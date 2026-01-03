Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Заправочный пистолет в баке
Заправочный пистолет в баке
© https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 2:56

Машину на заправке лучше закрывать на ключ: и дело не в ворах, а в том, о чем вы не догадываетесь

Неправильное извлечение пистолета вредит кузову автомобиля — моторист

Заправка кажется самым простым делом для автомобилиста, но именно здесь многие совершают ошибки, которые способны обернуться неприятными последствиями. Неверные действия на АЗС приводят не только к лишним тратам, но иногда и к реальным поломкам, а также проблемам с кузовом и топливной системой. Причем часть привычек держится годами просто потому, что водитель уверен: "так делают все". Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему нельзя торопиться, снимая заправочный пистолет

Моторист обращает внимание: одна из самых распространенных ошибок — неправильное извлечение пистолета после завершения заправки. Многие водители, особенно те, кто предпочитает обслуживаться самостоятельно и не пользоваться услугами заправщиков, вынимают пистолет сразу же после щелчка отсечки.

На деле так делать не стоит. После того как курок отщелкнул, нужно подождать несколько секунд, чтобы остатки топлива стекли внутрь. Затем пистолет следует аккуратно вынуть и развернуть над горловиной так, чтобы капли не попали на кузов. Даже небольшие брызги горючего способны повредить лакокрасочное покрытие: со временем появляются разводы, а при регулярных попаданиях возможны вспучивание краски и оголение металла.

Заправка "под горловину" может создать проблемы

Еще одна привычка, которую многие считают удобной, — заливать бак "до самого верха". Водители стараются заправиться под завязку, чтобы реже заезжать на АЗС, но специалисты предупреждают: это рискованный подход.

В системе должно оставаться небольшое пространство, иначе пары топлива начинают создавать избыточное давление. Если бак заполнен максимально, повышается вероятность появления течей, особенно при перепадах температуры или после парковки на солнце. В таких ситуациях последствия могут быть серьезнее обычного запаха топлива: от выхода из строя элементов системы до более опасных сценариев.

Двигатель лучше глушить, а машину — закрывать

Посещение заправочной станции требует внимательности не только с технической стороны. Моторист напоминает: перед оплатой на кассе двигатель лучше заглушить и закрыть автомобиль. И дело тут не столько в страшилках о статическом электричестве и вспышках паров, сколько в обычной сохранности имущества.

Машину с заведенным мотором или открытыми замками намного проще угнать или обокрасть. При этом персонал АЗС не обязан следить за каждым клиентом, а окружающие люди, как правило, заняты своими делами и не вмешиваются в чужие ситуации.

Как часто лучше заправляться и почему это важно

Отдельное внимание специалист советует уделять периодичности заправок. Оптимальный вариант — заезжать на АЗС чаще и заливать по 20-30 литров топлива, вместо того чтобы постоянно ездить "на лампочке" и потом заполнять бак до отказа.

Такой подход помогает своевременно обновлять топливо и не доводить уровень до минимума, когда в систему может попадать осадок со дна бака. Кроме того, горючее лучше не хранить слишком долго: у топлива есть срок годности, и при длительном хранении характеристики могут постепенно ухудшаться. Плюс умеренные заправки не вызывают кратковременного перерасхода из-за увеличенной массы автомобиля, что иногда заметно при полностью залитом баке.

Грамотная заправка — это мелочи, которые работают на ресурс машины. Если не торопиться с пистолетом, не заливать бак "под горло", соблюдать базовые меры безопасности и чаще обновлять топливо, можно избежать лишних проблем и сохранить автомобиль в хорошем состоянии без неожиданных расходов.

