возгорания.

Kia уже подготовила решение: владельцам проблемных автомобилей предложат бесплатную замену обратного клапана на модернизированный. Если бак успел повредиться, его заменят полностью. Одновременно обновят программное обеспечение блока управления двигателем. Владельцы получат инструкции по обращению к официальным дилерам.

Несмотря на потенциальную опасность, компания сообщает, что случаев пожара или пострадавших нет. На данный момент выявлено 20 автомобилей с реальной утечкой топлива. Водителям рекомендуется обращать внимание на необычные звуки из бака, мигающий индикатор "чек" и запах бензина — при малейшем подозрении нужно немедленно обращаться в сервис.

Советы шаг за шагом для владельцев K5

Проверять индикаторы на приборной панели и не игнорировать мигающий "чек". Обращать внимание на запах бензина или необычные звуки из-под автомобиля. Связаться с официальным дилером для получения инструкции по отзыву. Не откладывать замену обратного клапана или бака при обнаружении дефекта. Следить за обновлениями программного обеспечения двигателя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование индикаторов → Утечка топлива и риск пожара → Обращение в сервис для проверки клапана.

Попытка самостоятельно устранить утечку → Нарушение гарантийных условий → Бесплатная замена у дилера.

Промедление с отзывом → Повреждение бака → Замена повреждённого бака на новый.

А что если…

Если владельцы K5 не заметят признаки проблемы и продолжат эксплуатацию, бак может сильно деформироваться и приблизиться к выхлопной трубе, что увеличивает риск плавления пластика и утечки топлива под давлением. В то же время своевременная проверка и замена клапана исключает опасность.

FAQ

Как проверить, есть ли мой автомобиль в отзыве?

Свяжитесь с официальным дилером Kia и предоставьте VIN-код автомобиля.

Сколько стоит ремонт при отзыве?

Все работы по отзыву проводятся бесплатно.

Что лучше — продолжать ездить или сразу сдавать автомобиль в сервис?

Рекомендуется как можно быстрее обратиться в дилерский центр для проверки и замены компонентов.

Мифы и правда