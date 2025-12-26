Эта маленькая хитрость с бонусной картой вернет вам деньги за топливо: делаю так всегда

Заправка автомобиля кажется рутинной процедурой, о которой никто не задумывается всерьез. Водитель подъезжает к колонке, называет сумму или расплачивается картой и едет дальше. Но именно на этом этапе многие годами теряют деньги, даже не подозревая об этом. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему на заправке можно терять деньги

В современных условиях речь чаще идет не о прямом мошенничестве, а о технических нюансах работы оборудования. Топливораздаточные колонки откалиброваны на определённый объём, и при каждой заправке возможна минимальная погрешность. Обычно это всего несколько граммов топлива, которые не ощущаются при разовой заправке. Однако если умножить такие потери на десятки или сотни визитов на АЗС за год, сумма становится ощутимой.

Именно поэтому экономия на топливе складывается не из одного удачного заезда, а из регулярного правильного подхода. Особенно это актуально для водителей, которые много ездят и часто заправляются на одних и тех же станциях.

Как правильно выбирать формат заправки

Один из самых простых и эффективных способов — заправляться не на фиксированную сумму, а на конкретный объём топлива. Когда водитель заказывает, например, 20 или 30 литров, колонка отрабатывает чётко заданное значение. При этом риск недолива по техническим причинам снижается по сравнению с заправкой "на тысячу" или "на полторы".

Проблема здесь лишь в удобстве: при оплате наличными приходится подгонять сумму или получать сдачу. Поэтому оптимальным вариантом считается оплата банковской картой, когда точный объём не вызывает дополнительных сложностей.

Бонусные программы как инструмент экономии

Если расплата картой по каким-то причинам недоступна, выручить могут программы лояльности. Сегодня практически каждая сеть АЗС предлагает бонусные карты, на которые начисляются баллы за каждый заправленный литр. Эти бонусы затем можно использовать для оплаты части топлива.

В результате водитель может заправляться на ровную сумму, а недостающий объём компенсировать бонусами. Такой подход не только удобен, но и позволяет постепенно возвращать часть потраченных средств. Именно поэтому многие автомобилисты выбирают несколько сетевых АЗС и заправляются исключительно на них.

Когда стоит быть особенно внимательным

Отдельно стоит упомянуть редкие, но всё ещё встречающиеся случаи реального недолива. В основном они характерны для удалённых регионов и небольших станций с низким потоком машин. В таких ситуациях часть топлива может быть слита вручную, если водитель не контролирует процесс.

Чтобы исключить подобные риски, рекомендуется самостоятельно заправлять автомобиль или находиться рядом с машиной до окончания залива топлива. Такой простой контроль позволяет избежать прямых потерь и лишних споров.

В итоге экономия на заправке складывается из мелочей: правильного выбора объёма, удобного способа оплаты и внимательного отношения к процессу. Именно эти привычки на дистанции позволяют сохранить заметную сумму без ущерба для комфорта.