Заправочный пистолет в баке
Заправочный пистолет в баке
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 8:13

Заливаю бак только до половины: вот почему это спасает от неприятного запаха и утечек

Переполненный топливный бак создает риск утечки — мотористы

Заправка кажется простой процедурой, но именно на АЗС многие водители допускают ошибки, которые потом оборачиваются ремонтом и лишними расходами. Иногда достаточно одной неосторожности, чтобы испортить лакокрасочное покрытие или создать риск утечки топлива. А некоторые привычки при заправке и вовсе могут сократить ресурс отдельных узлов автомобиля. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему важно правильно обращаться с заправочным пистолетом

На многих станциях есть заправщики, но часть автомобилистов предпочитает делать всё самостоятельно. В этом нет проблемы, если соблюдать базовые правила. Главная ошибка — резко вынимать пистолет сразу после того, как он "отщёлкнул" и остановил подачу топлива.

Правильнее выждать несколько секунд, чтобы остатки горючего стекли обратно. Затем пистолет нужно вытаскивать аккуратно и развернуть его над горловиной, чтобы капли не попали на кузов. Топливо способно повреждать лакокрасочное покрытие: иногда после попадания бензина появляются пятна, а в худшем случае краска может вспучиться, открыв доступ влаге к металлу.

Заправка "под завязку": привычка с неприятными последствиями

Ещё одна распространённая проблема — заливать бак до самого верха, буквально до горловины. Со стороны кажется логичным: меньше ездить на АЗС и всегда иметь запас. Но технически это неверно, потому что в системе должен оставаться небольшой воздушный объём.

Если заправиться под завязку, пары топлива могут создавать избыточное давление. Это повышает риск появления подтёков, особенно при перепадах температуры или длительной стоянке. Помимо неприятного запаха и грязи на кузове, утечка горючего потенциально опасна и может привести к более серьёзным последствиям, чем просто испорченная одежда или разводы на машине.

Двигатель и замки: что нельзя оставлять без внимания на АЗС

Правило "глушить мотор при заправке" известно всем, но его часто воспринимают только как меру пожарной безопасности. Между тем есть и практичный бытовой момент: автомобиль с заведённым двигателем и открытыми дверями становится лёгкой целью для угона или кражи вещей из салона.

Пока водитель ушёл к кассе, никто не гарантирует, что кто-то не воспользуется невнимательностью. Персонал заправки не всегда отслеживает подобные ситуации, а окружающие редко вмешиваются. Поэтому лучше заглушить двигатель, закрыть машину и только после этого идти оплачивать топливо.

Как часто заправляться, чтобы не доводить бак до минимума

Специалисты также советуют не ездить до почти пустого бака, а пополнять запас топлива чаще, небольшими порциями. Такой подход помогает избегать ситуации, когда двигатель начинает "питаться" остатками с осадком, который со временем может появляться в баке.

Кроме того, топливо не стоит хранить слишком долго: со временем оно теряет часть своих свойств, особенно если автомобиль используется редко. Регулярная заправка умеренными объёмами позволяет поддерживать более стабильное качество горючего и не создаёт лишней нагрузки из-за постоянно полного бака, когда масса машины увеличивается.

Грамотная заправка — это не только вопрос удобства, но и реальная защита автомобиля. Несколько простых привычек на АЗС помогают сохранить кузов, снизить риски утечек и избежать неприятных ситуаций, которые могут стоить гораздо дороже пары лишних минут.

