Крышка бензобака
Крышка бензобака
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 4:23

Многие меняют полмашины, а причина одна — из-за неё авто теряет весь характер

Потеря тяги и нестабильная работа двигателя часто связаны с износом бензонасоса — Авто Mail

Автомобиль может долго подавать тревожные сигналы, прежде чем окончательно отказаться ехать в привычном ритме. Потеря тяги, странные звуки и нестабильная работа двигателя редко возникают внезапно и почти всегда имеют конкретную причину. Один из самых частых источников таких проблем скрыт глубже, чем кажется на первый взгляд. Об этом рассказал портал Авто Mail.

Когда машина начинает "болеть"

Топливная система выглядит предельно просто: бак, насос и подача топлива к двигателю. Но именно эта простота часто вводит в заблуждение. Стоит нарушиться давлению или объёму подачи горючего, как двигатель сразу меняет поведение. Машина хуже разгоняется, становится вялой при обгонах, а привычная динамика исчезает. Даже водитель без большого опыта быстро чувствует, что автомобиль едет "не так".

Особенно заметны проблемы на холостых оборотах. Двигатель начинает работать неровно, появляются лёгкие провалы, иногда мотор может заглохнуть без видимой причины. В таких ситуациях нередко загорается индикатор Check Engine сигнализирует о сбоях в работе двигателя, но спустя время он может погаснуть сам, создавая ложное ощущение, что неисправность исчезла.

Признаки износа бензонасоса

Бензонасос редко выходит из строя мгновенно. Чаще он заранее предупреждает о скором отказе. Один из самых характерных сигналов — гул или жужжание при повороте ключа зажигания. Посторонние звуки из района топливного бака не считаются нормой и требуют проверки, начиная с состояния сетки и чистоты топлива.

К этому добавляется рост расхода бензина. Если автомобиль начинает потреблять на несколько литров больше без изменения стиля езды, игнорировать такой признак уже сложно. Нередко появляются и симптомы, похожие на троение двигателя связано с отказом одного или нескольких цилиндров, что только усиливает ощущение, будто машина "теряет ритм".

Варианты замены и ремонта

Покупка нового оригинального бензонасоса для возрастного автомобиля часто оказывается неоправданно дорогой. Цена фирменной детали для популярной японской модели может доходить до десятков тысяч рублей. Более доступные аналоги привлекают стоимостью, но на практике нередко служат недолго и начинают шуметь уже в первые месяцы эксплуатации.

Поэтому многие автовладельцы выбирают альтернативный путь — покупку узла с разборки. За сравнительно небольшие деньги можно приобрести целую топливную колбу, снятую с машины с небольшим пробегом. Такой вариант часто оказывается самым разумным по соотношению цены и ресурса, особенно если автомобиль эксплуатируется ежедневно.

Как проходит замена бензонасоса

Доступ к бензонасосу обычно расположен под задним сиденьем или в багажнике. После снятия лючка и креплений узел извлекается из бака, при этом стоит подготовить ёмкость и тряпки — остатки топлива неизбежны. В первую очередь проверяется фильтр грубой очистки, который почти всегда меняют сразу.

Если насос приобретается отдельно, его аккуратно устанавливают в пластиковое основание старого узла. Сборка выполняется в обратной последовательности, а результат виден сразу после запуска двигателя. Лёгкий старт и ровная работа означают, что проблема устранена.

Похожие симптомы могут вызывать и другие неисправности — загрязнённый бак, изношенные форсунки или некачественное топливо. Но на практике чаще всего источник кроется именно в бензонасосе. После его замены автомобиль снова начинает ехать так, как от него ожидают, и это ощущается буквально с первых метров.

