Никаких лимитов на бензин: на Урале начинают отменять топливные ограничения

Тюменские сети АЗС Н-1 и ТПК отменили ограничения на продажу бензина, которые были введены в начале осени. Об этом сообщили сотрудники компаний в беседе с URA.RU.

Отмена ограничений в Н-1

Ранее сеть Н-1 ограничивала продажу топлива до 30 литров в одни руки, однако теперь водители могут покупать столько топлива, сколько им нужно. Это решение было принято в ответ на улучшение ситуации с поставками топлива и нормализацию спроса.

Отмена ограничений в ТПК

Сеть АЗС ТПК также сняла свои ограничения. Ранее компания продавала ГСМ только корпоративным клиентам, но теперь топливо отпускается всем автовладельцам, без ограничений на тип клиентов.

Ожидается официальный комментарий

Комментируя отмену ограничений, в справочной службе компании ТПК отметили, что на данный момент никаких ограничительных мер на продажу топлива нет. В то же время URA.RU не удалось получить оперативный комментарий от сети АЗС Н-1, и был направлен письменный запрос, на который ожидается ответ.