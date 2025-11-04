Разница — 37 рублей за литр: почему заправка в соседнем районе бьёт по кошельку сильнее
Цены на топливо в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продолжают расти, оказывая заметное давление на семейные бюджеты жителей региона. Особенно ощутимо подорожал бензин марки АИ-95, который традиционно считается основным видом топлива для личных автомобилей.
Рост цен на бензин АИ-95
Средняя стоимость литра бензина АИ-95 в ЯНАО в октябре составила 74,33 рубля. За месяц цена выросла на 7,6%, а с начала 2025 года — уже на 18,5%, что эквивалентно увеличению на 11,58 рубля за литр. Такие темпы роста специалисты называют беспрецедентными для северного региона, где автомобиль остаётся важнейшим средством передвижения.
"Настолько быстрый рост цен на топливо в течение месяца можно считать аномальным", — отметили эксперты Роскачества.
Разброс цен по районам
В разных муниципалитетах округа наблюдается огромный разрыв в стоимости топлива.
Максимальная цена литра АИ-95 зафиксирована в Шурышкарском районе - 98,65 рубля.
Самая низкая стоимость — в городском округе Муравленко, где литр бензина можно купить за 61,76 рубля.
Таким образом, разница между максимальной и минимальной ценой достигает почти 37 рублей, или 60%, что говорит о крайне неравномерной ценовой политике. Основные причины — сложная логистика поставок, удалённость населённых пунктов и ограниченная конкуренция между АЗС.
Цены на бензин АИ-92
Бензин марки АИ-92, который обычно считается более доступным, также демонстрирует рост цен. В среднем по округу литр этого топлива стоит 69,19 рубля, что на несколько рублей ниже стоимости АИ-95, но динамика повышения впечатляет.
За последний месяц цена на АИ-92 увеличилась на 4,9%, а с начала года — на 18,1%, или 10,62 рубля за литр. Таким образом, темпы роста почти не уступают подорожанию более высокооктанового топлива.
|Муниципалитет
|Цена на АИ-92 (₽/л)
|Красноселькупский район (макс.)
|78,50
|Муравленко (мин.)
|60,38
|Средняя по округу
|69,19
Разница между минимальной и максимальной ценой — 18,12 рубля, что также подтверждает серьёзную дифференциацию цен в зависимости от территории. В отдалённых районах, таких как Красноселькупский, логистические издержки и сезонная доставка топлива значительно увеличивают конечную стоимость для потребителя.
Ситуация с дизельным топливом
Дизельное топливо в ЯНАО ведёт себя стабильнее. Средняя цена литра составляет 79,91 рубля, что выше, чем у бензина, но темпы роста заметно ниже.
За месяц дизель подорожал на 4,0%, а с начала года — всего на 1,1%. Это минимальный показатель среди всех видов топлива. Такой тренд объясняется относительно устойчивыми поставками и меньшей зависимостью от сезонных колебаний спроса.
|Район
|Цена дизеля (₽/л)
|Тазовский (макс.)
|83,60
|Салехард (мин.)
|76,50
|Средняя по ЯНАО
|79,91
Разница в 7,10 рубля между максимальной и минимальной ценой свидетельствует о меньшей разбежке, чем у бензина. Это связано с тем, что дизельное топливо активно используется в промышленности и снабжении, где цены регулируются контрактами и оптовыми поставками.
Почему цены растут
Рост стоимости бензина и дизеля в ЯНАО обусловлен сразу несколькими факторами:
-
Логистика. Большинство муниципалитетов региона находятся в труднодоступных местах, доставка топлива осуществляется по зимникам или речным путям.
-
Сезонное подорожание. Осенью и зимой возрастает потребность в горюче-смазочных материалах для техники, отопления и генераторов.
-
Ограниченная конкуренция. В некоторых населённых пунктах работает всего одна-две АЗС, что снижает ценовую конкуренцию.
-
Общероссийский тренд. Повышение цен на нефть и акцизы на топливо отражается на стоимости для конечных потребителей по всей стране.
А что если… цены продолжат расти?
Если тенденция сохранится, жители ЯНАО могут столкнуться с рекордными расходами на транспорт уже к весне. При средней норме потребления топлива в 10 литров на 100 км поездка из Салехарда до Надыма (около 350 км) будет обходиться почти в 2 600 рублей — и это без учёта обратного пути. В таких условиях всё больше жителей начинают задумываться о переходе на гибридные автомобили или электромобили, хотя их эксплуатация в суровых северных условиях пока проблематична.
Плюсы и минусы текущей ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Относительная стабильность цен на дизель
|Высокая стоимость АИ-95
|Медленный рост в промышленных районах
|Большая разница между муниципалитетами
|Развитие альтернативных источников энергии
|Увеличение расходов автолюбителей
FAQ
Почему бензин в ЯНАО дороже, чем в среднем по России?
Из-за сложной логистики и сезонных поставок. Топливо доставляется баржами и по зимникам, что удорожает литр бензина на 10-20 рублей.
Можно ли ожидать снижения цен зимой?
Маловероятно. Сезон доставки топлива завершается осенью, а новые партии поступают уже по повышенной цене.
Как можно сэкономить на топливе?
Использовать дисконтные программы АЗС, планировать маршруты заранее, а также регулярно проверять давление в шинах — это снижает расход топлива до 5%.
Интересные факты
-
В некоторых посёлках ЯНАО бензин завозят всего один-два раза в год, поэтому цены фиксируются на длительный срок.
-
В Муравленко стоимость топлива стабильно ниже из-за развитой инфраструктуры и близости нефтеперерабатывающих предприятий.
-
В 2024 году в регионе начали тестировать мобильные топливозаправщики, чтобы снизить логистические издержки.
Исторический контекст
Ещё десять лет назад средняя цена бензина АИ-95 в ЯНАО не превышала 40 рублей. Однако с развитием нефтегазовой промышленности и увеличением внутренних расходов на транспортировку ситуация изменилась. Сегодня стоимость топлива в округе — одна из самых высоких в России, и тенденция к росту пока сохраняется.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru