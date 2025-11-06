Нефтепереработка под ударом: почему в Тюмени бензин дорожает такими темпами

Жители Тюменской области столкнулись с рекордным скачком цен на топливо. По данным сервиса fuelprices.ru, к началу ноября стоимость бензина выросла на пять рублей за один месяц — такого роста в регионе не фиксировали на протяжении всего года.

Актуальные цены

Согласно данным мониторинга на 27 октября, литр бензина стоит:

АИ-92 — 63,29 рубля ;

АИ-95 — 68,54 рубля.

Месяцем ранее, в конце сентября, цены были заметно ниже:

АИ-92 — 58,56 рубля ,

АИ-95 — 64,27 рубля.

Таким образом, рост составил около 8% всего за четыре недели.

Почему бензин дорожает

Эксперты объясняют подорожание сокращением производства топлива на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов. Причина — атаки беспилотников на НПЗ, которые вызвали перебои с поставками и ограничили объёмы переработки нефти.

"За последний год не было случая, чтобы бензин подорожал сразу на несколько рублей за месяц. Обычно такие изменения происходили в течение года", — отмечают аналитики портала.

Прогноз: подорожание продолжится

По оценкам специалистов, к зиме цены на бензин могут вырасти ещё. На это повлияет не только снижение объёмов производства, но и сезонный рост затрат на логистику и транспортировку топлива в северные регионы.

Впрочем, резкого скачка, как в октябре, эксперты не ожидают — скорее, постепенное повышение на 1-2 рубля к декабрю.