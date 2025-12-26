Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Заправочный пистолет в баке
Заправочный пистолет в баке
© https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 8:46

Эта маленькая хитрость с бонусной картой вернет вам деньги за топливо: делаю так всегда

Водители теряют деньги при заправке на фиксированную сумму — автоэксперт

Заправка автомобиля кажется рутинной процедурой, о которой никто не задумывается всерьез. Водитель подъезжает к колонке, называет сумму или расплачивается картой и едет дальше. Но именно на этом этапе многие годами теряют деньги, даже не подозревая об этом. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему на заправке можно терять деньги

В современных условиях речь чаще идет не о прямом мошенничестве, а о технических нюансах работы оборудования. Топливораздаточные колонки откалиброваны на определённый объём, и при каждой заправке возможна минимальная погрешность. Обычно это всего несколько граммов топлива, которые не ощущаются при разовой заправке. Однако если умножить такие потери на десятки или сотни визитов на АЗС за год, сумма становится ощутимой.

Именно поэтому экономия на топливе складывается не из одного удачного заезда, а из регулярного правильного подхода. Особенно это актуально для водителей, которые много ездят и часто заправляются на одних и тех же станциях.

Как правильно выбирать формат заправки

Один из самых простых и эффективных способов — заправляться не на фиксированную сумму, а на конкретный объём топлива. Когда водитель заказывает, например, 20 или 30 литров, колонка отрабатывает чётко заданное значение. При этом риск недолива по техническим причинам снижается по сравнению с заправкой "на тысячу" или "на полторы".

Проблема здесь лишь в удобстве: при оплате наличными приходится подгонять сумму или получать сдачу. Поэтому оптимальным вариантом считается оплата банковской картой, когда точный объём не вызывает дополнительных сложностей.

Бонусные программы как инструмент экономии

Если расплата картой по каким-то причинам недоступна, выручить могут программы лояльности. Сегодня практически каждая сеть АЗС предлагает бонусные карты, на которые начисляются баллы за каждый заправленный литр. Эти бонусы затем можно использовать для оплаты части топлива.

В результате водитель может заправляться на ровную сумму, а недостающий объём компенсировать бонусами. Такой подход не только удобен, но и позволяет постепенно возвращать часть потраченных средств. Именно поэтому многие автомобилисты выбирают несколько сетевых АЗС и заправляются исключительно на них.

Когда стоит быть особенно внимательным

Отдельно стоит упомянуть редкие, но всё ещё встречающиеся случаи реального недолива. В основном они характерны для удалённых регионов и небольших станций с низким потоком машин. В таких ситуациях часть топлива может быть слита вручную, если водитель не контролирует процесс.

Чтобы исключить подобные риски, рекомендуется самостоятельно заправлять автомобиль или находиться рядом с машиной до окончания залива топлива. Такой простой контроль позволяет избежать прямых потерь и лишних споров.

В итоге экономия на заправке складывается из мелочей: правильного выбора объёма, удобного способа оплаты и внимательного отношения к процессу. Именно эти привычки на дистанции позволяют сохранить заметную сумму без ущерба для комфорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лизинг автомобилей снижает первоначальные расходы, но ограничивает права владельца — Авто Mail вчера в 12:59
Низкий взнос и ровные платежи: почему автолизинг кажется выгоднее, чем есть на самом деле

Лизинг автомобиля выглядит удобной альтернативой покупке, но за гибкими условиями скрываются важные ограничения. Разбираем плюсы, минусы и реальные выгоды такого решения.

Читать полностью » Jetour запланировал вывод премиального гибридного G700 в России в 2026 — АВТОСТАТ вчера в 10:37
Jetour меняет стратегию в России: ставка на премиальные гибриды и полный привод уже обозначена на 2026 год

В 2026 году Jetour планирует вывести на российский рынок премиальный гибридный внедорожник G700 и обновить модель X90 Plus с полным приводом, расширяя присутствие в премиум и массовом сегментах. Узнайте все детали грядущих новинок и их роль в будущем российского автопрома.

Читать полностью » Потеря тяги и нестабильная работа двигателя часто связаны с износом бензонасоса — Авто Mail вчера в 4:23
Многие меняют полмашины, а причина одна — из-за неё авто теряет весь характер

Потеря тяги, рост расхода и странные звуки из бака — не случайность. Как вовремя распознать неисправность бензонасоса и вернуть машине нормальную работу.

Читать полностью » Переключатель на торце двери блокирует открытие изнутри — автоэксперт вчера в 0:20
Перестаньте искать сложное: одна секунда с ключом у двери — и ваша машина в полной безопасности

Малозаметные переключатели на задних дверях есть почти в каждом авто, но о них знают не все. Автомастер объяснил, зачем они нужны и как повышают безопасность.

Читать полностью » Игнорирование обкатки и агрессивная езда ускоряют потерю шипов — автоэксперты 24.12.2025 в 23:57
Производитель обещал сезоны, а шипы ушли за месяц: где водители сами подставляют свою резину

Почему шипы на зимней резине вылетают уже к середине сезона и какие привычки водителей ускоряют этот процесс — разбор ключевых ошибок эксплуатации.

Читать полностью » Низкие обороты вредны для двигателя в городе — автоэксперт 24.12.2025 в 19:08
Ваша аккуратная езда — главный враг мотора: вот как это исправить за одну поездку

Постоянные низкие обороты в городе могут ускорять появление нагара. Инженер объяснил, как иногда "продувать" мотор безопасно и с пользой для ресурса.

Читать полностью » Зимняя дорога увеличивает тормозной путь машины — автоэксперт Петров 24.12.2025 в 16:26
Нажал слишком резко — и контроль потерян: типичная ошибка на зимней трассе

Автоэксперт объяснил, почему резкие маневры зимой особенно опасны, как электроника влияет на управляемость и какие ошибки водители совершают чаще всего на скользкой дороге.

Читать полностью » Отказ от мойки зимой повышает риск повреждения лакокрасочного покрытия — автоспециалисты 24.12.2025 в 15:59
Пока водитель ждёт весны, металл сдаётся: скрытая угроза зимних дорог

Зимой многие отказываются от мойки автомобиля, считая её бесполезной. Почему грязь и реагенты опаснее, чем кажется, и как правильно мыть машину в холодный сезон.

Читать полностью »

Новости
Наука
Длительное удержание смартфона деформирует мизинец руки — The Indian Express
Туризм
Всероссийский семейный туристский фестиваль станет главным событием программы в 2026 году
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина попала в ДТП в Москве: повреждён автомобиль Toyota Alphard — SHOT
Общество
78% россиян готовят бутерброды с красной икрой на Новый год — исследование Индилайт
Общество
75% россиян готовы платить больше за экологичные новогодние украшения — Лемана про
Общество
Сильный снег и ветер в Москве: ЦОДД советует избегать поездок на автомобиле
Общество
Мошенники используют новогодние розыгрыши для кражи данных — ВТБ
Общество
Треть россиян знают пароли от аккаунтов родственников как меру безопасности — Edna
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet