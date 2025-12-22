Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Заправочный пистолет в баке
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 21:55

Экономия на колонке — счёт в сервисе: что на самом деле происходит при смешивании 92-го и 95-го

Смесь бензина АИ-92 и АИ-95 снижает стоимость заправки, но несёт риски — автоэксперты

Многие автовладельцы уверены: если смешивать в баке бензин АИ-92 и АИ-95, можно сократить расходы без ущерба для машины. Этот приём активно обсуждают на форумах и в соцсетях, приводя личные примеры и расчёты. На первый взгляд идея выглядит логичной и даже рациональной. Об этом сообщает дзен-канал "Дорожная Аналитика".

Почему смесь 92-го и 95-го действительно дешевле

С точки зрения физики всё достаточно просто и прозрачно. При смешивании двух видов бензина получается топливо с промежуточным октановым числом. Оно не становится ни чистым АИ-92, ни полноценным АИ-95. Итоговый показатель зависит от пропорций: если объёмы равны, октановое число окажется примерно посередине. В пересчёте на деньги это означает, что средняя стоимость литра будет ниже, чем у 95-го бензина, особенно на фоне колебаний, которые периодически наблюдаются на рынке цен на бензин в России.

Этот эффект легко объясняется арифметикой, а не какими-то "секретными" свойствами топлива. Поэтому сама идея экономии не является мифом. Однако вопрос заключается не в цене на колонке, а в том, как двигатель реагирует на получившуюся смесь и способен ли он работать с ней без последствий.

Как электроника сглаживает разницу в динамике и расходе

Современные автомобили оснащены электронными блоками управления, которые постоянно адаптируют работу мотора под условия эксплуатации. Ключевую роль здесь играет датчик детонации, фиксирующий опасные вибрации в цилиндрах и передающий сигнал системе управления, что подробно разбирается в материале про работу датчика детонации двигателя.

В ответ электроника корректирует угол зажигания, снижая риск разрушительной детонации. Именно поэтому водитель иногда не чувствует разницы в тяге и расходе при использовании смеси АИ-92 и АИ-95. Потери мощности могут быть минимальными, а увеличение расхода — в пределах статистической погрешности. Однако стоит учитывать, что двигатель при этом работает не в оптимальном режиме, а запас по корректировкам у системы ограничен.

Риски, которые часто остаются за кадром

Главная опасность кроется не столько в октановом числе, сколько в качестве топлива. Если один из компонентов окажется некачественным, последствия могут быть серьёзными. Использование бензина с агрессивными присадками способно привести к образованию отложений в топливной системе, засорению форсунок и преждевременному выходу из строя катализатора.

Ещё один момент — различие в пакетах присадок у разных производителей. Даже на крупных сетевых АЗС состав топлива может отличаться. При смешивании бензина из разных источников невозможно гарантировать, что компоненты будут полностью совместимы. Особенно чувствительны к этому современные турбированные моторы и двигатели с высокой степенью сжатия, для которых снижение октанового числа критично.

Когда эксперимент возможен, а когда — под запретом

Применимость такого способа напрямую зависит от рекомендаций производителя автомобиля. Если в инструкции указано требование использовать только АИ-95 или выше, любые эксперименты нежелательны. Это касается большинства современных турбомоторов и высокофорсированных агрегатов. Для них даже небольшое отклонение от нормы может привести к ускоренному износу.

Относительно спокойно на смесь реагируют моторы, для которых допустим бензин "не ниже АИ-92". Обычно это атмосферные двигатели с умеренной степенью сжатия. Даже в этом случае важно заправляться на одной проверенной АЗС и понимать, что вся ответственность лежит на владельце.

