Заправился в в другой области — и не поверил глазам: цены упали впервые за месяцы
С 28 октября по 5 ноября 2025 года средняя стоимость автомобильного топлива в Пермском крае составила 64,12 рубля за литр. Это на 13 копеек меньше, чем неделей ранее. Данные опубликованы на официальном сайте Росстата и отражают умеренную тенденцию к снижению цен.
"Бензин марки АИ-92 подешевел на 31 копейку и теперь стоит 61 рубль 18 копеек за литр. Цена на АИ-95 увеличилась на копейку — до 66 рублей 13 копеек за литр. Наибольший рост среди бензинов отмечен у марки АИ-98 — стоимость возросла на 60 копеек и составила 88 рублей 44 копейки за литр", — говорится в сообщении Росстата.
Таким образом, рынок демонстрирует разнонаправленную динамику: дешёвые сорта бензина снижаются в цене, тогда как премиальные и дизельное топливо дорожают.
Как изменилась стоимость топлива
|Вид топлива
|Цена (₽/л)
|Изменение за неделю
|АИ-92
|61,18
|-0,31
|АИ-95
|66,13
|+0,01
|АИ-98
|88,44
|+0,60
|Дизельное топливо
|74,50
|+0,42
|Средняя цена (все виды)
|64,12
|-0,13
Средняя стоимость бензина в Приволжском федеральном округе (ПФО) выросла до 63,44 рубля, а по России в целом — до 65,47 рубля. Несмотря на общее подорожание, Прикамье по-прежнему удерживает относительно стабильные показатели.
Почему цены ведут себя по-разному
1. Сезонный фактор
Осенью традиционно наблюдается рост спроса на дизельное топливо, которое активно используется в сельхозтехнике и грузовом транспорте. Это повышает цены на дистопливо, особенно в северных и промышленных регионах.
2. Различие в маржинальности
Бюджетные виды бензина (в первую очередь АИ-92) чувствительны к государственному регулированию, поэтому снижаются быстрее. АИ-98 — топливо премиум-класса, и его стоимость зависит от импортных компонентов, что делает его дороже.
3. Ситуация на нефтяном рынке
Колебания оптовых цен на нефть и переработку отражаются на розничных показателях. Даже незначительные изменения биржевых котировок могут привести к росту стоимости топлива на заправках.
Как экономить на заправке
-
Выбирайте АЗС с программами лояльности. Многие сети предлагают кэшбэк или бонусы за каждую покупку.
-
Следите за динамикой цен в приложениях. Сервисы вроде "АвтоТрекер" или "Топливо.ру" показывают актуальные расценки по районам.
-
Заправляйтесь в будние дни. По статистике, по понедельникам и вторникам цена литра часто ниже.
-
Избегайте заправок рядом с трассами. Там топливо дороже на 2-3 рубля за литр.
-
Используйте топливо по рекомендации производителя. Переплата за "избыточный" октановый индекс не повышает эффективность двигателя.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: заливать более дорогой бензин "для надежности".
Последствие: перерасход до 10% без реальной выгоды.
Альтернатива: использовать АИ-92 или АИ-95 согласно инструкции.
-
Ошибка: выбирать топливо по бренду без проверки качества.
Последствие: повышенный износ двигателя.
Альтернатива: заправляться на проверенных сетевых АЗС с сертификацией.
-
Ошибка: заправляться "на ноль".
Последствие: попадание осадка из бака в систему.
Альтернатива: поддерживать уровень топлива выше четверти бака.
А что если дизель продолжит дорожать?
Эксперты прогнозируют, что к декабрю рост цен на дизель может замедлиться. После окончания сезона активных сельхозработ спрос традиционно снижается, что приведет к корректировке цен. Однако, учитывая повышенную нагрузку на транспортную логистику и экспортные факторы, возвращение к прежним уровням маловероятно.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Стабильность цен на массовые сорта бензина
|Рост стоимости дизеля
|Умеренное снижение среднего показателя
|Увеличение расходов для перевозчиков
|Сохранение доступности топлива в рознице
|Разрыв между регионами ПФО
FAQ
Почему дизельное топливо самое дорогое в регионе?
Из-за высокого спроса на грузоперевозки и сезонных работ. Кроме того, часть топлива направляется на экспорт, что сокращает предложение на внутреннем рынке.
Стоит ли ожидать дальнейшего снижения цен на бензин?
Вероятно, незначительное снижение продолжится в ноябре, но глобального падения не ожидается.
Какова средняя цена топлива по России?
По данным Росстата, на начало ноября 2025 года — 65,47 рубля за литр.
Мифы и правда
-
Миф: бензин в Пермском крае дороже, чем в среднем по стране.
Правда: средняя цена здесь ниже общероссийской почти на рубль.
-
Миф: топливо дешевеет из-за снижения качества.
Правда: падение связано с рыночными факторами и корректировкой спроса.
-
Миф: заправки экономят на октановом числе.
Правда: контроль качества усилился, и крупные сети проходят регулярные проверки.
Исторический контекст
Цены на топливо в регионе традиционно демонстрируют устойчивость. В 2022–2023 годах рост был обусловлен нестабильностью на нефтяных рынках, но к 2025 году ситуация стабилизировалась. Влияние мировых факторов снизилось, а локальные производители и логистические цепочки адаптировались к новым условиям.
За последние два года в Прикамье появилось более десяти новых автозаправочных станций, что усилило конкуренцию и помогло сдержать рост цен.
Три интересных факта
-
Прикамье — один из немногих регионов, где доля дизельных автомобилей превышает 30%.
-
Средняя заправка автомобиля АИ-92 обходится водителям региона примерно в 3 000 рублей.
-
Разница в цене между АИ-92 и АИ-98 достигла 27 рублей за литр - рекордный показатель за последние пять лет.
