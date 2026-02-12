Решил дотянуть до следующей АЗС — датчик топлива подвёл в самый неподходящий момент

Экономия на топливе может обернуться неожиданными проблемами в дороге, даже если на приборной панели всё выглядит спокойно. Привычка заправляться "на минимум" нередко подводит водителей в самый неподходящий момент. Особенно это заметно на трассах и участках с перепадами высот. Об этом в комментарии MosTimes рассказал руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.

Почему пустой бак — скрытый риск

В реальных дорожных условиях расход топлива редко бывает стабильным. Он меняется из-за пробок, рельефа местности, погодных условий и манеры вождения. При этом датчики уровня топлива далеко не всегда отображают точные данные, а водитель ориентируется именно на них, принимая решение — заезжать на заправку или отложить это "до следующей".

Особую опасность такая тактика представляет на дорогах с подъёмами и спусками. При недостаточном уровне топлива насос может начать захватывать воздух, что способно привести к перебоям в подаче бензина и остановке двигателя. В таких ситуациях даже небольшой просчёт превращается в серьёзную проблему, особенно вдали от населённых пунктов.

"Когда едешь по трассе, можешь не рассчитать бензин. Индикаторы, особенно на некоторых китайских автомобилях или автомобилях, которые старая классика, старые автомобили, они показывают с определенной погрешностью уровень топлива примерно в десять процентов", — отметил Константин Крохмаль.

Заблуждения о полном баке

Среди водителей по-прежнему распространено мнение, что заправка "под завязку" может навредить автомобилю. Чаще всего опасаются перегрева, расширения топлива или избыточного давления. Однако, как отмечает эксперт, современные топливные системы рассчитаны именно на полный объём бака и не испытывают от этого негативных последствий.

Конструктивно бак и сопутствующие элементы проектируются с учётом температурных колебаний и изменения давления. Даже в жаркую погоду при исправной системе вентиляции никаких критических ситуаций не возникает. По словам специалиста, страхи, связанные с полным баком, во многом уходят корнями в прошлое и не соответствуют текущей технической реальности.

"Это раньше на жаре взрывались баки, в давнее время. В основном о проблеме заполнения баков говорят когда мороз, когда конденсат в выхлопной трубе, чем русские автомобили и китайские автомобили страдают. Когда идёт конденсат в выхлопной трубе, он замерзает, машина может глохнуть. Здесь куча разных нюансов", — отметил эксперт.

Практика, которая работает на водителя

Заправка полного бака снижает вероятность внезапной остановки автомобиля и даёт водителю больший запас по времени и расстоянию. Это особенно важно в длительных поездках, на трассах с редкими АЗС и в условиях нестабильного трафика. Кроме того, полный бак помогает нивелировать погрешности датчиков и избежать стрессовых ситуаций за рулём.

По мнению Константина Крохмаля, опасения по поводу вреда для автомобиля не имеют под собой реальных оснований. Напротив, такая стратегия делает поездки более предсказуемыми и безопасными, позволяя водителю сосредоточиться на дороге, а не на поиске ближайшей заправки.