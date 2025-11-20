Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Автомобиль на заправке
Автомобиль на заправке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 4:36

На АЗС — паспортный контроль: в Ростовской области предложили новые топливные ограничения

Паспорт потребуется для покупки топлива в Ростовской области — прокуратура

В Ростовской области предлагают ввести новые ограничения на продажу моторного топлива, об этом сообщает прокуратура региона. Согласно проекту областного закона, опубликованному для общественного обсуждения, предполагается запретить продажу бензина и дизельного топлива лицам младше 18 лет, а взрослые покупатели должны будут предъявлять паспорт при покупке.

Причины и объяснение инициативы

Инициатива по введению ограничений на продажу топлива объясняется ростом количества ДТП с участием подростков, управляющих питбайками и кроссовыми мотоциклами. Эти транспортные средства, будучи спортивным инвентарем, не предназначены для движения по дорогам общего пользования, но часто становятся причиной серьезных аварий.
Чтобы предотвратить такие происшествия, прокуратура предлагает ограничить доступ несовершеннолетних к топливу. По мнению представителей ведомства, легкий доступ к бензину способствует использованию подростками спортивной техники, что регулярно приводит к травмам и смертельным случаям.

Регулирование для подростков-водителей

Кроме того, в законопроекте прописаны отдельные правила для подростков-водителей. С 16 лет молодые люди могут получить права на мопеды, скутеры и легкие мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров. Эти владельцы смогут заправляться на АЗС, но они также подлежат соблюдению нового законодательства.
Обучение на автомобиль разрешается с 16,5 лет, а сдать на права можно с 17 лет. Однако право управлять автомобилем самостоятельно появится только с 18 лет, когда наступит полная дееспособность.

Обсуждение законопроекта

В ходе общественного обсуждения законопроекта приняли участие 78 экспертов, которые предложили дополнения, касающиеся правил заправки на автоматических заправочных станциях самообслуживания. Теперь законопроект должен быть рассмотрен депутатами регионального парламента, и в случае его принятия, ограничения вступят в силу в ближайшее время.

