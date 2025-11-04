Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:17

Разница — 37 рублей за литр: почему заправка в соседнем районе бьёт по кошельку сильнее

В ЯНАО бензин АИ-95 подорожал на 18,5 % с начала года — данные Роскачества

Цены на топливо в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продолжают расти, оказывая заметное давление на семейные бюджеты жителей региона. Особенно ощутимо подорожал бензин марки АИ-95, который традиционно считается основным видом топлива для личных автомобилей.

Рост цен на бензин АИ-95

Средняя стоимость литра бензина АИ-95 в ЯНАО в октябре составила 74,33 рубля. За месяц цена выросла на 7,6%, а с начала 2025 года — уже на 18,5%, что эквивалентно увеличению на 11,58 рубля за литр. Такие темпы роста специалисты называют беспрецедентными для северного региона, где автомобиль остаётся важнейшим средством передвижения.

"Настолько быстрый рост цен на топливо в течение месяца можно считать аномальным", — отметили эксперты Роскачества.

Разброс цен по районам

В разных муниципалитетах округа наблюдается огромный разрыв в стоимости топлива.
Максимальная цена литра АИ-95 зафиксирована в Шурышкарском районе - 98,65 рубля.
Самая низкая стоимость — в городском округе Муравленко, где литр бензина можно купить за 61,76 рубля.

Таким образом, разница между максимальной и минимальной ценой достигает почти 37 рублей, или 60%, что говорит о крайне неравномерной ценовой политике. Основные причины — сложная логистика поставок, удалённость населённых пунктов и ограниченная конкуренция между АЗС.

Цены на бензин АИ-92

Бензин марки АИ-92, который обычно считается более доступным, также демонстрирует рост цен. В среднем по округу литр этого топлива стоит 69,19 рубля, что на несколько рублей ниже стоимости АИ-95, но динамика повышения впечатляет.

За последний месяц цена на АИ-92 увеличилась на 4,9%, а с начала года — на 18,1%, или 10,62 рубля за литр. Таким образом, темпы роста почти не уступают подорожанию более высокооктанового топлива.

Муниципалитет Цена на АИ-92 (₽/л)
Красноселькупский район (макс.) 78,50
Муравленко (мин.) 60,38
Средняя по округу 69,19

Разница между минимальной и максимальной ценой — 18,12 рубля, что также подтверждает серьёзную дифференциацию цен в зависимости от территории. В отдалённых районах, таких как Красноселькупский, логистические издержки и сезонная доставка топлива значительно увеличивают конечную стоимость для потребителя.

Ситуация с дизельным топливом

Дизельное топливо в ЯНАО ведёт себя стабильнее. Средняя цена литра составляет 79,91 рубля, что выше, чем у бензина, но темпы роста заметно ниже.

За месяц дизель подорожал на 4,0%, а с начала года — всего на 1,1%. Это минимальный показатель среди всех видов топлива. Такой тренд объясняется относительно устойчивыми поставками и меньшей зависимостью от сезонных колебаний спроса.

Район Цена дизеля (₽/л)
Тазовский (макс.) 83,60
Салехард (мин.) 76,50
Средняя по ЯНАО 79,91

Разница в 7,10 рубля между максимальной и минимальной ценой свидетельствует о меньшей разбежке, чем у бензина. Это связано с тем, что дизельное топливо активно используется в промышленности и снабжении, где цены регулируются контрактами и оптовыми поставками.

Почему цены растут

Рост стоимости бензина и дизеля в ЯНАО обусловлен сразу несколькими факторами:

  1. Логистика. Большинство муниципалитетов региона находятся в труднодоступных местах, доставка топлива осуществляется по зимникам или речным путям.

  2. Сезонное подорожание. Осенью и зимой возрастает потребность в горюче-смазочных материалах для техники, отопления и генераторов.

  3. Ограниченная конкуренция. В некоторых населённых пунктах работает всего одна-две АЗС, что снижает ценовую конкуренцию.

  4. Общероссийский тренд. Повышение цен на нефть и акцизы на топливо отражается на стоимости для конечных потребителей по всей стране.

А что если… цены продолжат расти?

Если тенденция сохранится, жители ЯНАО могут столкнуться с рекордными расходами на транспорт уже к весне. При средней норме потребления топлива в 10 литров на 100 км поездка из Салехарда до Надыма (около 350 км) будет обходиться почти в 2 600 рублей — и это без учёта обратного пути. В таких условиях всё больше жителей начинают задумываться о переходе на гибридные автомобили или электромобили, хотя их эксплуатация в суровых северных условиях пока проблематична.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Относительная стабильность цен на дизель Высокая стоимость АИ-95
Медленный рост в промышленных районах Большая разница между муниципалитетами
Развитие альтернативных источников энергии Увеличение расходов автолюбителей

FAQ

Почему бензин в ЯНАО дороже, чем в среднем по России?
Из-за сложной логистики и сезонных поставок. Топливо доставляется баржами и по зимникам, что удорожает литр бензина на 10-20 рублей.

Можно ли ожидать снижения цен зимой?
Маловероятно. Сезон доставки топлива завершается осенью, а новые партии поступают уже по повышенной цене.

Как можно сэкономить на топливе?
Использовать дисконтные программы АЗС, планировать маршруты заранее, а также регулярно проверять давление в шинах — это снижает расход топлива до 5%.

Интересные факты

  1. В некоторых посёлках ЯНАО бензин завозят всего один-два раза в год, поэтому цены фиксируются на длительный срок.

  2. В Муравленко стоимость топлива стабильно ниже из-за развитой инфраструктуры и близости нефтеперерабатывающих предприятий.

  3. В 2024 году в регионе начали тестировать мобильные топливозаправщики, чтобы снизить логистические издержки.

Исторический контекст

Ещё десять лет назад средняя цена бензина АИ-95 в ЯНАО не превышала 40 рублей. Однако с развитием нефтегазовой промышленности и увеличением внутренних расходов на транспортировку ситуация изменилась. Сегодня стоимость топлива в округе — одна из самых высоких в России, и тенденция к росту пока сохраняется.

