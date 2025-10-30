Топливо по реке в Ямале: как сибирские сёла обеспечивают тоннами дизельного топлива

На Ямале завершилась программа централизованной доставки топлива и энергетических ресурсов в труднодоступные населенные пункты округа. В 2025 году последним пунктом, куда было доставлено топливо, стало село Горки Шурышкарского района, куда было отгружено более 1000 тонн дизельного топлива танкером по реке.

Итоги программы поставок топлива в Ямале

В рамках навигации 2025 года по рекам округа в отдаленные поселения региона было доставлено более 60 тысяч тонн нефтепродуктов, 13 тысяч тонн угля и 1150 кубических метров дров. Поставки в населенные пункты проходили в несколько этапов, обеспечивая стабильную работу коммунальных служб и бесперебойное снабжение энергоресурсами для жителей в зимний период.

"28 населенных пунктов Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов обеспечены дизельным топливом "Арктическое" и "Зимнее", стабильным газовым конденсатом, бензином, маслом, дровами и углем", — рассказал директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

Обеспечение потребностей до следующей навигации

Благодаря этим поставкам, потребности предприятий и населения округа полностью обеспечены до открытия следующей навигации. Количество поставленных нефтепродуктов в 2025 году оказалось немного ниже, чем в прошлом году (более 65 тысяч тонн), однако объем поставляемого угля значительно увеличился.