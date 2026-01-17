Раньше бензин хранили годами, а теперь — нет: на АЗС скрывают один важный факт о присадках

Современные автомобилисты все реже запасаются бензином заранее, и дело здесь не только в удобстве заправок. Многие замечают, что топливо стало хуже переносить хранение и быстрее теряет свои свойства. В автосервисах подтверждают: нынешний бензин действительно "стареет" заметно быстрее, чем раньше. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему водители перестали хранить бензин

Еще несколько лет назад канистры с бензином в гаражах были обычным делом, особенно у тех, кто часто ездит на дальние расстояния. Сейчас такая практика почти сошла на нет. Свою роль сыграли ограничения на хранение топлива в пластиковой таре, но куда важнее другой фактор — снижение реального срока годности бензина на АЗС.

Автовладельцы все чаще сталкиваются с рекомендациями не использовать топливо, простоявшее месяц или дольше. Это вызывает недоумение, особенно с учетом того, что технологии нефтепереработки в стране за последние десятилетия кардинально не менялись. Однако причина кроется не в оборудовании заводов, а в самом составе топлива и его соответствии современным требованиям к качеству бензина.

Как изменился бензин для современных авто

Основные перемены связаны с требованиями к двигателям. Если раньше большинство машин спокойно работали на низкооктановом бензине, то сегодня даже бюджетные модели рассчитаны минимум на АИ-95. Такое топливо не получается напрямую при переработке нефти и требует дополнительных этапов производства.

"Высокооктановый бензин получают за счет специальных присадок, которые повышают октановое число и позволяют адаптировать топливо под современные моторы", — рассказал владелец автосервиса в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Эти добавки эффективно выполняют свою задачу, но имеют один существенный минус — они состоят из летучих компонентов. Со временем такие вещества испаряются, и бензин постепенно теряет заявленные характеристики, что особенно заметно при длительном хранении или привычке держать полный бак.

Чем опасен "постоявший" бензин

В результате уже через месяц АИ-95 может частично утратить свои свойства и фактически приблизиться по параметрам к АИ-92. Для двигателей с высокой степенью сжатия это чревато неприятными последствиями. Автомобиль может потерять динамику, а в худшем случае появляется детонация — преждевременное воспламенение топлива в цилиндрах.

При регулярной заправке таким бензином возрастает риск серьезных поломок и дорогостоящего ремонта двигателя. При этом многие забывают, что отсчет срока годности начинается не с момента заправки, а с даты производства топлива. Пока бензин проходит этапы транспортировки и хранения на нефтебазах и АЗС, может пройти до двух недель.

В итоге реальный срок безопасного использования сокращается еще сильнее. Именно поэтому опытные водители все чаще отказываются от длительного хранения бензина и берут запас лишь в минимально необходимом объеме, например, для дальней поездки.