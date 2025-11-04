Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рост расходов на владение автомобилем в Ханты-Мансийске
Рост расходов на владение автомобилем в Ханты-Мансийске
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:23

Литр за 98 рублей: северный бензин стал дороже кофе и даже такси

Цена бензина в ЯНАО выросла почти на 12 рублей за год — данные регионального мониторинга

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа всё чаще жалуются: заправка автомобиля бьёт по кошельку. И есть повод — средняя цена литра бензина АИ-95 достигла 74,33 рубля, увеличившись за месяц на 7,6%, а с начала 2025 года — на 18,5%. Это значит, что всего за год топливо подорожало почти на 11,6 рубля за литр.

Где бензин самый дорогой и где дешевле всего

Разброс цен по округу впечатляет. В Шурышкарском районе литр АИ-95 обойдётся почти в 98,65 рубля, тогда как в Муравленко - всего 61,76 рубля.
Разница в цене составляет около 37 рублей, или 60%, что говорит о значительной неравномерности в региональной ценовой политике и логистике поставок.

Бензин АИ-92: дешевле, но тоже дорожает

Более доступный АИ-92 показывает схожую динамику. Его средняя стоимость по ЯНАО — 69,19 рубля за литр.
За месяц цена выросла на 4,9%, а с начала года — на 18,1%, что соответствует удорожанию почти на 10,6 рубля.

Максимум зафиксирован в Красноселькупском районе - 78,50 рубля, минимум снова в Муравленко - 60,38 рубля. Разрыв в стоимости между территориями достигает 18 рублей.

Дизельное топливо: стабильнее, но дороже

На фоне роста цен на бензин, дизельное топливо демонстрирует более сдержанную динамику. Сейчас средняя стоимость литра солярки составляет 79,91 рубля - выше, чем у бензина, но рост за месяц лишь 4%, а за год — всего 1,1%.

Самые дорогие цены зафиксированы в Тазовском районе - 83,60 рубля за литр.
Самая доступная солярка — в Салехарде, где литр стоит 76,50 рубля. Разброс цен относительно небольшой — около 7 рублей.

Что это значит для автомобилистов

Резкий рост цен на бензин, особенно АИ-95, уже отражается на транспортных расходах жителей региона. Водители отмечают, что заправка полного бака обходится на 500-700 рублей дороже, чем в начале года. При этом дизельное топливо остаётся самым стабильным по динамике, но не самым дешёвым вариантом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Павел Кан из Сургута показал методику лечения артериальных поражений на конгрессе в Хорватии 31.10.2025 в 1:44
Хирург из Сургута поразил мир инновациями: раскрыта уникальная методика лечения артерий

Хирург из Сургута Павел Кан представил на Международном конгрессе в Хорватии уникальную методику лечения артериальных заболеваний, которая вызвала интерес специалистов со всего мира.

Читать полностью » На Ямале завершена программа централизованной доставки топлива в труднодоступные населенные пункты 30.10.2025 в 4:46
Топливо по реке в Ямале: как сибирские сёла обеспечивают тоннами дизельного топлива

В Ямале завершена программа доставки топлива в труднодоступные поселки. Как обеспечиваются потребности региона в зимний период и какие изменения произошли в поставках в 2025 году? Узнайте все детали.

Читать полностью » В Югре банковские работники и сантехники стали самыми востребованными профессиями 30.10.2025 в 3:36
От банкиров до сантехников: на сколько вырос спрос и как изменились зарплаты в Югре

В Югре увеличился спрос на банковских работников и сантехников, а профессия логиста стала самой прибыльной. Как изменились зарплаты и какие профессии востребованы? Узнайте подробности.

Читать полностью » Бухгалтеры и администраторы сталкиваются с повышенной конкуренцией на рынке труда в Югре 30.10.2025 в 2:26
Этим специалистам в Югре не позавидуешь: на одно место — 17 резюме

В Югре наблюдается высокая конкуренция на рынке труда, особенно для бухгалтеров и менеджеров. Какие профессии остаются в дефиците, и как искусственный интеллект влияет на спрос? Узнайте все подробности.

Читать полностью » Прямые рейсы из Сургута в Казань и из Ханты-Мансийска в Челябинск: подробности новых маршрутов 30.10.2025 в 1:18
Быстрее и удобнее: из Сургута и Ханты-Мансийска запустят новые авиарейсы

В Югре с 27 октября и 7 ноября начинают выполняться прямые рейсы из Сургута в Казань и из Ханты-Мансийска в Челябинск. Узнайте, сколько стоят билеты и как часто будут выполняться рейсы.

Читать полностью » Космонавты из Нижневартовска провели почти 7 часов на внешней поверхности МКС 30.10.2025 в 0:57
Из Сибири к звёздам: как космонавты Рыжиков и Зубрицкий исследуют ионосферу Земли

Космонавты из ХМАО Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий провели почти 7 часов в открытом космосе, устанавливая аппаратуру для важного научного эксперимента.

Читать полностью » Прожиточный минимум в ЯНАО на 2026 год установлен на уровне 25 946 рублей 28.10.2025 в 17:17
Жить на Севере — дорого, но по-честному: ЯНАО установил новый прожиточный минимум

В ЯНАО с 1 января 2026 года прожиточный минимум составит почти 26 тысяч рублей. Сколько установлено для пенсионеров, детей и трудоспособных граждан?

Читать полностью » ЯНАО и ХМАО признаны самыми доступными регионами России по аренде жилья — РИА Новости 28.10.2025 в 16:18
Холодно, но доступно: Югра и Ямал стали арендаторами мечты

ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг доступности аренды жилья. Почему северные регионы обошли остальную Россию и сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Андрей Туманов объяснил, почему навоз перестал быть безопасным удобрением
Туризм
Российская путешественница рассказала о стандартах красоты и культуре естественности в Японии
Спорт и фитнес
Бег для новичков: как поставить цель, найти мотивацию и избежать травм
Спорт и фитнес
Иван Ганин: стойка на голове укрепляет мышцы и развивает концентрацию, но требует подготовки
Питомцы
National Wildlife Federation: точность прогнозов сурков 35-40 %
Авто и мото
Вибрация при торможении указывает на деформацию тормозных дисков и требует замены
Еда
Кулинарный технолог Елена Сафонова отмечает, что успех десерта зависит от баланса вкуса и текстуры
Культура и шоу-бизнес
Ричард Гир заявил, что целовать жену каждый день — это ключ к их гармоничным отношениям
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet