Skoda Superb установила рекорд, но главный секрет кроется не в двигателе

Skoda снова удивила автолюбителей — на этот раз не дизайном и не технологиями, а невероятной экономичностью. Новый Superb четвёртого поколения официально попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив достижение "Самое большое расстояние, пройденное на одном баке". Машина преодолела 2831 километр без единой дозаправки, доказав, что дизель всё ещё может быть символом эффективности.

Как создавался рекорд

Главным героем испытания стал профессиональный гонщик, чемпион Европейского раллийного чемпионата Мико Марчик. Он управлял серийным Superb с двухлитровым турбодизельным двигателем мощностью 150 л. с. и семиступенчатой коробкой передач DSG. Это не был специально подготовленный автомобиль — наоборот, инженеры сознательно оставили его максимально близким к стандартной версии.

Единственные отличия — пружины Sportline, которые понижают клиренс на 15 миллиметров, и шины с низким сопротивлением качению. Эти изменения позволили сократить аэродинамическое сопротивление и уменьшить расход топлива, но не изменили сути машины: это всё тот же комфортный бизнес-седан.

Маршрут длиной почти три тысячи километров

Экспедиция стартовала 5 марта 2025 года из польской Лодзи. За 28 часов пути экипаж успел пересечь несколько европейских стран — Германию, Францию, Нидерланды, Бельгию — и вернуться обратно в Польшу. Маршрут был тщательно продуман: он включал как автомагистрали, так и участки с переменным рельефом, чтобы подтвердить реальность условий испытания.

Во время рекордного заезда рядом двигался автомобиль сопровождения, опережавший колонну на 2-3 километра. Он предупреждал Марчика о дорожной обстановке, помогая поддерживать оптимальный ритм. Средняя скорость составила около 80 км/ч — идеальный баланс между стабильностью и экономией.

"Мы хотели доказать, что Superb способен на большее, чем просто комфортные поездки", — отметил чемпион ERC Мико Марчик.

Топливная эффективность без компромиссов

По данным Skoda, средний расход топлива во время поездки составил всего 2,61 литра на 100 километров. Это значение не просто впечатляет — оно выводит Superb в абсолютные лидеры среди серийных автомобилей своего класса. При этом общий объём израсходованного топлива составил около 74 литров. Бак был заполнен "до последней капли" под контролем независимых экспертов.

Инженеры подчеркнули, что никаких хитростей с настройками двигателя или программным обеспечением не применялось. Вся стратегия сводилась к идеальной координации водителя и машины, плавной езде и точному выбору передач.

Сравнение: Superb против конкурентов

Модель Объём бака (л) Средний расход (л/100 км) Пробег на одном баке (км) Skoda Superb 2.0 TDI DSG 66 2.6 2831 VW Passat 2.0 TDI 66 4.2 1570 Peugeot 508 BlueHDi 55 4.0 1375 Toyota Camry Hybrid 50 4.7 1060

Как видно, Superb уверенно опережает ближайших конкурентов почти вдвое. И хотя гибриды тоже демонстрируют достойные результаты, их эффективность заметно падает на высоких скоростях и дальних маршрутах.

Советы шаг за шагом: как снизить расход топлива

Поддерживайте стабильную скорость. Частые ускорения и торможения увеличивают расход до 20%. Следите за давлением в шинах. Недокачанные колёса повышают сопротивление качению. Отключайте лишнюю электронику. Кондиционер, подогрев сидений и обогрев стёкол "съедают" до 0,3 литра на 100 км. Планируйте маршрут. Избегайте пробок и резких подъёмов. Используйте режим Eco. Он оптимизирует работу коробки передач и двигателя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: резкие старты на светофорах.

Последствие: перерасход топлива и ускоренный износ сцепления.

Альтернатива: плавный набор скорости, использование крутящего момента дизеля.

Ошибка: игнорирование технического обслуживания.

Последствие: загрязнение фильтров, повышение расхода.

Альтернатива: регулярная диагностика и замена масла по регламенту.

Ошибка: неправильный выбор шин.

Последствие: увеличение сопротивления качению.

Альтернатива: шины с маркировкой "Eco" или "Energy Saver".

А что если использовать гибрид?

Гибриды остаются удобным выбором для города, но на трассе их эффективность снижается — электромотор быстро разряжается, и всё бремя ложится на бензиновый двигатель. В результате средний расход оказывается выше, чем у дизеля. Superb же показал, что классический двигатель внутреннего сгорания, при грамотной настройке, способен конкурировать даже с современными электрифицированными системами.

Плюсы и минусы дизельного рекордсмена

Плюсы Минусы Экономичный расход Более высокая цена топлива в Европе Комфорт и тишина в салоне Строгие экологические нормы Большой запас хода Более сложное обслуживание Надёжная DSG Требовательность к качеству топлива

FAQ

Как выбрать экономичный автомобиль?

Обращайте внимание на тип двигателя (дизель, гибрид), массу автомобиля и аэродинамику. Чем меньше сопротивление воздуха, тем ниже расход.

Сколько стоит Skoda Superb 4-го поколения?

На европейском рынке стартовая цена составляет около 37 тысяч евро в базовой комплектации.

Что лучше — дизель или гибрид?

Для дальних поездок выгоднее дизель: он потребляет меньше топлива и обеспечивает стабильную тягу. В городе же гибрид будет предпочтительнее.

Мифы и правда

Миф: современные дизели не экологичны.

Правда: двигатели стандарта Euro 6e соответствуют самым строгим нормам выбросов.

Миф: DSG ломается быстрее "автомата".

Правда: при регулярной замене масла и умеренной эксплуатации коробка служит свыше 200 000 км.

Миф: экономия достигается только за счёт малой мощности.

Правда: Superb с 150 л. с. показывает, что динамика и экономичность могут идти рука об руку.

3 интересных факта

• Во время рекордного заезда водитель сделал всего две короткие остановки на отдых.

• Средняя температура воздуха по маршруту составляла +7 °C — идеальные условия для работы дизеля.

• После завершения испытания остаток топлива в баке позволял проехать ещё около 80 км.

Исторический контекст

Skoda уже не впервые демонстрирует мастерство в экономии. В 2011 году Octavia GreenLine прошла 1908 км на одном баке, а в 2015 Superb третьего поколения достиг 2100 км. Новый рекорд — закономерный результат постоянного совершенствования технологий.