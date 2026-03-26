Пистолет на заправке
© freepik.com is licensed under public domain
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:17

Бензиновый удар: Санкт-Петербургская биржа взвинтила цены — регионы замерли в ожидании

В первой половине марта 2026 года на торгах Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи зафиксирован существенный скачок оптовых цен на автомобильное топливо. Стоимость марки АИ-92 достигла отметки 66 тысяч рублей за тонну, показав прирост на 10%, в то время как марка АИ-95 подорожала на 13% до 70,4 тысячи рублей. Аналитики отмечают, что динамика цен оказалась нетипично ранней для весеннего периода. Рост котировок связывают с изменением мировых цен на нефть и корректировкой экспортного законодательства.

Биржевые изменения и макроэкономика

Оперативная статистика показывает, что текущее удорожание бензина на бирже превысило стандартные рыночные показатели для марта. Обычно подобные цикличные колебания распределены по летнему и осеннему периодам, однако в текущем году рынок отреагировал на внешние триггеры раньше ожидаемого срока. Стоимость нефтепродуктов в оптовом сегменте прямо отражает мировую конъюнктуру, где цена нефти марки "Брент" преодолела критический порог в 100 долларов за баррель.

Резкий рост котировок заставляет участников рынка пересматривать объемы закупок и придерживаться стратегии накопления запасов. Управляющий партнер компании отмечает, что механизмы регулирования рынка сейчас находятся под серьезным испытанием из-за высокой волатильности цен на энергоносители.

"Муниципальное управление сейчас должно опираться на долгосрочные стратегии обеспечения топливной безопасности территорий. На фоне биржевых колебаний важно четко отслеживать бесперебойность поставок для нужд городского транспорта и коммунальных предприятий. Регулирующие органы внимательно следят за тем, чтобы оптовое подорожание не стало поводом для спекулятивного давления на розничном уровне. Любое необоснованное повышение цен в регионах будет жестко пресекаться в соответствии с текущими регламентами федеральной власти."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Внешнее давление на рынок

Локальные эксперты связывают динамику рынка с обострением геополитической обстановки в Персидском заливе. Нестабильность в регионе традиционно подталкивает нефтяные цены вверх, что немедленно транслируется в стоимость производных продуктов. Инвесторы и импортеры учитывают риски поставок, перекладывая сопутствующие расходы на конечную стоимость тонны бензина на торгах.

Ситуацию дополняет внутреннее нормативное регулирование — с 1 февраля вступили в силу изменения, расширяющие возможности экспорта нефтепродуктов. Это решение увеличило отток товара за рубеж, что на фоне глобального роста цен сократило предложение внутри цепочек поставок. Баланс между экспортом и потребностями внутреннего рынка теперь требует более тонкой настройки.

Позиция антимонопольной службы

Федеральная антимонопольная служба продолжает мониторинг розничного сектора, фиксируя достаточный запас топлива в регионах. Заместитель главы ведомства Геннадий Магазинов подчеркнул, что имеющейся инфраструктуры достаточно для покрытия нужд сельского хозяйства в посевную кампанию. В ведомстве акцентируют внимание на том, что дефицита на внутреннем рынке на данный момент не наблюдается.

Система топливного демпфера остается основным инструментом сдерживания ценовых перепадов. Механизм позволяет компенсировать разницу между экспортными ценами и внутренними тарифами, минимизируя ущерб для конечного потребителя. Тем не менее, аналитики признают: полностью исключить подорожание при текущих мировых котировках удается не всегда.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

