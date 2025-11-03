Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль на заправке
Автомобиль на заправке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:17

Заправка превращается в роскошь: сколько теперь стоит литр топлива в Свердловской области

В Свердловской области зафиксирован рост цен на топливо — лидирует бензин АИ-92

Жители Свердловской области ощутили заметный рост цен на топливо. По данным Свердловскстата, все виды бензина подорожали с октября 2024 года, однако наиболее сильно — АИ-92, самый популярный среди автомобилистов.

АИ-92 — рекордсмен подорожания

К 27 октября 2025 года средняя стоимость бензина АИ-92 достигла 61,77 рубля за литр, тогда как годом ранее он стоил 52,73 рубля. Таким образом, рост составил почти 17%.

АИ-95 — второе место по росту

Немногим меньше подорожал бензин АИ-95 - в среднем он стоит 65,88 рубля за литр против 56,96 рубля в 2024 году. Повышение цены превысило 15%.

Дизель и АИ-98: умеренный рост

Дизельное топливо прибавило 10,9% и теперь обходится в среднем в 74,15 рубля за литр.
Самое небольшое подорожание зафиксировано у АИ-98 - всего 7,5%, его средняя стоимость к октябрю 2025 года составила 85,09 рубля за литр.

Рост цен на все виды топлива, по мнению аналитиков, связан с колебаниями на мировом рынке нефти и изменением внутренней политики ценообразования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На остановках сегодня в 9:17
Бесплатный проезд — для наглецов: где в Екатеринбурге чаще всего ездят без билета

В Екатеринбурге назвали самые «заячьи» остановки — Цирк, Уралмаш и ДК Лаврова. Система контроля фиксирует до 20% безбилетников, и цифра может расти после отказа от кондукторов.

Читать полностью » Митрополит Евгений: победить алкоголизм можно не запретами, а формированием образа трезвости сегодня в 8:44
Трезвость — не запрет, а выбор: екатеринбургский митрополит перевернул представление о борьбе с алкоголем

Митрополит Евгений заявил, что борьба с алкоголизмом невозможна без создания привлекательного образа трезвости — церковь, по его словам, должна вдохновлять, а не запрещать.

Читать полностью » С 1 ноября проезд в Екатеринбурге подорожал до 42 рублей — мэрия объяснила, как сэкономить сегодня в 7:46
Проезд подорожал, а платить можно меньше: как екатеринбуржцы экономят на транспорте

Проезд в Екатеринбурге подорожал до 42 рублей, но город предложил способы сэкономить — новые проездные, льготы и оплату через СБП со скидкой.

Читать полностью » Роспотребнадзор: в Свердловской области отстранили 183 работников школ и детсадов с кишечными инфекциями сегодня в 6:46
Кто кормит ваших детей: Роспотребнадзор выявил вирусную угрозу в пищеблоках Урала

В Свердловской области почти 200 работников школ и детсадов временно отстранили от работы после выявления ротавируса и норовируса. Заболеваемость среди детей снизилась.

Читать полностью » На Урале начинается ледостав: рыбаки готовятся к зимней рыбалке — Сергей Пересыпкин сегодня в 5:56
Лёд ещё не встал, а снасти уже наточены: на Урале начинается сезон рыбацкого ожидания

Свердловские рыбаки готовятся к зимнему сезону: малые реки уже покрываются льдом, но выходить на водоемы пока рано — ждать придется до декабря.

Читать полностью » Психолог Мария Корж: детям нужен полный отдых на каникулах, а не подготовка к школе сегодня в 4:46
Готовиться нужно не к школе, а к счастью: уральский психолог развенчала миф о каникульной дисциплине

Психолог объяснила, как помочь ребенку без стресса вернуться к учебе после осенних каникул и почему отдых важнее подготовки к школе.

Читать полностью » В центре Екатеринбурга выявили подпольное производство алкоголя в кальян-баре — Общественная палата сегодня в 3:36
Воронка, канистры и водка без лицензии: в Екатеринбурге кальян-бар оказался мини-заводом алкоголя

В кальян-баре на Первомайской нашли подпольный цех по разливу алкоголя. Хозяин заведения уже был замечен в нелегальной торговле — теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Читать полностью » Продажи ювелирных изделий дороже 100 тысяч выросли в десять раз — данные SOKOLOV сегодня в 2:27
Жители Екатеринбурга устроили ювелирную лихорадку: дорого — значит надо

В Екатеринбурге резко вырос спрос на дорогие украшения: жители в десять раз чаще покупают изделия дороже 100 тысяч рублей, предпочитая бриллианты и белое золото.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Веник из крапивы сохраняет витамины при запаривании водой до семидесяти градусов — Галина Лазарева
Туризм
Блогер Елена Лисейкина: в Таджикистане действуют ограничения на имена и музыкальные жанры
УрФО
Психиатр из Челябинской области рассказала, почему зависимость от маркетплейсов опасна для здоровья
Дом
Дизайнеры интерьеров советуют использовать настенные системы хранения для экономии места и визуальной лёгкости
Наука
В провинции Больцано найдены остатки римской кузницы I-III веков нашей эры
Еда
Сергей Рахманин: секрет идеального плова — качество риса и момент упревания
Садоводство
Пуансеттию рекомендуется покупать в середине или конце ноября
Питомцы
Постепенная тренировка разлуки снижает тревожность собаки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet