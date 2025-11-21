Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ремонт автомобиля: открытие капота
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 10:16

Узнал новые акцизы — и у меня челюсть отвисла: теперь моя машина стоит совсем других денег

Законодатели повысили налог на авто от 90 лс до 70 руб за силу к 2028 году

Топливные акцизы и налоги на мощные автомобили в России в ближайшие годы заметно изменятся. Законодатели утвердили обновлённый план их повышения, который будет действовать до 2028 года. Для водителей это означает постепенный рост стоимости владения автомобилем — как за счёт топлива, так и через налоговую нагрузку на машины с высоким показателем мощности.

Как изменятся акцизы и кому это важно

Повышение акцизов затронет бензин пятого класса — самый распространённый вариант на отечественных АЗС. Согласно документу, ставка поднимется с 18 000 рублей за тонну в 2026 году до 19 400 рублей в 2028-м.

Параллельно пересматриваются и ставки для мощных автомобилей. Законодатели увязали размер платежей с количеством лошадиных сил, усилив прогрессию для мощных двигателей. Теперь машины от 90 л. с. будут облагаться ставкой 70 рублей за 1 л. с., а автомобили мощностью свыше 500 л. с. — уже 1978 рублей за каждую "лошадь".

Сравнение показателей (2026-2028)

Категория 2026 год 2028 год
Акциз на бензин 5 класса (руб./тонна) 18 000 19 400
Налог для авто от 90 л. с. (руб./л.с.) 64 70
Налог для авто свыше 500 л. с. (руб./л.с.) 1829 1978

Советы шаг за шагом: как подготовиться к изменениям

  1. Пересчитайте годовые расходы. Если вы используете автомобиль ежедневно, оцените, как повышение акцизов скажется на стоимости топлива в регионе. Можно воспользоваться калькулятором на сайтах нефтяных компаний.

  2. Проверьте мощность двигателя. Для дорогих авто и спортивных моделей налоговые платежи увеличатся сильнее всего — полезно заранее уточнить точную мощность в ПТС.

  3. Рассмотрите альтернативы. Владельцам машин с двигателями выше 300-350 л. с. стоит сравнить варианты — к примеру, автомобиль с гибридной установкой, электромобиль или модель с меньшим рабочим объёмом.

  4. Учитывайте страховые тарифы. ОСАГО и каско порой привязаны к мощности и стоимости автомобиля, поэтому итоговая нагрузка может вырасти сильнее ожидаемого.

  5. Следите за региональными коэффициентами. В некоторых субъектах РФ налоговые ставки регулируются на месте, что может смягчить или усилить федеральные изменения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать рост акцизов → увеличение расходов на топливо → переход на экономичные модели, например, седаны или кроссоверы с двигателями 1.3-1.6 л.

  2. **Сохранять в гараже мощный автомобиль "для души" → заметный рост ежегодного налога → выбрать модель с 200-250 л. с., которая остаётся динамичной, но более доступной в эксплуатации.

  3. **Не учитывать расходы на обслуживание → повышение стоимости владения совокупно с налогами → воспользоваться сервисными подписками и пакетами ТО у дилеров, чтобы получать фиксированные цены.

А что если…

Если автомобилист пока не планирует менять машину, но хочет снизить влияние новых ставок, можно пересмотреть стиль вождения. Спокойные разгоны, поддержание стабильной скорости и своевременная замена масла заметно уменьшают расход бензина. При больших пробегах экономия компенсирует часть роста акцизов.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Постепенное внедрение, что позволяет водителям адаптироваться Увеличение расходов на владение автомобилем
Стимул для производителей развивать экономичные двигатели и гибриды Значительная нагрузка на владельцев автомобилей от 300 л. с.
Возможность регионов корректировать ставки Рост налогов может повлиять на стоимость подержанных авто

FAQ

Как выбрать авто с оптимальными налогами?

Ориентируйтесь на модели с мощностью до 150-200 л. с. — в этом диапазоне налог остаётся умеренным, а выбор среди кроссоверов, седанов и хэтчбеков широк.

Сколько будет стоить содержание мощного авто после повышения?

Точный расчёт зависит от региона, но для машин от 500 л. с. налог может увеличиться на десятки тысяч рублей в год.

Что лучше: бензиновый или гибридный автомобиль при новых ставках?

Гибриды выигрывают за счёт меньшего расхода топлива. Если годовой пробег превышает 20-25 тыс. км, экономия может быть ощутимой.

Мифы и правда

  1. Миф: рост акцизов моментально поднимет цены на бензин.
    Правда: влияние есть, но на стоимость также влияют рынок нефти и сезонные факторы.

  2. Миф: налоги затронут всех одинаково.
    Правда: больше всего изменения коснутся владельцев мощных авто.

  3. Миф: электромобили полностью избавят от всех налогов.
    Правда: их обслуживание дешевле, но расходы на зарядку и сервис всё равно остаются.

Три интересных факта

  1. Акцизы на топливо — один из главных инструментов регулирования рынка нефтепродуктов.

  2. В странах ЕС налоги на мощные двигатели часто выше российских.

  3. Электромобили становятся выгоднее не только из-за отсутствия акцизов, но и благодаря низким расходам на обслуживание.

Исторический контекст

  1. В 2010-е годы акцизы поднимались практически ежегодно, что стимулировало переход на двигатели меньшего объёма.

  2. Рост налогов на мощные машины обсуждается более 15 лет — с момента появления в России массовых премиальных внедорожников.

  3. Переход к экологичным транспортным средствам стал глобальным трендом, что постепенно влияет и на российскую налоговую систему.

