Заправился в в другой области — и не поверил глазам: цены упали впервые за месяцы

С 28 октября по 5 ноября 2025 года средняя стоимость автомобильного топлива в Пермском крае составила 64,12 рубля за литр. Это на 13 копеек меньше, чем неделей ранее. Данные опубликованы на официальном сайте Росстата и отражают умеренную тенденцию к снижению цен.

"Бензин марки АИ-92 подешевел на 31 копейку и теперь стоит 61 рубль 18 копеек за литр. Цена на АИ-95 увеличилась на копейку — до 66 рублей 13 копеек за литр. Наибольший рост среди бензинов отмечен у марки АИ-98 — стоимость возросла на 60 копеек и составила 88 рублей 44 копейки за литр", — говорится в сообщении Росстата.

Таким образом, рынок демонстрирует разнонаправленную динамику: дешёвые сорта бензина снижаются в цене, тогда как премиальные и дизельное топливо дорожают.

Как изменилась стоимость топлива

Вид топлива Цена (₽/л) Изменение за неделю АИ-92 61,18 -0,31 АИ-95 66,13 +0,01 АИ-98 88,44 +0,60 Дизельное топливо 74,50 +0,42 Средняя цена (все виды) 64,12 -0,13

Средняя стоимость бензина в Приволжском федеральном округе (ПФО) выросла до 63,44 рубля, а по России в целом — до 65,47 рубля. Несмотря на общее подорожание, Прикамье по-прежнему удерживает относительно стабильные показатели.

Почему цены ведут себя по-разному

1. Сезонный фактор

Осенью традиционно наблюдается рост спроса на дизельное топливо, которое активно используется в сельхозтехнике и грузовом транспорте. Это повышает цены на дистопливо, особенно в северных и промышленных регионах.

2. Различие в маржинальности

Бюджетные виды бензина (в первую очередь АИ-92) чувствительны к государственному регулированию, поэтому снижаются быстрее. АИ-98 — топливо премиум-класса, и его стоимость зависит от импортных компонентов, что делает его дороже.

3. Ситуация на нефтяном рынке

Колебания оптовых цен на нефть и переработку отражаются на розничных показателях. Даже незначительные изменения биржевых котировок могут привести к росту стоимости топлива на заправках.

Как экономить на заправке

Выбирайте АЗС с программами лояльности. Многие сети предлагают кэшбэк или бонусы за каждую покупку. Следите за динамикой цен в приложениях. Сервисы вроде "АвтоТрекер" или "Топливо.ру" показывают актуальные расценки по районам. Заправляйтесь в будние дни. По статистике, по понедельникам и вторникам цена литра часто ниже. Избегайте заправок рядом с трассами. Там топливо дороже на 2-3 рубля за литр. Используйте топливо по рекомендации производителя. Переплата за "избыточный" октановый индекс не повышает эффективность двигателя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заливать более дорогой бензин "для надежности".

Последствие: перерасход до 10% без реальной выгоды.

Альтернатива: использовать АИ-92 или АИ-95 согласно инструкции.

Ошибка: выбирать топливо по бренду без проверки качества.

Последствие: повышенный износ двигателя.

Альтернатива: заправляться на проверенных сетевых АЗС с сертификацией.

Ошибка: заправляться "на ноль".

Последствие: попадание осадка из бака в систему.

Альтернатива: поддерживать уровень топлива выше четверти бака.

А что если дизель продолжит дорожать?

Эксперты прогнозируют, что к декабрю рост цен на дизель может замедлиться. После окончания сезона активных сельхозработ спрос традиционно снижается, что приведет к корректировке цен. Однако, учитывая повышенную нагрузку на транспортную логистику и экспортные факторы, возвращение к прежним уровням маловероятно.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Стабильность цен на массовые сорта бензина Рост стоимости дизеля Умеренное снижение среднего показателя Увеличение расходов для перевозчиков Сохранение доступности топлива в рознице Разрыв между регионами ПФО

FAQ

Почему дизельное топливо самое дорогое в регионе?

Из-за высокого спроса на грузоперевозки и сезонных работ. Кроме того, часть топлива направляется на экспорт, что сокращает предложение на внутреннем рынке.

Стоит ли ожидать дальнейшего снижения цен на бензин?

Вероятно, незначительное снижение продолжится в ноябре, но глобального падения не ожидается.

Какова средняя цена топлива по России?

По данным Росстата, на начало ноября 2025 года — 65,47 рубля за литр.

Мифы и правда

Миф: бензин в Пермском крае дороже, чем в среднем по стране.

Правда: средняя цена здесь ниже общероссийской почти на рубль.

Миф: топливо дешевеет из-за снижения качества.

Правда: падение связано с рыночными факторами и корректировкой спроса.

Миф: заправки экономят на октановом числе.

Правда: контроль качества усилился, и крупные сети проходят регулярные проверки.

Исторический контекст

Цены на топливо в регионе традиционно демонстрируют устойчивость. В 2022–2023 годах рост был обусловлен нестабильностью на нефтяных рынках, но к 2025 году ситуация стабилизировалась. Влияние мировых факторов снизилось, а локальные производители и логистические цепочки адаптировались к новым условиям.

За последние два года в Прикамье появилось более десяти новых автозаправочных станций, что усилило конкуренцию и помогло сдержать рост цен.

Три интересных факта