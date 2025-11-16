Топливо дорожает, но есть острова экономии: где в ХМАО заправиться дешевле всех
В условиях роста цен на топливо по всей стране водители Ханты-Мансийского автономного округа всё чаще задумываются: где заправиться дешевле? Окружной департамент экономического развития опубликовал свежие данные — и у Белоярского района есть чем похвастаться.
Лидеры по самым низким ценам
-
Белоярский район (Арктическая зона ХМАО):
-
АИ-92 — 58,50 рубля за литр
-
АИ-95 — 62 рубля за литр
-
-
Югорск:
-
АИ-98 — 81,10 рубля за литр
-
-
Излучинск:
-
Дизельное топливо — 75,25 рубля за литр
-
-
Барсово (Сургутский район):
-
Сжиженный газ для автотранспорта — 17,23 рубля за литр
-
Цены растут, но разница между районами сохраняется
По сравнению с прошлым годом бензин в регионе подорожал на 23%, однако даже в таких условиях есть места, где можно сэкономить на топливе. Например, в Белоярском районе цены на бензин АИ-92 и АИ-95 остаются минимальными среди всех муниципалитетов ХМАО.
Итоги
Даже несмотря на общее повышение стоимости топлива, внимательные водители могут выбрать наиболее выгодную локацию для заправки, особенно если часто бывают в разных районах округа.
