Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:46

Морепродукты, лекарства и отдых за границей: в Югре дорожает всё, что радует

Тюменьстат сообщил о росте цен в ХМАО: бензин +11%, медикаменты +8%, алкоголь +9%

Жители Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись с заметным ростом цен на ключевые товары. По данным Тюменьстата, с января по сентябрь 2025 года стоимость автомобильного топлива в регионе увеличилась на 11,1%, а в числе других подорожавших категорий оказались медикаменты и алкоголь.

Что подорожало сильнее всего

"На конец сентября 2025 года относительно декабря предыдущего года среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на медикаменты (на 8,1%). Цены на бензин автомобильный выросли на 11,1%. Повышение цен на алкогольные напитки составило 9,2%", — сообщили эксперты Тюменьстата.

Аналитики отмечают, что рост цен в регионе связан с общероссийскими тенденциями — увеличением издержек на производство и логистику, а также сезонными факторами.

Продукты и услуги

На продовольственном рынке особенно подорожали морепродукты и рыба - на 8,4%, а также кондитерские изделия - на 7,4%.
Зато подешевели яйца, овощи, сливочное и подсолнечное масло, что частично компенсировало общий рост цен.

Среди услуг наибольшее подорожание зафиксировано в сфере зарубежного туризма - стоимость поездок выросла сразу на 17,2%.

Экономический фон

Рост цен на бензин традиционно влияет на стоимость перевозок и логистику, а значит, со временем может отразиться и на других категориях товаров. Эксперты ожидают, что до конца года темпы инфляции в Югре сохранятся на уровне выше среднего по стране.

