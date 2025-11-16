Топливо дорожает, но есть острова экономии: где в ХМАО заправиться дешевле всех

В условиях роста цен на топливо по всей стране водители Ханты-Мансийского автономного округа всё чаще задумываются: где заправиться дешевле? Окружной департамент экономического развития опубликовал свежие данные — и у Белоярского района есть чем похвастаться.

Лидеры по самым низким ценам

Белоярский район (Арктическая зона ХМАО): АИ-92 — 58,50 рубля за литр АИ-95 — 62 рубля за литр

Югорск: АИ-98 — 81,10 рубля за литр

Излучинск: Дизельное топливо — 75,25 рубля за литр

Барсово (Сургутский район): Сжиженный газ для автотранспорта — 17,23 рубля за литр



Цены растут, но разница между районами сохраняется

По сравнению с прошлым годом бензин в регионе подорожал на 23%, однако даже в таких условиях есть места, где можно сэкономить на топливе. Например, в Белоярском районе цены на бензин АИ-92 и АИ-95 остаются минимальными среди всех муниципалитетов ХМАО.

Итоги

Даже несмотря на общее повышение стоимости топлива, внимательные водители могут выбрать наиболее выгодную локацию для заправки, особенно если часто бывают в разных районах округа.