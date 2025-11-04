Литр за 98 рублей: северный бензин стал дороже кофе и даже такси

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа всё чаще жалуются: заправка автомобиля бьёт по кошельку. И есть повод — средняя цена литра бензина АИ-95 достигла 74,33 рубля, увеличившись за месяц на 7,6%, а с начала 2025 года — на 18,5%. Это значит, что всего за год топливо подорожало почти на 11,6 рубля за литр.

Где бензин самый дорогой и где дешевле всего

Разброс цен по округу впечатляет. В Шурышкарском районе литр АИ-95 обойдётся почти в 98,65 рубля, тогда как в Муравленко - всего 61,76 рубля.

Разница в цене составляет около 37 рублей, или 60%, что говорит о значительной неравномерности в региональной ценовой политике и логистике поставок.

Бензин АИ-92: дешевле, но тоже дорожает

Более доступный АИ-92 показывает схожую динамику. Его средняя стоимость по ЯНАО — 69,19 рубля за литр.

За месяц цена выросла на 4,9%, а с начала года — на 18,1%, что соответствует удорожанию почти на 10,6 рубля.

Максимум зафиксирован в Красноселькупском районе - 78,50 рубля, минимум снова в Муравленко - 60,38 рубля. Разрыв в стоимости между территориями достигает 18 рублей.

Дизельное топливо: стабильнее, но дороже

На фоне роста цен на бензин, дизельное топливо демонстрирует более сдержанную динамику. Сейчас средняя стоимость литра солярки составляет 79,91 рубля - выше, чем у бензина, но рост за месяц лишь 4%, а за год — всего 1,1%.

Самые дорогие цены зафиксированы в Тазовском районе - 83,60 рубля за литр.

Самая доступная солярка — в Салехарде, где литр стоит 76,50 рубля. Разброс цен относительно небольшой — около 7 рублей.

Что это значит для автомобилистов

Резкий рост цен на бензин, особенно АИ-95, уже отражается на транспортных расходах жителей региона. Водители отмечают, что заправка полного бака обходится на 500-700 рублей дороже, чем в начале года. При этом дизельное топливо остаётся самым стабильным по динамике, но не самым дешёвым вариантом.