Штраф и лишение прав: разбираемся в правилах перевозки опасных грузов

Когда майское солнце начинает припекать, а владельцы дач и любители дальних поездок забивают багажники всем необходимым, вопрос запаса топлива встает особенно остро. В душном салоне или загруженном прицепе любая канистра превращается в бомбу замедленного действия, если она подобрана "на глаз" или заполнена в пластиковую бутылку на ближайшей заправке. В прошлом сезоне знакомый автолюбитель чуть не лишился прав из-за того, что решил сэкономить время и плеснул бензина в обычную ПЭТ-тару, чем привлек внимание сотрудников ГИБДД, проводивших плановый рейд. Это далеко не просто формальность: за неправильную перевозку можно заплатить штраф или даже остаться пешеходом.

"Многие водители забывают, что бензин — это летучее и чрезвычайно пожароопасное вещество. При повышении температуры в багажнике пары топлива активно расширяются, создавая избыточное давление внутри ёмкости. Если канистра не рассчитана на такие нагрузки или выполнена из некачественного материала, риск её разрыва и последующего возгорания возрастает многократно. Безопасность в длительной поездке начинается с правильного подбора оборудования, от которого зависит не только сохранность груза, но и ваша жизнь". Инженер-консультант по безопасности Иван Рогов

Закон и лимиты объемов

Согласно действующим Правилам дорожного движения, а именно пункту 23.5, бензин классифицируется как опасный груз. Для личного пользования закон позволяет возить с собой не более 240 литров топлива. Этого объема вполне достаточно для самых протяженных маршрутов, где заправки встречаются нечасто, например, при поиске идеального автомобиля для загородных поездок.

Важное ограничение касается размера тары. Каждая отдельная емкость не может превышать 60 литров. Это требование продиктовано физикой процессов: чем меньше объем топлива в одной емкости, тем ниже вероятность катастрофических последствий при случайной разгерметизации. Забывая об этих цифрах, вы рискуете не только штрафом, но и собственной безопасностью, ведь любая неисправность подвески на плохой дороге в сочетании с разлитым бензином — прямой путь к возгоранию.

Стоит помнить, что выплаты и правила страхования могут не покрыть ущерб, если пожар случился из-за нарушения правил транспортировки горючих материалов. Страховая компания вправе доказать халатность водителя, что сделает ремонт за собственный счет обременительным испытанием.

Почему качество канистры решает

Экономия на таре — плохая стратегия. Использовать можно только специализированные канистры, купленные в автомагазинах. Пластиковые бутылки из-под лимонада, канистры от стеклоомывателя или другие случайные емкости недопустимы, так как они не обеспечивают необходимый уровень диэлектрической защиты и прочности. Как отмечают эксперты, эксплуатация автомобиля в нестандартных условиях требует использования исключительно сертифицированного оборудования.

Работники АЗС также несут ответственность: они не имеют права заливать топливо в "неправильную" тару. Инструкция запрещает им обслуживание клиентов, если емкость вызывает сомнения в надежности. Часто продавцы топлива отказывают, следуя внутренним протоколам безопасности, и это решение защищает не только их, но и вас от возможных неприятностей. Даже легендарная выносливость старых внедорожников не спасет, если в багажнике начнется химическая реакция между бензином и некачественным пластиком.

Выбирая канистру, всегда проверяйте наличие маркировки, подтверждающей соответствие стандартам для работы с ГСМ. Надежная тара имеет толстые стенки и плотно прилегающую крышку с клапаном сброса избыточного давления, что критически важно в летний зной. Если вы везли топливо под прямыми солнечными лучами, первым делом после остановки стоит проверить температуру канистры.

Цена невнимательности

Наказание за пренебрежение правилами перевозки карается рублем — от 2000 до 2500 рублей. Однако административный штраф — это лишь верхушка айсберга. В зависимости от тяжести последствий, например, если произошел розлив или авария, водитель может лишиться прав на срок до полугода. Подобные инциденты превращают рядовую проверку документов в тяжбу, где у вас могут выявить не только проблемы с грузом, но и ошибки электроники или скрученный пробег при глубоком досмотре. Кроме того, стоит следить и за внешним видом машины — за слишком яркий тюнинг фар тоже могут отправить на проверку. Сообщает сайт Life. ru, что сотрудники контролирующих органов обращают пристальное внимание на подозрительные грузы именно в преддверии летних отпусков.

"Надежность автомобиля складывается из мелочей. Эксплуатация машины в долгих поездках требует понимания того, как влияют сторонние предметы на управляемость и балансировку. Лишние 200 литров топлива — это существенная нагрузка на подвеску, которая меняет поведение машины в поворотах. Нужно учитывать не только законность перевозки, но и правильное размещение груза, чтобы центр тяжести оставался в допустимых пределах". Аналитик надёжности транспорта Дмитрий Сафронов

FAQ

Можно ли перевозить дизельное топливо по тем же правилам?

Да, правила перевозки легковоспламеняющихся жидкостей в личном пользовании идентичны, однако всегда проверяйте целостность тары перед выездом.

Нужно ли заверять перевозку канистр у дорожных служб?

Нет, если вы не превышаете разрешенные объемы, установленные для личных нужд, никаких специальных разрешений не требуется.

Где лучше всего хранить канистры с бензином в багажнике?

Только в вертикальном положении, подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей, с надежной фиксацией ремнями.

Читайте также