Заправка превращается в роскошь: сколько теперь стоит литр топлива в Свердловской области

Жители Свердловской области ощутили заметный рост цен на топливо. По данным Свердловскстата, все виды бензина подорожали с октября 2024 года, однако наиболее сильно — АИ-92, самый популярный среди автомобилистов.

АИ-92 — рекордсмен подорожания

К 27 октября 2025 года средняя стоимость бензина АИ-92 достигла 61,77 рубля за литр, тогда как годом ранее он стоил 52,73 рубля. Таким образом, рост составил почти 17%.

АИ-95 — второе место по росту

Немногим меньше подорожал бензин АИ-95 - в среднем он стоит 65,88 рубля за литр против 56,96 рубля в 2024 году. Повышение цены превысило 15%.

Дизель и АИ-98: умеренный рост

Дизельное топливо прибавило 10,9% и теперь обходится в среднем в 74,15 рубля за литр.

Самое небольшое подорожание зафиксировано у АИ-98 - всего 7,5%, его средняя стоимость к октябрю 2025 года составила 85,09 рубля за литр.

Рост цен на все виды топлива, по мнению аналитиков, связан с колебаниями на мировом рынке нефти и изменением внутренней политики ценообразования.